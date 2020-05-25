С начала года в Украине исчезли более тысячи детей, - Офис Омбудсмена

На сегодняшний день, по данным Министерства внутренних дел Украины, в розыске находится 18 детей.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Омбудсмена Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в основной группе риска находятся дети подросткового возраста. Именно в этот период происходят как физические изменения в организме, так и психологические: формирование характера, мировоззрения и утверждение ценностей. Дети такого возраста являются уязвимыми, поскольку не способны объективно оценить риски своих действий, и, как правило, могут подвергаться негативному воздействию со стороны других (сверстников, взрослых, телевидения и Интернет-пространства).

Одной из самых распространенных причин пропажи являются сложные отношения с родителями из-за того, что дети, пытаясь доказать свою независимость и самостоятельность, покидают родительский дом, не известив родных о своих намерениях.

По данным Нацполиции, около 90% пропавших детей удается найти в течение первых суток. Однако у 10% существует высокая вероятность стать жертвами насилия или преступления.

Так, только в течение первого месяца 2020 года поступило более тысячи сообщений об исчезновении детей. На сегодня, по данным Министерства внутренних дел Украины, в розыске находится 18 детей.

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