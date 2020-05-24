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Новости Коронавирус и карантин
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Новая вспышка COVID-19 на Закарпатье, закрыли доступ в село Ворочево

Новая вспышка COVID-19 на Закарпатье, закрыли доступ в село Ворочево

В селе Ворочево Перечинского района на Закарпатье коронавирусную болезнь подтвердили у 28 жителей. Въезд и выезд в село перекрыли.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Закарпатской ОГА в Фейсбуке.

"У 28 жителей села Ворочево Перечинского района подтвержден COVID-19 по данным Закарпатского областного лабораторного центра. В связи с этим в Закарпатской ОГА состоялось заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации. Руководитель работ издал распоряжение, по которому в пределах села Ворочево с 24 мая 2020 установят карантинную зону и обустроят контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде", - сказано в сообщении.

Ворочево является пригородным селом райцентра Перечин. Поэтому жителям села, которые работают в учреждениях здравоохранения, учреждениях, организациях и на объектах критической инфраструктуры выдадут специальные пропуска для перемещения через КПП.

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В селе будут проводить дезинфекцию в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях, зданиях и сооружениях, а также обеспечат ежедневную дезинфекцию проезжей части дорог, тротуаров, придомовых и других территорий.

На Закарпатье за ​​минувшие сутки у 19 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР, всего с начала пандемии диагноз COVID-19 установлен у 1061 жителя региона.

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Новая вспышка COVID-19 на Закарпатье, закрыли доступ в село Ворочево 03

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+3
а также обеспечат ежедневную дезинфекцию проезжей части дорог, тротуаров, придомовых и других территорийИсточник: https://censor.net/n3197611

Ну вот сколько раз нужно объяснить, что конкретно эти меры не имеют никакого отношения к борьбе с коронавирусом, а являются тупой показухой и отмыванием бабла. Уже и Кличко признался, что мытье улиц - это только для поднятия духа населения, типа хоть что-то делается... А спишут потом, что мыли улицы медицинским спиртом 96%!
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24.05.2020 14:44
+3
Больных отправить в больницы. А вот закрывать населенный пункт - незаконно и является преступлением.
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24.05.2020 14:45
+2
Теперь, после решений судов, все эти ограничения - незаконны. Ибо нет ЧП в стране.
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24.05.2020 14:39
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Сортировать:
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Теперь, после решений судов, все эти ограничения - незаконны. Ибо нет ЧП в стране.
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24.05.2020 14:39 Ответить
І що, нехай інших заражають?
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24.05.2020 14:41 Ответить
Больных отправить в больницы. А вот закрывать населенный пункт - незаконно и является преступлением.
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24.05.2020 14:45 Ответить
Якби знали хто хворий то й не вводили карантин. Якби люди були відповідальні, то відразу по приїзду із-за кордону сиділи на ізоляції а не ходили і знайомих заражали. Якби знав де впадеш соломки підсилив би.
Закон не дає право заражати людей.
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24.05.2020 17:26 Ответить
Заражают чем? Фэйковым макароновирусом?
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24.05.2020 14:49 Ответить
Ви вже всі ручки в пц мп облизали, докази зібрали, відосики записали? Без доказів всі ваші слова це брехня, і ви брехун.
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24.05.2020 17:07 Ответить
а также обеспечат ежедневную дезинфекцию проезжей части дорог, тротуаров, придомовых и других территорийИсточник: https://censor.net/n3197611

Ну вот сколько раз нужно объяснить, что конкретно эти меры не имеют никакого отношения к борьбе с коронавирусом, а являются тупой показухой и отмыванием бабла. Уже и Кличко признался, что мытье улиц - это только для поднятия духа населения, типа хоть что-то делается... А спишут потом, что мыли улицы медицинским спиртом 96%!
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24.05.2020 14:44 Ответить
А жить в сраче это самое то ? Так хоть вирус помыть улицы заставит , а главное продезинфицировать ж.д. вокзалы и автостанции в ночное время суток .
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24.05.2020 14:52 Ответить
В плане срача - это да, польза будет.
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24.05.2020 15:28 Ответить
Просто в село завезли тесты. )))
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24.05.2020 14:47 Ответить
Пам'ятаєте,як все починалося ?
Зе, журналісти, зустрічі на пуфиках.
Нові обличчя, нова струя.

Новая вспышка COVID-19 на Закарпатье, закрыли доступ в село Ворочево - Цензор.НЕТ 6661
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24.05.2020 14:50 Ответить
5 апреля 2019.
- Зеленский: "Кумовства не будет".

12 мая 2020.
- Зеленский назначает главу пресс-службы "Квартала 95" Татьяну Руденко (сестру нардепа "слуги народа" Ольги Руденко) членом Нацсовета по телерадиовещанию.
Ну шо, 73%, покушали говна? Нравится? Вкусно? Приятного аппетита!
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24.05.2020 14:51 Ответить
Что за чмо в центре на розовом пуфике ？
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24.05.2020 14:52 Ответить
Портретики местами уже поменяли?) А то еще чего доброго придут, вирус найдут)
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24.05.2020 15:08 Ответить
Там леса вокруг, множество троп в(из) села...колючкой окружат село или как?))
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24.05.2020 16:42 Ответить
Небось, им львовский судья тоже процитировал австрийского императора....
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24.05.2020 16:57 Ответить
Село на 800 чел. Каждый друг другу кум, брат, сват... Круговые родственники в общем). Один приехал с короной и всё...
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24.05.2020 17:06 Ответить
 
 