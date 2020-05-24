Спада эпидемии нет, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что желаемого спада эпидемии COVID-19 в Украине пока нет. Поэтому украинцам еще долго придется пользоваться средствами защиты и соблюдать социальную дистанцию.
Об этом он сказал на брифинге в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы видим уже в течение месяца, что мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 заболеваний каждый день. Мы бы очень хотели, чтобы оно начало снижаться и чтобы были сняты все без исключения ограничения, но жизнь такая, я думаю, что мы все равно будем еще долго пользоваться элементарными средствами защиты, мы будем пользоваться, то есть, социальной дистанцией".
Также на Цензор.НЕТ: Открытие фудкортов и зон развлечений в ТРЦ сегодня невозможно, - Степанов
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, за последние сутки в Украине лабораторно подтвердили еще 406 случаев Covid-19, при этом 12 зараженных людей умерли.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А можно и наоборот: Если нет роста заболеваемости, то меры предпринятые для снижения заболеваемости правительством дают результат. Но меры - недостаточные.
Но это - игра словами, экономика в любом случае сломает карантин, растет заболеваемость или падает.
Во первых, вся статистика по ковид - под большим вопросом. Во вторых - реальные результат дают в плюс принятые меры и в минус - местный бардак. Вот с бардаком полагаю на Украине получше.
Четкое ощущение, что объявление таких ограничений по карантину вызвано в основном желанием получить поменьше протестов при продавливании законов о продаже земли и вывода НБУ изпод судов Украины. Основание - бессмысленное с точки зрения карантина закрытие метро в Киеве (нигде в мире не закрывали), но оч полезное для затруднения протестов в столице.
Вчера наблюдал здесь в США шумную группу мокшан из человек 20-ти (половина детей). Устроили на поле возле жилых домов выгул с пицей и напитками (полагаю, что все же это безалкогольные) часа на три. Какие чувства? Трудно передать, особенно, если ты знаешь их великоимперскую ментальность и учесть, что это один из самых заразных вирусом и трагических районов в США.
Ну, в общем, вы ж не думали, что страна, в которой нет экономистов, нет управленцев, нет министров и нет президента - поборет какую-то болезнь. Особенно, если и медики не медики, а санитары.
Вирус вышел на плато,
Оказалось, не на то.
Находят примерно 7% положительных тестов на вирус - это около 500 человек. У остальных не находят, хотя симптомы есть, но это не корона.
Если увеличить количество проб и тестов в день, например, в 2 раза, распространив тесты на бессимптомных, не факт, что количество положительных тестов увеличится в 2 раза, потому, что процент носителей коронавируса среди бессимптомных всё же ниже, чем у симптомных.