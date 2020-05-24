К ослаблению карантина не готовы 9 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 24 мая 9 регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.
В Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях карантин нельзя снимать из-за низкого уровня тестирования, считают в министерстве.
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В остальных неготовых регионах количество новы случаев на 100 тысяч населения за последнюю неделю превышает необходимый показатель.
В Украине по состоянию на утро 24 мая подтверждено 20986 случаев COVID-19. За сутки - 406 новых случаев.
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вчера Днепропетровскую область благословили...сегодня отменили...
это шо...приколы такие????
Эти критерии снятия карантина (как и сам карантин) - до сраки! Пока не переболело 2/3 населения, любое снятие карантина, будет вести к росту инфицированных. А вечно сидеть в карантине мы не можем!!!
Вот например будет в Киеве завтра больше 12, и что? метро назад закроют?
к чему был текст "иметь маски на 5 дней"?? или оно будет работать пон-пятн?
Об этом сообщает https://www.facebook.com/groups/btmo.com.ua/permalink/656283661596855/ на своей странице в Facebook Бердянское территориальное медицинское объединение, информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
В микроавтобусе, который прибыл утром 16 мая из российской столицы в Бердянск, оказалось двое инфицированных https://enovosty.com/tag/covid-19 COVID-19 пассажирок. Одну с симптомами заболевания госпитализировали 19 мая, у нее был подтвержден коронавирус. Еще одна пассажирка обратилась к врачам 23 мая и также оказалась инфицированной COVID-19.
Разыскивается третья пассажирка. Врачи призывают женщину, ради ее здоровья и здоровья окружающих немедленно пройти тест на коронавирус.
У еще одного пассажира микроавтобуса коронавирус не обнаружен, тест показал отрыцительный результат.
Всего в автобусе находилось четверо пассажиров. О водителе транспортного средства бердянские медики ничего не говорят.
Читать полностью на https://enovosty.com/zdorove/full/2405-u-passazhirov-pribyvshego-v-ukrainu-avtobusa-iz-moskvy-obnaruzhen-covid-19
Интересно, а когда начинается и заканчивается отсчет этой "последней" недели?