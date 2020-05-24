У Харківській інфекційній лікарні у 20 медиків підтвердили COVID-19, - ОДА

Діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 20 співробітників Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні, в тому числі у директора установи Павла Нартова і трьох лікарів-анестезіологів.

Про це заявили в пресслужбі Харківської обласної державної адміністрації у неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Серед захворілих 3 анестезіологи - завідувач відділенням і 2 лікарі з додаткових бригад, які прибули в інфекціонку на посилення", - сказано в повідомленні.

За інформацією пресслужби, зараз в лікарні працюють 5 анестезіологів. "Навантаження високе, але всі необхідні реанімаційні дії виконуються", - йдеться в повідомленні.

Зараз фактично лікарнею керує співробітник Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) Валентина Маслова.

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"Вона поєднувала ХМАПО й "інфекційку", зараз основним місцем буде "інфекційка". Офіційно обов'язки почунуться з вівторка. Методичну допомогу надає лікар обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар", - сказали в пресслужбі обладміністрації.

Зараз, за ​​даними обладміністрації, в обласній інфекційній лікарні перебуває на лікуванні 175 пацієнтів.

"Заповнюваність почала знижуватися. Утім, безпосередньо зараз ведеться робота з виписки і переведення частини пацієнтів в 17-у міську лікарню ... Також готові підключати 13-ту міську лікарню", - зазначили в пресслужбі.

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У 17-й міськлікарні розгорнуто 60 ліжок (40 загальної терапії, 20 - інтенсивної). Крім того, 40 ліжок розгорнуто в дитячій інфекційній лікарні (11 з них вже заповнені). Неважких пацієнтів в районах продовжують приймати районні лікарні, які включені до переліку установ, які беруть хворих із Covid-19.