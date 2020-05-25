В Полтавской области умерла больная коронавирусом медик

В Полтавской области умерла медик, которая находилась на аппарате ИВЛ в кременчугской больнице.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Умерла медик из Глобинского района, которая находилась на аппарате ИВЛ в кременчугской больнице. Мои соболезнования родным и близким. В официальной статистике этот случай учтут позже", - написал Синегубов.

По его словам, всего с начала карантина в области зафиксировали 266 случаев заболевания коронавирусом. В целом выздоровели уже 236 жителей области.

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