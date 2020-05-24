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Новини Коронавірус і карантин
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У Харківській інфекційній лікарні у 20 медиків підтвердили COVID-19, - ОДА

У Харківській інфекційній лікарні у 20 медиків підтвердили COVID-19, - ОДА

Діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 20 співробітників Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні, в тому числі у директора установи Павла Нартова і трьох лікарів-анестезіологів.

Про це заявили в пресслужбі Харківської обласної державної адміністрації у неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Серед захворілих 3 анестезіологи - завідувач відділенням і 2 лікарі з додаткових бригад, які прибули в інфекціонку на посилення", - сказано в повідомленні.

За інформацією пресслужби, зараз в лікарні працюють 5 анестезіологів. "Навантаження високе, але всі необхідні реанімаційні дії виконуються", - йдеться в повідомленні.

Зараз фактично лікарнею керує співробітник Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) Валентина Маслова.

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"Вона поєднувала ХМАПО й "інфекційку", зараз основним місцем буде "інфекційка". Офіційно обов'язки почунуться з вівторка. Методичну допомогу надає лікар обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар", - сказали в пресслужбі обладміністрації.

Зараз, за ​​даними обладміністрації, в обласній інфекційній лікарні перебуває на лікуванні 175 пацієнтів.

"Заповнюваність почала знижуватися. Утім, безпосередньо зараз ведеться робота з виписки і переведення частини пацієнтів в 17-у міську лікарню ... Також готові підключати 13-ту міську лікарню", - зазначили в пресслужбі.

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У 17-й міськлікарні розгорнуто 60 ліжок (40 загальної терапії, 20 - інтенсивної). Крім того, 40 ліжок розгорнуто в дитячій інфекційній лікарні (11 з них вже заповнені). Неважких пацієнтів в районах продовжують приймати районні лікарні, які включені до переліку установ, які беруть хворих із Covid-19.

лікарня (1357) карантин (18172) Харків (5573) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Как только намечается какой то шухер для власти, так сразу начинают пугать выдуманными цифрами про короновирус.
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24.05.2020 18:23
+3
Зє-коронавірус ..😷
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24.05.2020 18:15
+3
або мойсеєвець)
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24.05.2020 18:46
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Зє-коронавірус ..😷
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24.05.2020 18:15 Відповісти
Как только намечается какой то шухер для власти, так сразу начинают пугать выдуманными цифрами про короновирус.
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24.05.2020 18:23 Відповісти
Ото ж то і воно...
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24.05.2020 18:28 Відповісти
Свинячий грип був при Жульці Тімошонкє в 2009 році.
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24.05.2020 18:31 Відповісти
Ви мусульманин? Бо інших причин так ненавидіти поросячих я просто не бачу
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24.05.2020 18:41 Відповісти
або мойсеєвець)
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24.05.2020 18:46 Відповісти
Як вони вже бісять людей цими тестами. Ото кого тестують в тих і находять. І не здивуюся, що всі ці медики безсимптомні. Навіть впевнений, що вони безсимптомні. Барановірус крепчає
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24.05.2020 18:20 Відповісти
так вчера писал оттуда доктор что "лекарствтамнет", а тут 175 поциентов "лечат" - чем, притчами? или гипнозом?
даже если не оч. болен - то там пожалуй дозаразят
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24.05.2020 18:21 Відповісти
тьху, че ты кривляешься?
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24.05.2020 18:47 Відповісти
Всем пофик.люди которые отдают себя на лечение больных стали сами больными.при этом ми пихали маски и прочее налево и направо.лучше бы ты ослик дал этим медикам орден а не министру и этому у которого что то сзали между ног застряло... выздоравливайте ! Вы нам очень нужны
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24.05.2020 18:30 Відповісти
Нами правят дегенераты шахраи и свиьи корыта и это лучшие из нас. Факты упрямая вещь мы сами их лучших выбрали,как нам сказали бо свого ума нет. Это хоч понятно.
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24.05.2020 18:39 Відповісти
ээээ нееет... ты уж не вали с больной головы на здоровую... я не голосовал ни за этого шпильмана из списка шиндлера, ни за его талантливых аниматоров-выпускников трускавецкого риксоса...ненене, не клей мне это
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24.05.2020 19:37 Відповісти
иииии, ща повторюсь, SARS ВОЗом приравнен к ООИ, работа с ООИ подразумевает включение ряда протоколов, я вам рубль за сто дам что если в данный момент вы поднимете всех начальников по технике безопасности всех больниц которые бездельники сидят в каждой больнице, дяди и племянники по блату устроевшиеся, они вам даже не ответят что такое ООИ, я сам медик и говорю вы терпилы сами виноваты в том что заразились, я бы тупо на дежурство не заступил, но нам же похер, мыж пойдем, а то что вы заразились несоблюдая тб при работе с ООИ вас не беспокоит? курите мат часть
https://www.youtube.com/watch?v=wd5C3BwpCrg

