За некачественные закупки для медиков СБУ завела дела на 6 компаний
Служба безопасности Украины завела уголовные дела против шести компаний из-за закупки для медиков некачественных средств защиты и за отсутствие поставок закупленных товаров.
Об этом стало известно во время совещания по противодействию распространению коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Служба безопасности Украины сообщила, что начаты уголовные производства в отношении шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего - не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество т.д.", - говорится в сообщении.
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Как ранее сообщил Цензор.НЕТ, сегодня, 25 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с COVID-19.
Контролировать дальнейшие закупки средств защиты, которые осуществляет Минздрав, будет лично президент Владимир Зеленский.
В Украине по состоянию на утро 25 мая зарегистрировано 21 тысяча 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 тысяч 234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.
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Увидишь знакомые фамилии среди владельцев этих компаний, не трожь их они наши.
Саид.