УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9526 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 543 4

За неякісні закупівлі для медиків СБУ завела справи на 6 компаній

За неякісні закупівлі для медиків СБУ завела справи на 6 компаній

Служба безпеки України порушила кримінальні справи проти шести компаній через закупівлю для медиків неякісних засобів захисту і за відсутність поставок закуплених товарів.

Про це стало відомо під час наради з протидії поширенню коронавірусу під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Служба безпеки України повідомила, що розпочато кримінальні провадження стосовно шести компаній, які здійснювали недобросовісні закупівлі. Серед іншого - не поставляли товари після отримання грошей, демонстрували погану якість тощо", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомив Цензор.НЕТ, сьогодні, 25 травня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів боротьби з COVID-19.

Контролювати подальші закупівлі засобів захисту, які здійснює Міністерство охорони здоров'я, буде особисто президент Володимир Зеленський.

В Україні станом на ранок 25 травня зареєстровано 21 тисячу 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 623 летальні, 7 тисяч 234 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 259 нових випадків.

Читайте також: Костюми біозахисту для лікарів, закуплені МОЗ у Китаї, пошиті та готові до відправлення, - Степанов

Автор: 

держзакупівлі (383) карантин (18172) СБУ (12790) кримінальна справа (519) закупівлі (3360) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І проти Епіцентра?
показати весь коментар
25.05.2020 16:14 Відповісти
А за качественные продажи масок завела?
показати весь коментар
25.05.2020 16:16 Відповісти
Служба безопасности Украины завела уголовные дела против шести компаний из-за закупки для медиков некачественных средств защиты и за отсутствие поставок закупленных товаров.

Увидишь знакомые фамилии среди владельцев этих компаний, не трожь их они наши.
Саид.
показати весь коментар
25.05.2020 16:52 Відповісти
Бред полный. СБУ занимается хернёй
показати весь коментар
25.05.2020 17:23 Відповісти
 
 