и не больше трех часов, я бы вам за ваше терпилоидство еще и штраф ввалил, а главврача на нары отправил
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24.05.2020 18:40 Відповісти
Платить надо нормально медикам, а у зебилов денег нет.
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24.05.2020 18:51 Відповісти
ну если "центр" не выложил бабла, то откуда костюмы?
пусть ВОЗ бы давал раз приравнял.
оои - это навскидку - особо опасная инфекция, тут не нужно быть гением шоп расшифровать.
и потом - ну уволятся и что? 8 лет отучились и идти семечками торговать? пока вирус не свистнет - фельдшер в штаны не вздристнет
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24.05.2020 18:52 Відповісти
а вы знаете что заходить в очаг оои осознано без снаряги а потом идти домой контактируя с другими это как минимум преступление перед другими людьми и перед своей семьей? и вообще вы что хотите сказать что за законные требования медиков уволят, нууу пожалуй вы немного с мордором перепутали, чего медики молчат? сайты херяйты новостные, соц сети, где хоть раз сказали что медиков гонять на убой, я не депутат но активную гражданскую позицию имею, яб мог и прийти и ударить если что, шесть лет учился а вдруг семечки отправят продавать, да яб тебя сам только за такие слова подсрачником выгнал, тоесть ты ставиш себя выше здоровья поциента, места тебе в медицине нет, когда таких как ты выгоним из медицины из ментовки из сбу, глядишь мож и поменяется чтото, не ну вы видали я шесть лет учился а теперь язык в жопу засуну иначе шесть лет псу под хвост, однако батенька вы трус и негодяй
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24.05.2020 19:12 Відповісти
ну я же написал шо им сверху должны были дать бабла, обеспечить(причем когда сарс признали, а лучше - шоб всегда было снаряжение - мало ли что бывает) что виновен доктор или санитар - шо им не провели учения и не научили и не обеспечили?

без защиты "лечить" а потом идти домой - ясно шо преступление, но так бы поциенты остались в палатах одни и лечились бы шахматами с зеленкой.

вы как будто из Швейцарии пишешь - все должно быть, все должны все знать, шаг вправо или взад = подсрачник.
ну давай - разгоним 99%, так как с такой логикой надо вообще всех отовсюду выгонять т.к. чет не соблюдают или чет не хватает
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24.05.2020 19:24 Відповісти
сейчас открою тайну, потеря двух врачей и трех палатных медсестер парализует работу отделения, умнож на три и любая областная инфекция ляжет, в ургентной больницне смп уход восеми хируругов шести реаниматологов и четырех операционных медсестер заставит покрытся испариной губернатора, продолжить? нехрен терпилами быть и выезжат за счет других людей, десяток медиков могут поставить ультиматум который будет выполнен в 24 часа но нет, терпилой ноющим быть приколней
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24.05.2020 19:35 Відповісти
посадят.
скажешь шо эт незаконно? а то шо штрафуют без ЧС это законно? че тогда металлурги терпят например, если в Польше махая метлой могут иметь больше, а не жечь здоровье для Ахметки? ультиматум, ага - дайте з.п. 100000 и каждому по тонне костюмов.
разбежались прям.
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24.05.2020 19:48 Відповісти
Это после того как в области защитных костюмов на два мильёна долларов купили? Супер!
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24.05.2020 18:54 Відповісти
То все прелюдия, завтра метро откроют
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24.05.2020 20:01 Відповісти
Умрут только старики с букетом хронических заболеваний?
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24.05.2020 20:30 Відповісти
 
 