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Новости Коронавирус и карантин
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Спада эпидемии нет, - Степанов

Спада эпидемии нет, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что желаемого спада эпидемии COVID-19 в Украине пока нет. Поэтому украинцам еще долго придется пользоваться средствами защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Об этом он сказал на брифинге в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим уже в течение месяца, что мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 заболеваний каждый день. Мы бы очень хотели, чтобы оно начало снижаться и чтобы были сняты все без исключения ограничения, но жизнь такая, я думаю, что мы все равно будем еще долго пользоваться элементарными средствами защиты, мы будем пользоваться, то есть, социальной дистанцией".

Также на Цензор.НЕТ: Открытие фудкортов и зон развлечений в ТРЦ сегодня невозможно, - Степанов

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, за последние сутки в Украине лабораторно подтвердили еще 406 случаев Covid-19, при этом 12 зараженных людей умерли.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Пандемия свирепствует, а дебильные мамаши с детьми толкутся без масок с другими мамашами и детьми. В магазинах и на улице многие без масок приближаются почти вплотную....Допускаю,в ближайшее время рост смертей в разы и ужесточение карантина по максимуму....Мы - не Швеция. У нас маловато думающих людей, поэтому нам нужны жёсткие запреты, жесточайшие наказания.... Берегите себя - бережёного Бог бережёт....
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24.05.2020 13:07
+14
Ну що зебіли, в стойло!
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24.05.2020 12:58
+14
Глядя на официальные данные минздрава делаю выводы что в Украине нет абсолютно никакой эпидемии и даже близко ситуации похожой на эпидемию.
Италия 1000 смертей в сутки на пике 60 млн. чел, в украинских реалиях это должно быть примерно 500-600 смертей в сутки. Но даже то что происходит в Италии некоторые не хотят называть эпидемией.
В Украине 600 смертей ВСЕГО по официальным данным за всю "эпидемию". Это эпидемия?
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24.05.2020 13:08
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Спаду епідемії немає, - Степанов - Цензор.НЕТ 7878
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24.05.2020 14:36 Ответить
Потому что народ постепенно сам себя освобождал от карантина, европейской нации хрен чего объяснишь, такая образованная и цивилизованная.
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24.05.2020 14:51 Ответить
Эта ситуация больше похожа на эксперимент, чем на пандемию. А статистику сами врачи и придумывают, по указанию с верху. У нас в Украине что не начальник, так спец по вирусам.
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24.05.2020 15:28 Ответить
Ага, особенно авакян, ох#енный спец, он как затычка, везде сунет свой сопливый шнобель
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24.05.2020 16:02 Ответить
Пандемія замінена вже епідемією,а це зовсім інші речі.Степанов тримає українців на дурнів? А може ви докерувались до ручки?
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24.05.2020 15:30 Ответить
https://censor.net/user/393857 Теж це помітив.Це для страху.Більшість людей не розуміють що таке пандемія і не тільки в Україні.
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24.05.2020 17:58 Ответить
Але є спад економіки і причому суттєвий. Так що народ може взяти руки в боки і пофіг йому буде на якій стороні на голові буде тюбітєйка.
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24.05.2020 16:00 Ответить
если бы вирусняка не было,зеленожопым макакам его стоило бы придумать . экономика летела к уям и без короны,а сейчас просто слегка ускорилась. но направление неизменно.
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24.05.2020 20:21 Ответить
Если нет спада заболеваемости, то меры предпринятые для снижения заболеваемости правительством не дают результат. И почему после этого есть смысл считать, что меры, которые предпринимает правительство приносят пользу? Как мне кажется пока с "карантином" и рекомендациями правительства наблюдается только вред для экономики и полностью неуправляемая ситуация с распростанением вируса. Пора на выход, министры.
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24.05.2020 16:44 Ответить
Глупости! В Украине и так неважно со средствами защиты, масса умерших от коронавируса, включая медиков. И лечения коронавируса на сегодняшний день не существует: только симптоматическое. Хотите увеличить смертность? В Латвии - 22 умерших и чуть более 1000 зараженных, и второй месяц ЧС.
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24.05.2020 17:03 Ответить
Сам, гнидо. в наморднику ходи.
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24.05.2020 18:17 Ответить
ну-ну, не ходи в маске, когда принесешь домой родителям, детям они тебе спасибо скажут, дегенерат
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24.05.2020 21:59 Ответить
Если нет спада заболеваемости, то меры предпринятые для снижения заболеваемости правительством не дают результат.
А можно и наоборот: Если нет роста заболеваемости, то меры предпринятые для снижения заболеваемости правительством дают результат. Но меры - недостаточные.
