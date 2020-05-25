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У Полтавській області померла хвора на коронавірус медик
У Полтавській області померла медик, яка перебувала на апараті ШВЛ в кременчуцькій лікарні.
Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Померла медик з Глобинського району, яка перебувала на апараті ШВЛ в кременчуцькій лікарні. Мої співчуття рідним і близьким. В офіційній статистиці цей випадок врахують пізніше", - написав Синєгубов.
За його словами, всього з початку карантину в області зафіксували 266 випадків захворювання на коронавірус. У цілому одужали вже 236 жителів області.
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Роман Самойленко #447963
показати весь коментар25.05.2020 11:46 Відповісти Мені подобається 1
Скромный Кролик
показати весь коментар25.05.2020 13:15 Відповісти Мені подобається 0
Володимир Білик #407315
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Скромный Кролик
показати весь коментар25.05.2020 13:15 Відповісти Мені подобається 0
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