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Новини Боротьба з корупцією
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Декларації топчиновників, які надійдуть останніми, перевірять першими, - НАЗК

Декларації топчиновників, які надійдуть останніми, перевірять першими, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) нагадує, що декларацію за 2019 р. необхідно подати до 1 червня. Так, останній день для подання декларації - 31 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

НАЗК звертає увагу, що декларації високопосадовців, які будуть подані до Реєстру останніми, перевірятимуться в першу чергу.

Так, раніше НАЗК розробила порядок черговості, за яким найперше мають бути перевірені декларації Президентів України, Прем’єр-міністрів, міністрів та заступників міністрів.

Таким чином, декларації тих міністрів та заступників міністрів, які подадуть декларації останніми, будуть перевіряти найперше.

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Те саме стосується всіх груп суб’єктів декларування, які зазначені в порядку черговості нижче: суддів, керівників Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України, членів Вищої ради правосуддя, депутатів тощо.

Детальніше з Порядком черговості можливо ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/2zrUSR4

Автор: 

Аваков Арсен (2189) декларація (1413) НАЗК (1684) COVID-19 (19765)


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проверят те у кого 35тысю грн годовых, а вот у кого 35 млн.годовых, то не будут проверят, так как им надо еще доплатить.
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25.05.2020 14:30 Відповісти
Детский сад вспомнился... "Кто последний, тот - дурак"...
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25.05.2020 14:30 Відповісти
Думаю будет так:
Декларации топ-чиновников, которые поступят последними, проверят в первую очередь, - НАПК - Цензор.НЕТ 7715
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25.05.2020 14:31 Відповісти
Вот же привязались с налогами ! Не отвлекайте топ-чиновников от воспитания своих многочисленных внебрачных детей !
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25.05.2020 14:50 Відповісти
я тоже возмущён...
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25.05.2020 15:09 Відповісти
это какой то беспредел...шо там проверять?.....там всё чики чики...домишки, машинки, земелька усё впарядке...билет куплен.))
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25.05.2020 15:07 Відповісти
 
 