К ослаблению карантина не готовы 9 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 24 мая 9 регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

В Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях карантин нельзя снимать из-за низкого уровня тестирования, считают в министерстве.

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В остальных неготовых регионах количество новы случаев на 100 тысяч населения за последнюю неделю превышает необходимый показатель.

В Украине по состоянию на утро 24 мая подтверждено 20986 случаев COVID-19. За сутки - 406 новых случаев.