Но это - игра словами, экономика в любом случае сломает карантин, растет заболеваемость или падает.
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24.05.2020 18:22 Ответить
Было бы по Вашему, если бы в Германии, Франции и других не было бы спада заболеваемости, а он есть. Т.е. "меры" у нас дают неуправляемый процесс, а ложные постулаты ухудшают ситуацию по сравнению с естественной (смотрим Швецию и Беларусь)
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24.05.2020 19:17 Ответить
Было бы по Вашему, если бы в Германии, Франции и других не было бы спада заболеваемости,
Во первых, вся статистика по ковид - под большим вопросом. Во вторых - реальные результат дают в плюс принятые меры и в минус - местный бардак. Вот с бардаком полагаю на Украине получше.
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24.05.2020 19:57 Ответить
Статистика действительно сомнительна по заболевшим, но вот по умершим относительно всего населения страны у нас и Беларуси все очень похоже. Поэтому плюсов не вижу. И да, карантином то собственно и не пахло, ни территория, ни группа риска так и не была выделена. Поэтому "Шухер", который учинило правительство был просто бредом воспаленного сознания руководителей нанесшим ущерб гражданам Украины.
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24.05.2020 20:47 Ответить
Поэтому "Шухер", который учинило правительство был просто бредом воспаленного сознания руководителей нанесшим ущерб гражданам Украины.
Четкое ощущение, что объявление таких ограничений по карантину вызвано в основном желанием получить поменьше протестов при продавливании законов о продаже земли и вывода НБУ изпод судов Украины. Основание - бессмысленное с точки зрения карантина закрытие метро в Киеве (нигде в мире не закрывали), но оч полезное для затруднения протестов в столице.
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25.05.2020 12:39 Ответить
А спад корупції є?
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24.05.2020 17:08 Ответить
З цим вірусом люди розділилися,на противників карантину і прихильників.
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24.05.2020 17:55 Ответить
ну тоді хай прихильникі сидять в хаті з маскою, а противникі займаються справами.
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24.05.2020 19:10 Ответить
з апаратом вентиляції легенів, попрацюєш
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24.05.2020 19:12 Ответить
у мене інші справи. працюй сам
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24.05.2020 19:18 Ответить
подумай, чому медики самі хворіють на вірус.
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24.05.2020 19:24 Ответить
нема чим думати, замість мозку калькулятор - недозаробив
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24.05.2020 22:00 Ответить
https://censor.net/user/116785 Так то воно так.Але влада вирішує кому ставати злиднем,а кому багатіти.Малий бізнес фактично повністю постраждав і навряд чи вже відновиться і в інших сферах також погані справи.
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24.05.2020 19:20 Ответить
капець...
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24.05.2020 19:25 Ответить
https://censor.net/user/12543 Нажаль так.Поки ще цього не помітно і люди ще не до кінця розуміють.Десь восени буде колапс.
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24.05.2020 19:32 Ответить
все запрацює вже в травні, гроші підуть крутитись
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24.05.2020 19:39 Ответить
https://censor.net/user/12543 В травні якого року?
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24.05.2020 20:12 Ответить
вже завтра відкриються торгові точки
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24.05.2020 20:22 Ответить
они и не закрывались в большинстве своем. знакомые парикмахерши ни дня не закрывались,заплатили ментам и все в порядке. у них о масках не может быть и речи,только ржут. в магазинах уже давно половина дятлов ходит с маской на бороде. удивляюсь как везет Украине ,но возможно это не надолго.
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24.05.2020 20:31 Ответить
кто им доктор? Я с сыном ходил в Леруа Мерлен, пускали по одному, температуру проверяли. Маски само собой.
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24.05.2020 20:34 Ответить
https://censor.net/user/12543 Кожного дня додаються інфіковані,ще можуть взагалі все закрити.Та й я вже казав,що багато бізнесу вже закрилося і не відкриється.
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24.05.2020 21:14 Ответить
якщо не прийняті заходи карантину, кожен інфікований передає інфекцію ще декількам, ті у свою чергу передають. Якщо люди переважно у масках - 500 нових припустимо, медики впораються.
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24.05.2020 21:30 Ответить
https://censor.net/user/12543 Нуц то карантин не знімуть.Кожен день Україна економічно скочується на дно.Ви це розумієте?
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24.05.2020 21:39 Ответить
все швидко відновиться, не війна
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25.05.2020 00:27 Ответить
https://censor.net/user/12543 В нас є війна І ще й вірус.І за рахунок чого відновиться? В нас в бюджеті грошей немає.Ви подивіться скільки європейські країни витрачають грошей,сума там сотні мільярдів доларів.
