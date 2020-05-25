Две центральные райбольницы на Киевщине остановили прием больных из-за COVID-19, - ОГА

Бородянская и Мироновская центральные районные больницы прекратили госпитализацию новых больных в связи с обнаружением инфицированных коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил врио главы Киевской ОГА Василий Володин.

"На сегодня в области в связи с выявлением больных коронавирусом прекратили госпитализацию Бородянская и Мироновская центральные районные больницы. А прием реанимационных больных - Тетиевская центральная районная больница", - рассказал врио главы ОГА.

В то же время, возобновила работу Васильковская ЦРБ, ранее она была закрыта из-за коронавируса.

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