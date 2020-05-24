Новая вспышка COVID-19 на Закарпатье, закрыли доступ в село Ворочево

В селе Ворочево Перечинского района на Закарпатье коронавирусную болезнь подтвердили у 28 жителей. Въезд и выезд в село перекрыли.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Закарпатской ОГА в Фейсбуке.

"У 28 жителей села Ворочево Перечинского района подтвержден COVID-19 по данным Закарпатского областного лабораторного центра. В связи с этим в Закарпатской ОГА состоялось заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации. Руководитель работ издал распоряжение, по которому в пределах села Ворочево с 24 мая 2020 установят карантинную зону и обустроят контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде", - сказано в сообщении.

Ворочево является пригородным селом райцентра Перечин. Поэтому жителям села, которые работают в учреждениях здравоохранения, учреждениях, организациях и на объектах критической инфраструктуры выдадут специальные пропуска для перемещения через КПП.

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В селе будут проводить дезинфекцию в жилых, производственных, учебных, санитарно-бытовых и других помещениях, зданиях и сооружениях, а также обеспечат ежедневную дезинфекцию проезжей части дорог, тротуаров, придомовых и других территорий.

На Закарпатье за ​​минувшие сутки у 19 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР, всего с начала пандемии диагноз COVID-19 установлен у 1061 жителя региона.

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