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Новости Борьба с коррупцией
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Декларации топ-чиновников, которые поступят последними, проверят в первую очередь, - НАПК

Декларации топ-чиновников, которые поступят последними, проверят в первую очередь, - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) напоминает, что декларацию за 2019 г. необходимо подать до 1 июня. Так, последний день для подачи декларации - 31 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

НАПК обращает внимание, что декларации чиновников, которые будут представлены в Реестр последними, будут проверяться в первую очередь.

Так, ранее НАПК разработало порядок очередности по которому прежде всего должны быть проверены декларации Президентов Украины, Премьер-министров, министров и заместителей министров.

Таким образом, декларации тех министров и заместителей министров, которые подадут декларации последними, будут проверять в первую очередь.

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То же самое касается всех групп субъектов декларирования, которые указаны в порядке очередности ниже: судей, руководителей Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины, членов Высшего совета правосудия, депутатов и тому подобное.

Подробнее Порядку очередности можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/2zrUSR4 

Аваков Арсен (3444) декларация (1354) НАПК (1220) COVID-19 (18608)


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проверят те у кого 35тысю грн годовых, а вот у кого 35 млн.годовых, то не будут проверят, так как им надо еще доплатить.
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25.05.2020 14:30 Ответить
Детский сад вспомнился... "Кто последний, тот - дурак"...
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25.05.2020 14:30 Ответить
Думаю будет так:
Декларации топ-чиновников, которые поступят последними, проверят в первую очередь, - НАПК - Цензор.НЕТ 7715
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25.05.2020 14:31 Ответить
Вот же привязались с налогами ! Не отвлекайте топ-чиновников от воспитания своих многочисленных внебрачных детей !
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25.05.2020 14:50 Ответить
я тоже возмущён...
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25.05.2020 15:09 Ответить
это какой то беспредел...шо там проверять?.....там всё чики чики...домишки, машинки, земелька усё впарядке...билет куплен.))
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25.05.2020 15:07 Ответить
 
 