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Новини Коронавірус і карантин
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У Полтавській області померла хвора на коронавірус медик

У Полтавській області померла хвора на коронавірус медик

У Полтавській області померла медик, яка перебувала на апараті ШВЛ в кременчуцькій лікарні.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Померла медик з Глобинського району, яка перебувала на апараті ШВЛ в кременчуцькій лікарні. Мої співчуття рідним і близьким. В офіційній статистиці цей випадок врахують пізніше", - написав Синєгубов.

За його словами, всього з початку карантину в області зафіксували 266 випадків захворювання на коронавірус. У цілому одужали вже 236 жителів області.

Також читайте: Ми плануємо послабити карантин, але чекаємо роз'яснень від МОЗ, - Полтавська ОДА

Автор: 

карантин (18172) Синєгубов Олег (858) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Полтавська область (1102)


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25.05.2020 11:46 Відповісти
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25.05.2020 13:15 Відповісти
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25.05.2020 12:24 Відповісти
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25.05.2020 13:15 Відповісти
 
 