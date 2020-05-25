Декларации топ-чиновников, которые поступят последними, проверят в первую очередь, - НАПК
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) напоминает, что декларацию за 2019 г. необходимо подать до 1 июня. Так, последний день для подачи декларации - 31 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.
НАПК обращает внимание, что декларации чиновников, которые будут представлены в Реестр последними, будут проверяться в первую очередь.
Так, ранее НАПК разработало порядок очередности по которому прежде всего должны быть проверены декларации Президентов Украины, Премьер-министров, министров и заместителей министров.
Таким образом, декларации тех министров и заместителей министров, которые подадут декларации последними, будут проверять в первую очередь.
То же самое касается всех групп субъектов декларирования, которые указаны в порядке очередности ниже: судей, руководителей Офиса Генерального прокурора и Службы безопасности Украины, членов Высшего совета правосудия, депутатов и тому подобное.
Подробнее Порядку очередности можно ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/2zrUSR4
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