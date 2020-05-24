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Новости Коронавирус и карантин
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К ослаблению карантина не готовы 9 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

К ослаблению карантина не готовы 9 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 24 мая 9 регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

В Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях карантин нельзя снимать из-за низкого уровня тестирования, считают в министерстве.

Также на Цензор.НЕТ: Новая вспышка COVID-19 на Закарпатье, закрыли доступ в село Ворочево

В остальных неготовых регионах количество новы случаев на 100 тысяч населения за последнюю неделю превышает необходимый показатель.

В Украине по состоянию на утро 24 мая подтверждено 20986 случаев COVID-19. За сутки - 406 новых случаев.

К ослаблению карантина не готовы 9 областей, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
задолбали...
вчера Днепропетровскую область благословили...сегодня отменили...
это шо...приколы такие????
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24.05.2020 15:42
+14
Уже заврались полностью
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24.05.2020 15:40
+7
ахахаха, какой карантин, я из Луцка в ха ха ха, Киев доехать немогу ж/д и автовокзал закрыты, а в, ав, хахаха, Бердянск из москвы автобусы с короновирусными телками ездят, я пытаюсь на гарячую линию сбу позвонить, а там все заняты но мой звонок очень важен, спасибо как говорится зеду за победу
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24.05.2020 15:59
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24.05.2020 15:39 Ответить
Уже заврались полностью
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24.05.2020 15:40 Ответить
задолбали...
вчера Днепропетровскую область благословили...сегодня отменили...
это шо...приколы такие????
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24.05.2020 15:42 Ответить
вот по этому смешно - шо и с Луганской и Донецкой - не занесли мабуть,а ведь обещали))
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24.05.2020 15:44 Ответить
Там третій показник взагалі жесть ). Мало тестів провели - значить не готові .
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24.05.2020 16:03 Ответить
Могли бы и на улицах уже вылавливать.
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24.05.2020 17:04 Ответить
То воякИ ссутся. Так и будут области в двойном оцеплении.
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24.05.2020 16:13 Ответить
Потому, что идиоты!
Эти критерии снятия карантина (как и сам карантин) - до сраки! Пока не переболело 2/3 населения, любое снятие карантина, будет вести к росту инфицированных. А вечно сидеть в карантине мы не можем!!!
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24.05.2020 19:00 Ответить
Чем дольше карантин,тем дольше Зе будет при власти.
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24.05.2020 15:42 Ответить
так как ситуация динамическая, то что будет с транспортом??
Вот например будет в Киеве завтра больше 12, и что? метро назад закроют?
к чему был текст "иметь маски на 5 дней"?? или оно будет работать пон-пятн?
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24.05.2020 15:47 Ответить
Саме гірше, коли більше 12 стане під час поїздки в метро, придеться жити у вагоні.
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24.05.2020 15:54 Ответить
Блин, ну вас нахрен, у вас семь пятниц на неделю, кого только слушать?
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24.05.2020 15:53 Ответить
зєбидло-довбо#оби.
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24.05.2020 15:53 Ответить
ахахаха, какой карантин, я из Луцка в ха ха ха, Киев доехать немогу ж/д и автовокзал закрыты, а в, ав, хахаха, Бердянск из москвы автобусы с короновирусными телками ездят, я пытаюсь на гарячую линию сбу позвонить, а там все заняты но мой звонок очень важен, спасибо как говорится зеду за победу
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24.05.2020 15:59 Ответить
Еще раз,для тех кто в танке.Очень выгодно прикрываться ситуацией с вирусом,что с успехом делает недовлада зебыдла.Зелохи-мажьте на хлеб,остальным добра,здоровья,занимайтесь спортом и укрепляйте иммунитет.Посылайте в жопу зебыдло с барановирусом вместе.
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24.05.2020 16:02 Ответить
В Бердянске Запорожской области подтверждены два завезенных из РФ случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает https://www.facebook.com/groups/btmo.com.ua/permalink/656283661596855/ на своей странице в Facebook Бердянское территориальное медицинское объединение, информирует https://enovosty.com/news enovosty.com/news .
В микроавтобусе, который прибыл утром 16 мая из российской столицы в Бердянск, оказалось двое инфицированных https://enovosty.com/tag/covid-19 COVID-19 пассажирок. Одну с симптомами заболевания госпитализировали 19 мая, у нее был подтвержден коронавирус. Еще одна пассажирка обратилась к врачам 23 мая и также оказалась инфицированной COVID-19.
Разыскивается третья пассажирка. Врачи призывают женщину, ради ее здоровья и здоровья окружающих немедленно пройти тест на коронавирус.
У еще одного пассажира микроавтобуса коронавирус не обнаружен, тест показал отрыцительный результат.
Всего в автобусе находилось четверо пассажиров. О водителе транспортного средства бердянские медики ничего не говорят.

Читать полностью на https://enovosty.com/zdorove/full/2405-u-passazhirov-pribyvshego-v-ukrainu-avtobusa-iz-moskvy-obnaruzhen-covid-19
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24.05.2020 22:12 Ответить
В остальных неготовых регионах количество новы случаев на 100 тысяч населения за последнюю неделю превышает необходимый показатель.Источник: https://censor.net/n3197618

Интересно, а когда начинается и заканчивается отсчет этой "последней" недели?
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24.05.2020 17:54 Ответить
шо не так с Донецкой, уроды
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24.05.2020 19:30 Ответить
 
 