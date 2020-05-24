В Харьковской инфекционной больнице у 20 медиков подтвердили COVID-19, - ОГА
Диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 20 сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы, в том числе у директора учреждения Павла Нартова и троих врачей-анестезиологов.
Об этом заявили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Среди заболевших 3 анестезиолога - заведующий отделением и 2 врача из дополнительных бригад, прибывших в инфекционку на усиление", - сказано в сообщении.
По информации пресс-службы, сейчас в больнице работают 5 анестезиологов. "Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются", - говорится в сообщении.
Сейчас фактически больницей руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Валентина Маслова.
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"Она совмещала ХМАПО и инфекционку, сейчас основным местом будет инфекционка. Официально обязанности на нее возложат со вторника. Методическую помощь оказывает главврач областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухарь", - сказали в пресс-службе обладминистрации.
Сейчас, по данным обладминистрации, в областной инфекционной больнице находится на лечении 175 пациентов.
"Заполняемость начала снижаться. Тем не менее, прямо сейчас ведется работа по выписке и переводу части пациентов в 17-ю городскую больницу... Также готовы подключать 13-ю городскую больницу", - отметили в пресс-службе.
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В 17-й горбольнице развернуто 60 коек (40 общей терапии, 20 - интенсивной). Кроме того, 40 коек развернуто в детской инфекционной больнице (11 из них уже заполнены). Нетяжелых пациентов в районах продолжают принимать районные больницы, которые включены в перечень учреждений, принимающих больных с Covid-19.
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даже если не оч. болен - то там пожалуй дозаразят
https://www.youtube.com/watch?v=wd5C3BwpCrg
и не больше трех часов, я бы вам за ваше терпилоидство еще и штраф ввалил, а главврача на нары отправил
пусть ВОЗ бы давал раз приравнял.
оои - это навскидку - особо опасная инфекция, тут не нужно быть гением шоп расшифровать.
и потом - ну уволятся и что? 8 лет отучились и идти семечками торговать? пока вирус не свистнет - фельдшер в штаны не вздристнет
без защиты "лечить" а потом идти домой - ясно шо преступление, но так бы поциенты остались в палатах одни и лечились бы шахматами с зеленкой.
вы как будто из Швейцарии пишешь - все должно быть, все должны все знать, шаг вправо или взад = подсрачник.
ну давай - разгоним 99%, так как с такой логикой надо вообще всех отовсюду выгонять т.к. чет не соблюдают или чет не хватает
скажешь шо эт незаконно? а то шо штрафуют без ЧС это законно? че тогда металлурги терпят например, если в Польше махая метлой могут иметь больше, а не жечь здоровье для Ахметки? ультиматум, ага - дайте з.п. 100000 и каждому по тонне костюмов.
разбежались прям.