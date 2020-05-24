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Новости Коронавирус и карантин
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В Харьковской инфекционной больнице у 20 медиков подтвердили COVID-19, - ОГА

В Харьковской инфекционной больнице у 20 медиков подтвердили COVID-19, - ОГА

Диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 20 сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы, в том числе у директора учреждения Павла Нартова и троих врачей-анестезиологов.

Об этом заявили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Среди заболевших 3 анестезиолога - заведующий отделением и 2 врача из дополнительных бригад, прибывших в инфекционку на усиление", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, сейчас в больнице работают 5 анестезиологов. "Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются", - говорится в сообщении.

Сейчас фактически больницей руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Валентина Маслова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Врач о ситуации в областной инфекционке Харькова: "Обстановка в больнице на грани взрыва!"

"Она совмещала ХМАПО и инфекционку, сейчас основным местом будет инфекционка. Официально обязанности на нее возложат со вторника. Методическую помощь оказывает главврач областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухарь", - сказали в пресс-службе обладминистрации.

Сейчас, по данным обладминистрации, в областной инфекционной больнице находится на лечении 175 пациентов.

"Заполняемость начала снижаться. Тем не менее, прямо сейчас ведется работа по выписке и переводу части пациентов в 17-ю городскую больницу... Также готовы подключать 13-ю городскую больницу", - отметили в пресс-службе.

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В 17-й горбольнице развернуто 60 коек (40 общей терапии, 20 - интенсивной). Кроме того, 40 коек развернуто в детской инфекционной больнице (11 из них уже заполнены). Нетяжелых пациентов в районах продолжают принимать районные больницы, которые включены в перечень учреждений, принимающих больных с Covid-19.

Автор: 

больница (1437) карантин (16729) Харьков (7460) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Как только намечается какой то шухер для власти, так сразу начинают пугать выдуманными цифрами про короновирус.
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24.05.2020 18:23
+3
Зє-коронавірус ..😷
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24.05.2020 18:15
+3
або мойсеєвець)
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24.05.2020 18:46
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Зє-коронавірус ..😷
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24.05.2020 18:15 Ответить
Как только намечается какой то шухер для власти, так сразу начинают пугать выдуманными цифрами про короновирус.
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24.05.2020 18:23 Ответить
Ото ж то і воно...
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24.05.2020 18:28 Ответить
Свинячий грип був при Жульці Тімошонкє в 2009 році.
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24.05.2020 18:31 Ответить
Ви мусульманин? Бо інших причин так ненавидіти поросячих я просто не бачу
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24.05.2020 18:41 Ответить
або мойсеєвець)
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24.05.2020 18:46 Ответить
Як вони вже бісять людей цими тестами. Ото кого тестують в тих і находять. І не здивуюся, що всі ці медики безсимптомні. Навіть впевнений, що вони безсимптомні. Барановірус крепчає
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24.05.2020 18:20 Ответить
так вчера писал оттуда доктор что "лекарствтамнет", а тут 175 поциентов "лечат" - чем, притчами? или гипнозом?
даже если не оч. болен - то там пожалуй дозаразят
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24.05.2020 18:21 Ответить
тьху, че ты кривляешься?
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24.05.2020 18:47 Ответить
Всем пофик.люди которые отдают себя на лечение больных стали сами больными.при этом ми пихали маски и прочее налево и направо.лучше бы ты ослик дал этим медикам орден а не министру и этому у которого что то сзали между ног застряло... выздоравливайте ! Вы нам очень нужны
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24.05.2020 18:30 Ответить
Нами правят дегенераты шахраи и свиьи корыта и это лучшие из нас. Факты упрямая вещь мы сами их лучших выбрали,как нам сказали бо свого ума нет. Это хоч понятно.
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24.05.2020 18:39 Ответить
ээээ нееет... ты уж не вали с больной головы на здоровую... я не голосовал ни за этого шпильмана из списка шиндлера, ни за его талантливых аниматоров-выпускников трускавецкого риксоса...ненене, не клей мне это
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24.05.2020 19:37 Ответить
иииии, ща повторюсь, SARS ВОЗом приравнен к ООИ, работа с ООИ подразумевает включение ряда протоколов, я вам рубль за сто дам что если в данный момент вы поднимете всех начальников по технике безопасности всех больниц которые бездельники сидят в каждой больнице, дяди и племянники по блату устроевшиеся, они вам даже не ответят что такое ООИ, я сам медик и говорю вы терпилы сами виноваты в том что заразились, я бы тупо на дежурство не заступил, но нам же похер, мыж пойдем, а то что вы заразились несоблюдая тб при работе с ООИ вас не беспокоит? курите мат часть
https://www.youtube.com/watch?v=wd5C3BwpCrg

