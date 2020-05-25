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Від початку року в Україні зникли понад тисячу дітей, - Офіс Омбудсмена

Від початку року в Україні зникли понад тисячу дітей, - Офіс Омбудсмена

На сьогодні, за даними Міністерства внутрішніх справ України, в розшуку перебуває 18 дітей.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу Омбудсмена України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в основній групі ризику перебувають діти підліткового віку. Саме у цей період відбуваються як фізичні зміни в організмі, так і психологічні: формування характеру, світогляду та утвердження цінностей. Діти такого віку є уразливими, оскільки не здатні обʼєктивно оцінити ризики своїх дій, та, як правило, можуть піддаватися негативному впливу з боку інших (однолітків, дорослих, телебачення та інтернет-простору).

Однією з найпоширеніших причин зникнення є складні стосунки з батьками через те, що діти, намагаючись довести свою незалежність та самостійність, покидають рідну домівку, не сповістивши рідних про свої наміри.

За даними Нацполіції, близько 90% зниклих дітей вдається знайти протягом першої доби. Однак у 10% існує висока ймовірність стати жертвами насильства або злочину.

Так, лише протягом першого місяця 2020 року до територіальних підрозділів поліції надійшло понад тисячу повідомлень про зникнення дітей. На сьогодні, за даними Міністерства внутрішніх справ України, у розшуку перебуває 18 дітей.

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Автор: 

діти (5053) омбудсмен (474) пропажа (48)


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Топ коментарі
+11
а на розыске только 18???
Так это не пропали, а потерялись или сбежали!
Манипуляторы сраные!!!
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25.05.2020 13:30
+5
Цензор,зачем такие заголовки???
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25.05.2020 13:36
+5
ну вот, что некорректные заголовки делают с людьми
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25.05.2020 13:42
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а на розыске только 18???
Так это не пропали, а потерялись или сбежали!
Манипуляторы сраные!!!
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25.05.2020 13:30 Відповісти
18 детей - это те дети, которых не нашли и большая вероятность, что уже не найдут.
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25.05.2020 13:58 Відповісти
Все верно! Вот они - ПОТЕРЯЛИСЬ!!!
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25.05.2020 14:09 Відповісти
гамельнский крысолов?
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25.05.2020 13:36 Відповісти
Цензор,зачем такие заголовки???
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25.05.2020 13:36 Відповісти
Дебіли...
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25.05.2020 13:40 Відповісти
на органы..
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25.05.2020 13:37 Відповісти
ну вот, что некорректные заголовки делают с людьми
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25.05.2020 13:42 Відповісти
На органы вывозят по официально оформленным документам, без шума в статистике.
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25.05.2020 14:58 Відповісти
Раз заява то вже рахують що дитина пропала. Так декотрі по декілька разів можуть пропадати.
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25.05.2020 13:51 Відповісти
они все повторили судьбу андрюши ющинского
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25.05.2020 17:06 Відповісти
Зняли з язика.
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25.05.2020 17:26 Відповісти
Попадают в закрытые бордели для чиновников и иностранцев-педофилов приезжающих на "отдых", а Авакян их крышует. Про интернатских детей вообще никто не вспоминает, те с 12 лет начинают работать прямо в интернатах и летних лагерях.
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25.05.2020 17:57 Відповісти
Уровень журналистики этого сайта такой плачевный...
Жуть.
Недавно был заголовок новости: "В то самое время, когда Зеленский проводил пресс-конференцию, в Днепетровской области рухнул мост". Чтобы хоть как-то привязать его к этому событию и обвинить.
Мощно, не правда ли?
Стыд и позор таким журналистам.
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25.05.2020 18:29 Відповісти
 
 