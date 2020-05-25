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С начала года в Украине исчезли более тысячи детей, - Офис Омбудсмена

С начала года в Украине исчезли более тысячи детей, - Офис Омбудсмена

На сегодняшний день, по данным Министерства внутренних дел Украины, в розыске находится 18 детей.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Омбудсмена Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в основной группе риска находятся дети подросткового возраста. Именно в этот период происходят как физические изменения в организме, так и психологические: формирование характера, мировоззрения и утверждение ценностей. Дети такого возраста являются уязвимыми, поскольку не способны объективно оценить риски своих действий, и, как правило, могут подвергаться негативному воздействию со стороны других (сверстников, взрослых, телевидения и Интернет-пространства).

Одной из самых распространенных причин пропажи являются сложные отношения с родителями из-за того, что дети, пытаясь доказать свою независимость и самостоятельность, покидают родительский дом, не известив родных о своих намерениях.

По данным Нацполиции, около 90% пропавших детей удается найти в течение первых суток. Однако у 10% существует высокая вероятность стать жертвами насилия или преступления.

Так, только в течение первого месяца 2020 года поступило более тысячи сообщений об исчезновении детей. На сегодня, по данным Министерства внутренних дел Украины, в розыске находится 18 детей.

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Автор: 

дети (6480) омбудсмен (597) пропажа (84)


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Топ комментарии
+11
а на розыске только 18???
Так это не пропали, а потерялись или сбежали!
Манипуляторы сраные!!!
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25.05.2020 13:30
+5
Цензор,зачем такие заголовки???
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25.05.2020 13:36
+5
ну вот, что некорректные заголовки делают с людьми
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25.05.2020 13:42
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а на розыске только 18???
Так это не пропали, а потерялись или сбежали!
Манипуляторы сраные!!!
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25.05.2020 13:30 Ответить
18 детей - это те дети, которых не нашли и большая вероятность, что уже не найдут.
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25.05.2020 13:58 Ответить
Все верно! Вот они - ПОТЕРЯЛИСЬ!!!
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25.05.2020 14:09 Ответить
гамельнский крысолов?
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25.05.2020 13:36 Ответить
Цензор,зачем такие заголовки???
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25.05.2020 13:36 Ответить
Дебіли...
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25.05.2020 13:40 Ответить
на органы..
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25.05.2020 13:37 Ответить
ну вот, что некорректные заголовки делают с людьми
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25.05.2020 13:42 Ответить
На органы вывозят по официально оформленным документам, без шума в статистике.
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25.05.2020 14:58 Ответить
Раз заява то вже рахують що дитина пропала. Так декотрі по декілька разів можуть пропадати.
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25.05.2020 13:51 Ответить
они все повторили судьбу андрюши ющинского
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25.05.2020 17:06 Ответить
Зняли з язика.
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25.05.2020 17:26 Ответить
Попадают в закрытые бордели для чиновников и иностранцев-педофилов приезжающих на "отдых", а Авакян их крышует. Про интернатских детей вообще никто не вспоминает, те с 12 лет начинают работать прямо в интернатах и летних лагерях.
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25.05.2020 17:57 Ответить
Уровень журналистики этого сайта такой плачевный...
Жуть.
Недавно был заголовок новости: "В то самое время, когда Зеленский проводил пресс-конференцию, в Днепетровской области рухнул мост". Чтобы хоть как-то привязать его к этому событию и обвинить.
Мощно, не правда ли?
Стыд и позор таким журналистам.
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25.05.2020 18:29 Ответить
 
 