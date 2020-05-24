До послаблення карантину не готові 9 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 24 травня 9 регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі не готові до послаблення карантину Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.
У Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях карантин не можна знімати через низький рівень тестування, вважають у міністерстві.
В інших неготових регіонах кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останній тиждень перевищує необхідний показник.
В Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19. За добу - 406 нових випадків.
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вчера Днепропетровскую область благословили...сегодня отменили...
это шо...приколы такие????
Эти критерии снятия карантина (как и сам карантин) - до сраки! Пока не переболело 2/3 населения, любое снятие карантина, будет вести к росту инфицированных. А вечно сидеть в карантине мы не можем!!!
Вот например будет в Киеве завтра больше 12, и что? метро назад закроют?
к чему был текст "иметь маски на 5 дней"?? или оно будет работать пон-пятн?
Об этом сообщает https://www.facebook.com/groups/btmo.com.ua/permalink/656283661596855/ на своей странице в Facebook Бердянское территориальное медицинское объединение, информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
В микроавтобусе, который прибыл утром 16 мая из российской столицы в Бердянск, оказалось двое инфицированных https://enovosty.com/tag/covid-19 COVID-19 пассажирок. Одну с симптомами заболевания госпитализировали 19 мая, у нее был подтвержден коронавирус. Еще одна пассажирка обратилась к врачам 23 мая и также оказалась инфицированной COVID-19.
Разыскивается третья пассажирка. Врачи призывают женщину, ради ее здоровья и здоровья окружающих немедленно пройти тест на коронавирус.
У еще одного пассажира микроавтобуса коронавирус не обнаружен, тест показал отрыцительный результат.
Всего в автобусе находилось четверо пассажиров. О водителе транспортного средства бердянские медики ничего не говорят.
Читать полностью на https://enovosty.com/zdorove/full/2405-u-passazhirov-pribyvshego-v-ukrainu-avtobusa-iz-moskvy-obnaruzhen-covid-19
Интересно, а когда начинается и заканчивается отсчет этой "последней" недели?