и не больше трех часов, я бы вам за ваше терпилоидство еще и штраф ввалил, а главврача на нары отправил
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24.05.2020 18:40 Ответить
Платить надо нормально медикам, а у зебилов денег нет.
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24.05.2020 18:51 Ответить
ну если "центр" не выложил бабла, то откуда костюмы?
пусть ВОЗ бы давал раз приравнял.
оои - это навскидку - особо опасная инфекция, тут не нужно быть гением шоп расшифровать.
и потом - ну уволятся и что? 8 лет отучились и идти семечками торговать? пока вирус не свистнет - фельдшер в штаны не вздристнет
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24.05.2020 18:52 Ответить
а вы знаете что заходить в очаг оои осознано без снаряги а потом идти домой контактируя с другими это как минимум преступление перед другими людьми и перед своей семьей? и вообще вы что хотите сказать что за законные требования медиков уволят, нууу пожалуй вы немного с мордором перепутали, чего медики молчат? сайты херяйты новостные, соц сети, где хоть раз сказали что медиков гонять на убой, я не депутат но активную гражданскую позицию имею, яб мог и прийти и ударить если что, шесть лет учился а вдруг семечки отправят продавать, да яб тебя сам только за такие слова подсрачником выгнал, тоесть ты ставиш себя выше здоровья поциента, места тебе в медицине нет, когда таких как ты выгоним из медицины из ментовки из сбу, глядишь мож и поменяется чтото, не ну вы видали я шесть лет учился а теперь язык в жопу засуну иначе шесть лет псу под хвост, однако батенька вы трус и негодяй
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24.05.2020 19:12 Ответить
ну я же написал шо им сверху должны были дать бабла, обеспечить(причем когда сарс признали, а лучше - шоб всегда было снаряжение - мало ли что бывает) что виновен доктор или санитар - шо им не провели учения и не научили и не обеспечили?

без защиты "лечить" а потом идти домой - ясно шо преступление, но так бы поциенты остались в палатах одни и лечились бы шахматами с зеленкой.

вы как будто из Швейцарии пишешь - все должно быть, все должны все знать, шаг вправо или взад = подсрачник.
ну давай - разгоним 99%, так как с такой логикой надо вообще всех отовсюду выгонять т.к. чет не соблюдают или чет не хватает
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24.05.2020 19:24 Ответить
сейчас открою тайну, потеря двух врачей и трех палатных медсестер парализует работу отделения, умнож на три и любая областная инфекция ляжет, в ургентной больницне смп уход восеми хируругов шести реаниматологов и четырех операционных медсестер заставит покрытся испариной губернатора, продолжить? нехрен терпилами быть и выезжат за счет других людей, десяток медиков могут поставить ультиматум который будет выполнен в 24 часа но нет, терпилой ноющим быть приколней
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24.05.2020 19:35 Ответить
посадят.
скажешь шо эт незаконно? а то шо штрафуют без ЧС это законно? че тогда металлурги терпят например, если в Польше махая метлой могут иметь больше, а не жечь здоровье для Ахметки? ультиматум, ага - дайте з.п. 100000 и каждому по тонне костюмов.
разбежались прям.
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24.05.2020 19:48 Ответить
Это после того как в области защитных костюмов на два мильёна долларов купили? Супер!
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24.05.2020 18:54 Ответить
То все прелюдия, завтра метро откроют
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24.05.2020 20:01 Ответить
Умрут только старики с букетом хронических заболеваний?
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24.05.2020 20:30 Ответить
 
 