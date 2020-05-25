Від початку року в Україні зникли понад тисячу дітей, - Офіс Омбудсмена

На сьогодні, за даними Міністерства внутрішніх справ України, в розшуку перебуває 18 дітей.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу Омбудсмена України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в основній групі ризику перебувають діти підліткового віку. Саме у цей період відбуваються як фізичні зміни в організмі, так і психологічні: формування характеру, світогляду та утвердження цінностей. Діти такого віку є уразливими, оскільки не здатні обʼєктивно оцінити ризики своїх дій, та, як правило, можуть піддаватися негативному впливу з боку інших (однолітків, дорослих, телебачення та інтернет-простору).

Однією з найпоширеніших причин зникнення є складні стосунки з батьками через те, що діти, намагаючись довести свою незалежність та самостійність, покидають рідну домівку, не сповістивши рідних про свої наміри.

За даними Нацполіції, близько 90% зниклих дітей вдається знайти протягом першої доби. Однак у 10% існує висока ймовірність стати жертвами насильства або злочину.

Так, лише протягом першого місяця 2020 року до територіальних підрозділів поліції надійшло понад тисячу повідомлень про зникнення дітей. На сьогодні, за даними Міністерства внутрішніх справ України, у розшуку перебуває 18 дітей.

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