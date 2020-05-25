За неякісні закупівлі для медиків СБУ завела справи на 6 компаній

Служба безпеки України порушила кримінальні справи проти шести компаній через закупівлю для медиків неякісних засобів захисту і за відсутність поставок закуплених товарів.

Про це стало відомо під час наради з протидії поширенню коронавірусу під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Служба безпеки України повідомила, що розпочато кримінальні провадження стосовно шести компаній, які здійснювали недобросовісні закупівлі. Серед іншого - не поставляли товари після отримання грошей, демонстрували погану якість тощо", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомив Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів боротьби з COVID-19.

Контролювати подальші закупівлі засобів захисту, які здійснює Міністерство охорони здоров'я, буде особисто президент Володимир Зеленський.

В Україні станом на ранок 25 травня зареєстровано 21 тисячу 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 623 летальні, 7 тисяч 234 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 259 нових випадків.

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