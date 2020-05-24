До послаблення карантину не готові 9 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 24 травня 9 регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі не готові до послаблення карантину Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

У Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях карантин не можна знімати через низький рівень тестування, вважають у міністерстві.

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В інших неготових регіонах кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останній тиждень перевищує необхідний показник.

В Україні станом на ранок 24 травня підтверджено 20 986 випадків COVID-19. За добу - 406 нових випадків.