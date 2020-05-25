У Полтавській області померла хвора на коронавірус медик

У Полтавській області померла медик, яка перебувала на апараті ШВЛ в кременчуцькій лікарні.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Померла медик з Глобинського району, яка перебувала на апараті ШВЛ в кременчуцькій лікарні. Мої співчуття рідним і близьким. В офіційній статистиці цей випадок врахують пізніше", - написав Синєгубов.

За його словами, всього з початку карантину в області зафіксували 266 випадків захворювання на коронавірус. У цілому одужали вже 236 жителів області.

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