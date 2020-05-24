В Харьковской инфекционной больнице у 20 медиков подтвердили COVID-19, - ОГА

Диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 20 сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы, в том числе у директора учреждения Павла Нартова и троих врачей-анестезиологов.

Об этом заявили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Среди заболевших 3 анестезиолога - заведующий отделением и 2 врача из дополнительных бригад, прибывших в инфекционку на усиление", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, сейчас в больнице работают 5 анестезиологов. "Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются", - говорится в сообщении.

Сейчас фактически больницей руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Валентина Маслова.

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"Она совмещала ХМАПО и инфекционку, сейчас основным местом будет инфекционка. Официально обязанности на нее возложат со вторника. Методическую помощь оказывает главврач областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухарь", - сказали в пресс-службе обладминистрации.

Сейчас, по данным обладминистрации, в областной инфекционной больнице находится на лечении 175 пациентов.

"Заполняемость начала снижаться. Тем не менее, прямо сейчас ведется работа по выписке и переводу части пациентов в 17-ю городскую больницу... Также готовы подключать 13-ю городскую больницу", - отметили в пресс-службе.

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В 17-й горбольнице развернуто 60 коек (40 общей терапии, 20 - интенсивной). Кроме того, 40 коек развернуто в детской инфекционной больнице (11 из них уже заполнены). Нетяжелых пациентов в районах продолжают принимать районные больницы, которые включены в перечень учреждений, принимающих больных с Covid-19.