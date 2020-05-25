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Новости Коронавирус и карантин
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За некачественные закупки для медиков СБУ завела дела на 6 компаний

За некачественные закупки для медиков СБУ завела дела на 6 компаний

Служба безопасности Украины завела уголовные дела против шести компаний из-за закупки для медиков некачественных средств защиты и за отсутствие поставок закупленных товаров.

Об этом стало известно во время совещания по противодействию распространению коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Служба безопасности Украины сообщила, что начаты уголовные производства в отношении шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего - не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество т.д.", - говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский будет лично контролировать закупки средств индивидуальной защиты, осуществляемые Минздравом, - ОП

Как ранее сообщил Цензор.НЕТ, сегодня, 25 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с COVID-19.

Контролировать дальнейшие закупки средств защиты, которые осуществляет Минздрав, будет лично президент Владимир Зеленский.

В Украине по состоянию на утро 25 мая зарегистрировано 21 тысяча 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 тысяч 234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.

Также на Цензор.НЕТ: Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с коронавирусом

Автор: 

госзакупки (960) карантин (16729) СБУ (19871) уголовное дело (2436) закупки (750) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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І проти Епіцентра?
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25.05.2020 16:14 Ответить
А за качественные продажи масок завела?
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25.05.2020 16:16 Ответить
Служба безопасности Украины завела уголовные дела против шести компаний из-за закупки для медиков некачественных средств защиты и за отсутствие поставок закупленных товаров.

Увидишь знакомые фамилии среди владельцев этих компаний, не трожь их они наши.
Саид.
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25.05.2020 16:52 Ответить
Бред полный. СБУ занимается хернёй
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25.05.2020 17:23 Ответить
 
 