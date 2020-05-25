Відновлення роботи дитячих секцій у Києві планується у вересні, - Кличко

Говорити про відновлення роботи дитячих секцій і дитячих таборів поки рано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Наразі готуються до прийому дітей столичні садочки. Школи організовують роботу для прийому документів та проведення ЗНО для випускників. Після відкриття дитячих садочків наступним етапом плануємо роботу дитячих таборів у школах. Але це - перспектива липня, не раніше. Щодо дитячих секцій - відновлення їх роботи заплановане на вересень", - сказав Кличко.

Щодо роботи дитячих розважальних зон в торгово-розважальних закладах мер зазначив, що вони поки не працюватимуть.

"Я вже говорив, що пішення про відновлення роботи ТРЦ місто ухвалить окремо. Сподіваюся, їх роботу ми зможемо дозволити вже до кінця цього тижня. Але, дитячі розважальні зони поки не працюватимуть. Ми послаблюємо обмеження поступово. - Щоб не допустити інфекційного вибуху", - наголосив Віталій Кличко.

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