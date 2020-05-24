У Харківській інфекційній лікарні у 20 медиків підтвердили COVID-19, - ОДА
Діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 20 співробітників Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні, в тому числі у директора установи Павла Нартова і трьох лікарів-анестезіологів.
Про це заявили в пресслужбі Харківської обласної державної адміністрації у неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Серед захворілих 3 анестезіологи - завідувач відділенням і 2 лікарі з додаткових бригад, які прибули в інфекціонку на посилення", - сказано в повідомленні.
За інформацією пресслужби, зараз в лікарні працюють 5 анестезіологів. "Навантаження високе, але всі необхідні реанімаційні дії виконуються", - йдеться в повідомленні.
Зараз фактично лікарнею керує співробітник Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) Валентина Маслова.
"Вона поєднувала ХМАПО й "інфекційку", зараз основним місцем буде "інфекційка". Офіційно обов'язки почунуться з вівторка. Методичну допомогу надає лікар обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар", - сказали в пресслужбі обладміністрації.
Зараз, за даними обладміністрації, в обласній інфекційній лікарні перебуває на лікуванні 175 пацієнтів.
"Заповнюваність почала знижуватися. Утім, безпосередньо зараз ведеться робота з виписки і переведення частини пацієнтів в 17-у міську лікарню ... Також готові підключати 13-ту міську лікарню", - зазначили в пресслужбі.
У 17-й міськлікарні розгорнуто 60 ліжок (40 загальної терапії, 20 - інтенсивної). Крім того, 40 ліжок розгорнуто в дитячій інфекційній лікарні (11 з них вже заповнені). Неважких пацієнтів в районах продовжують приймати районні лікарні, які включені до переліку установ, які беруть хворих із Covid-19.
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даже если не оч. болен - то там пожалуй дозаразят
https://www.youtube.com/watch?v=wd5C3BwpCrg
и не больше трех часов, я бы вам за ваше терпилоидство еще и штраф ввалил, а главврача на нары отправил
пусть ВОЗ бы давал раз приравнял.
оои - это навскидку - особо опасная инфекция, тут не нужно быть гением шоп расшифровать.
и потом - ну уволятся и что? 8 лет отучились и идти семечками торговать? пока вирус не свистнет - фельдшер в штаны не вздристнет
без защиты "лечить" а потом идти домой - ясно шо преступление, но так бы поциенты остались в палатах одни и лечились бы шахматами с зеленкой.
вы как будто из Швейцарии пишешь - все должно быть, все должны все знать, шаг вправо или взад = подсрачник.
ну давай - разгоним 99%, так как с такой логикой надо вообще всех отовсюду выгонять т.к. чет не соблюдают или чет не хватает
скажешь шо эт незаконно? а то шо штрафуют без ЧС это законно? че тогда металлурги терпят например, если в Польше махая метлой могут иметь больше, а не жечь здоровье для Ахметки? ультиматум, ага - дайте з.п. 100000 и каждому по тонне костюмов.
разбежались прям.