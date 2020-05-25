Декларації топчиновників, які надійдуть останніми, перевірять першими, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) нагадує, що декларацію за 2019 р. необхідно подати до 1 червня. Так, останній день для подання декларації - 31 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

НАЗК звертає увагу, що декларації високопосадовців, які будуть подані до Реєстру останніми, перевірятимуться в першу чергу.

Так, раніше НАЗК розробила порядок черговості, за яким найперше мають бути перевірені декларації Президентів України, Прем’єр-міністрів, міністрів та заступників міністрів.

Таким чином, декларації тих міністрів та заступників міністрів, які подадуть декларації останніми, будуть перевіряти найперше.

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Те саме стосується всіх груп суб’єктів декларування, які зазначені в порядку черговості нижче: суддів, керівників Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України, членів Вищої ради правосуддя, депутатів тощо.

Детальніше з Порядком черговості можливо ознайомитися за посиланням: https://bit.ly/2zrUSR4