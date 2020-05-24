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Новини Коронавірус і карантин
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До послаблення карантину не готові 9 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

До послаблення карантину не готові 9 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 24 травня 9 регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі не готові до послаблення карантину Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

У Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях карантин не можна знімати через низький рівень тестування, вважають у міністерстві.

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В інших неготових регіонах кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останній тиждень перевищує необхідний показник.

В Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19. За добу - 406 нових випадків

До послаблення карантину не готові 9 областей, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
задолбали...
вчера Днепропетровскую область благословили...сегодня отменили...
это шо...приколы такие????
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24.05.2020 15:42
+14
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24.05.2020 15:40
+7
ахахаха, какой карантин, я из Луцка в ха ха ха, Киев доехать немогу ж/д и автовокзал закрыты, а в, ав, хахаха, Бердянск из москвы автобусы с короновирусными телками ездят, я пытаюсь на гарячую линию сбу позвонить, а там все заняты но мой звонок очень важен, спасибо как говорится зеду за победу
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24.05.2020 15:59
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24.05.2020 15:39 Відповісти
Уже заврались полностью
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24.05.2020 15:40 Відповісти
задолбали...
вчера Днепропетровскую область благословили...сегодня отменили...
это шо...приколы такие????
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24.05.2020 15:42 Відповісти
вот по этому смешно - шо и с Луганской и Донецкой - не занесли мабуть,а ведь обещали))
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24.05.2020 15:44 Відповісти
Там третій показник взагалі жесть ). Мало тестів провели - значить не готові .
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24.05.2020 16:03 Відповісти
Могли бы и на улицах уже вылавливать.
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24.05.2020 17:04 Відповісти
То воякИ ссутся. Так и будут области в двойном оцеплении.
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24.05.2020 16:13 Відповісти
Потому, что идиоты!
Эти критерии снятия карантина (как и сам карантин) - до сраки! Пока не переболело 2/3 населения, любое снятие карантина, будет вести к росту инфицированных. А вечно сидеть в карантине мы не можем!!!
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24.05.2020 19:00 Відповісти
Чем дольше карантин,тем дольше Зе будет при власти.
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24.05.2020 15:42 Відповісти
так как ситуация динамическая, то что будет с транспортом??
Вот например будет в Киеве завтра больше 12, и что? метро назад закроют?
к чему был текст "иметь маски на 5 дней"?? или оно будет работать пон-пятн?
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24.05.2020 15:47 Відповісти
Саме гірше, коли більше 12 стане під час поїздки в метро, придеться жити у вагоні.
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24.05.2020 15:54 Відповісти
Блин, ну вас нахрен, у вас семь пятниц на неделю, кого только слушать?
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24.05.2020 15:53 Відповісти
зєбидло-довбо#оби.
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24.05.2020 15:53 Відповісти
ахахаха, какой карантин, я из Луцка в ха ха ха, Киев доехать немогу ж/д и автовокзал закрыты, а в, ав, хахаха, Бердянск из москвы автобусы с короновирусными телками ездят, я пытаюсь на гарячую линию сбу позвонить, а там все заняты но мой звонок очень важен, спасибо как говорится зеду за победу
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24.05.2020 15:59 Відповісти
Еще раз,для тех кто в танке.Очень выгодно прикрываться ситуацией с вирусом,что с успехом делает недовлада зебыдла.Зелохи-мажьте на хлеб,остальным добра,здоровья,занимайтесь спортом и укрепляйте иммунитет.Посылайте в жопу зебыдло с барановирусом вместе.
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24.05.2020 16:02 Відповісти
В Бердянске Запорожской области подтверждены два завезенных из РФ случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает https://www.facebook.com/groups/btmo.com.ua/permalink/656283661596855/ на своей странице в Facebook Бердянское территориальное медицинское объединение, информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
В микроавтобусе, который прибыл утром 16 мая из российской столицы в Бердянск, оказалось двое инфицированных https://enovosty.com/tag/covid-19 COVID-19 пассажирок. Одну с симптомами заболевания госпитализировали 19 мая, у нее был подтвержден коронавирус. Еще одна пассажирка обратилась к врачам 23 мая и также оказалась инфицированной COVID-19.
Разыскивается третья пассажирка. Врачи призывают женщину, ради ее здоровья и здоровья окружающих немедленно пройти тест на коронавирус.
У еще одного пассажира микроавтобуса коронавирус не обнаружен, тест показал отрыцительный результат.
Всего в автобусе находилось четверо пассажиров. О водителе транспортного средства бердянские медики ничего не говорят.

Читать полностью на https://enovosty.com/zdorove/full/2405-u-passazhirov-pribyvshego-v-ukrainu-avtobusa-iz-moskvy-obnaruzhen-covid-19
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24.05.2020 22:12 Відповісти
В остальных неготовых регионах количество новы случаев на 100 тысяч населения за последнюю неделю превышает необходимый показатель.Источник: https://censor.net/n3197618

Интересно, а когда начинается и заканчивается отсчет этой "последней" недели?
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24.05.2020 17:54 Відповісти
шо не так с Донецкой, уроды
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24.05.2020 19:30 Відповісти
 
 