Информацию о массовом заболевании медперсонала Харьковской областной инфекционной больницы проверяет полиция

Полицейские проводят проверку информации по заболеванию медицинского персонала харьковской больницы. Ее сотрудники Слободского отдела полиции увидели в интернете во время мониторинга.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, в материале отмечается, что в инфекционной больнице, расположенной на проспекте Героев Сталинграда, 5 врачей и 15 медработников заболели коронавирусом.

"С целью выяснения всех обстоятельств происшествия данная информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Сейчас идет ее проверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что "в этой ситуации есть признаки массового заболевания", а после проверки возможна квалификация события по Уголовному кодексу Украины.

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Напомним, пресс-служба ХОГА 24 мая сообщила, что диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 20 сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы, в том числе у директора учреждения Павла Нартова и троих врачей-анестезиологов.