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Новости Коронавирус и карантин
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В Полтавской области умерла больная коронавирусом медик

В Полтавской области умерла больная коронавирусом медик

В Полтавской области умерла медик, которая находилась на аппарате ИВЛ в кременчугской больнице.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Умерла медик из Глобинского района, которая находилась на аппарате ИВЛ в кременчугской больнице. Мои соболезнования родным и близким. В официальной статистике этот случай учтут позже", - написал Синегубов.

По его словам, всего с начала карантина в области зафиксировали 266 случаев заболевания коронавирусом. В целом выздоровели уже 236 жителей области.

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Автор: 

карантин (16729) Синегубов Олег (559) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Полтавская область (1147)


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25.05.2020 11:46 Ответить
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25.05.2020 13:15 Ответить
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25.05.2020 12:24 Ответить
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25.05.2020 13:15 Ответить
 
 