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Две центральные райбольницы на Киевщине остановили прием больных из-за COVID-19, - ОГА
Бородянская и Мироновская центральные районные больницы прекратили госпитализацию новых больных в связи с обнаружением инфицированных коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил врио главы Киевской ОГА Василий Володин.
"На сегодня в области в связи с выявлением больных коронавирусом прекратили госпитализацию Бородянская и Мироновская центральные районные больницы. А прием реанимационных больных - Тетиевская центральная районная больница", - рассказал врио главы ОГА.
В то же время, возобновила работу Васильковская ЦРБ, ранее она была закрыта из-за коронавируса.
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Все больше ученых по всему миру, изучающие COVID-19, приходят к выводу об его искусственном происхождении. Об этом свидетельствует его высокая способность к проникновению в организм человека, в отличим от животных, считает профессор медицины из университет Флиндерс в Аделаиде, Николай Петровский.
Учёный убеждён, что https://enovosty.com/tag/koronavirus коронавирус не типичен для обычной инфекции, которая передаётся от животного к человеку. Поскольку изначально у вируса уже присутствовала нетипичная способность проникать в организм человека. , информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
Вирус пропустил адаптивный этап перехода от животного к человеку, поскольку на этапе перехода от животного к человеку вирус усиливается, чтобы проникнуть в человеческую клетку и остаться там. Но, по странным и необъяснимым причинам!!!! коронавирус избежал этот эволюционный процесс, продемонстрировав с первого дня уникальную способность заражать человека без необходимости своего развития и адаптации, - убежден ученый.
К такому же выводу пришли https://enovosty.com/tag/uchenye ученые из Корнельского университета, опубликовав исследование у себя на сайте. Ученые усомнились в естественном происхождении вируса, поскольку исследовали уникальную способность, так называемого, спайкового белка способного идеально!!!!!????? связывать https://enovosty.com/tag/covid-19 COVID-19 с клетками человеческого тела и помогать вирусу проникнуть в клетки человека очень быстро.
Марсианская вода, образованная из льда и атмосферного пару, не пригодна для живых существ!!!!!????, потому что солевой раствор Красной планеты может существовать в стабильном состоянии всего несколько часов в течение земного года. Ученые смоделировали этот «рассол» в современных условиях и пришли к выводу, что Марс не подходит для обитания человека или известных нам других организмов.
Результаты исследования опубликованы в Nature Astronomy. На современном Марсе при средней температуре в 40 градусов вода есть только в залежах льда и небольшом количестве пара в атмосфере. Поскольку давление там в 160 раз меньше земного, то вода сразу переходит в газообразное состояние. Но она может перейти и в жидкое, из-за растворенных в ней солей. Пять лет назад ученые обнаружили на планете темные полосы, решив, что, возможно, это сезонные потоки, имеющие соли хлорной кислоты. Но, как позже выяснилось, это были потоки песка.
Вы можете себе представить такое??? Дык это же первичный бульон!!!! Вы хоть знаете такие сочетания слов?