Возобновление работы детских секций в Киеве планируется в сентябре, - Кличко

Говорить о возобновлении работы детских секций и детских лагерей пока рано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сейчас готовятся к приему детей столичные детсады. Школы организуют работу для приема документов и проведения ВНО для выпускников. После открытия детских садов следующим этапом планируем работу детских лагерей в школах. Но это - перспектива июля, не раньше. О детских секциях - восстановление их работы запланировано на сентябрь", - подчеркнул мэр.

Кроме того, работа детских развлекательных зон в торгово-развлекательных заведениях также пока не будет возобновлена.

"Я уже говорил, что решение о возобновлении работы ТРЦ город примет отдельно. Надеюсь, их работу мы сможем позволить уже к концу этой недели. Но, детские развлекательные зоны пока не будут работать. Мы ослабляем ограничения постепенно, чтобы не допустить инфекционного взрыва", - подытожил он.

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