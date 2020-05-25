За некачественные закупки для медиков СБУ завела дела на 6 компаний

Служба безопасности Украины завела уголовные дела против шести компаний из-за закупки для медиков некачественных средств защиты и за отсутствие поставок закупленных товаров.

Об этом стало известно во время совещания по противодействию распространению коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Служба безопасности Украины сообщила, что начаты уголовные производства в отношении шести компаний, которые осуществляли недобросовестные закупки. Среди прочего - не поставляли товары после получения денег, демонстрировали плохое качество т.д.", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщил Цензор.НЕТ, сегодня, 25 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с COVID-19.

Контролировать дальнейшие закупки средств защиты, которые осуществляет Минздрав, будет лично президент Владимир Зеленский.

В Украине по состоянию на утро 25 мая зарегистрировано 21 тысяча 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 тысяч 234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.

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