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25.05.2020 01:37 Ответить
нету и не будет пока не вакцинируемся.
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24.05.2020 18:33 Ответить
А Канада вже обійшла Китай по кількості заражених. Тут люди не дуже дисципліновані.
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24.05.2020 18:40 Ответить
та й в нас не дисципліновані зовсім, тому й спаду немає, добре буде, якщо не збільшиться
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24.05.2020 22:03 Ответить
Как бы нам это не нравилось, но "спада эпидемии нет" и это правда.
Вчера наблюдал здесь в США шумную группу мокшан из человек 20-ти (половина детей). Устроили на поле возле жилых домов выгул с пицей и напитками (полагаю, что все же это безалкогольные) часа на три. Какие чувства? Трудно передать, особенно, если ты знаешь их великоимперскую ментальность и учесть, что это один из самых заразных вирусом и трагических районов в США.
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24.05.2020 18:40 Ответить
В такой стране, как Украина, с таким придурковатым руководством, карантин имел смысл только сдержать распространение инфекции, пока не найдут какого-то порядочного лекарства. Но, придурковатое руководство на то и придурковатое - навезло чумы со всего мира прямо в карантин. Поэтому всеобщий карантин теряет смысл. У каждого будет свой, семейный. Пока не переболеют все. Или пока не найдут порядочного лекарства.
Ну, в общем, вы ж не думали, что страна, в которой нет экономистов, нет управленцев, нет министров и нет президента - поборет какую-то болезнь. Особенно, если и медики не медики, а санитары.
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24.05.2020 19:08 Ответить
вот в Монголии, там приезжих практически нет.
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24.05.2020 19:14 Ответить
Ты что, монгол?
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24.05.2020 19:16 Ответить
монголоид...ты понял, о чем я? В Монголии классные специалисты и президент, и нет эпидемии. В США - ниже плинтуса президент и специалисты, граждане мрут как мухи.
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24.05.2020 19:23 Ответить
И как я угадал, что ты монголоид? Ты ещё скажи, что в Монголии экономика как в США.Видимо, распространение чумы, кроме глупости, ещё зависит от стиля жизни общества и его коммуникативности. Когда коммуникативность нулевая - это и есть чистый карантин.
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24.05.2020 20:35 Ответить
экономика в России не как в США, но эпидемия во-всю гуляет. Да и в Бразилии тоже. Естественно, где более развиты социальные связи, там и опасность заразиться больше. И в этом смысле степень мудрости руководства государства второстепенна.
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24.05.2020 21:06 Ответить
в общем, я тебе по секрету скажу, что есть правительства, которые умеют организовывать для людей что-то хорошее. Для этого нужна мудрость. И есть такие, которые имеют опыт только по организации обществу палки в колеса. Так вот, в Украине нет опыта по хорошему вообще. Зато по второму - опыта хоть отбавляй. Поэтому что небудь отменить или запретить, что, скажем так, в "хороших " странах недодумались - это всегда запросто. А создать и обеспечить, т.е. подумать гуманно о других - на это нет не только ума, а и даже в голову не приходит. Поэтому во все времена таких плохих парней "хорошие" парни выносят на вилах в "хороших" странах. Может и Украина станет "хорошей".
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24.05.2020 21:13 Ответить
Италия страна чудесная, а с вирусом села в лужу. Великобритания вообще образец мудрости, а туда же. Только Монголия маяк.
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24.05.2020 21:20 Ответить
Плотность населения и коммуникативность. А ещё, может, потомки Чингисхана к коронавирусу имеют иммунитет.
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24.05.2020 21:23 Ответить
дайте образец успешной страны в смысле этой эпидемии
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24.05.2020 21:32 Ответить
Виграли багаті. Багаті стали багатшими, бідні ще більш збідніли.
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24.05.2020 21:46 Ответить
хіба колись інакше було та й чи буде? нема чому дивуватись
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24.05.2020 22:04 Ответить
Раньше Степанов говорил, что если количество заболевших изо дня в день не будет меняться или будет меняться незначительно (450-550), это будет по его мнению плато. И это типа хорошо. Ну, это хорошо только в том смысле, что темп роста не меняется. Это, однако, означает, что общее число заболевших растёт (даже с учётом выздоравливающих), и Степанов наконец перестал употреблять термин "плато", до которого ещё очень далеко. А плато - это когда количество заболевших в какой-то день приблизиться к нулю. (Не путать с общим количеством болеющих - оно будет на тот момент большим, но потом начнёт уменьшаться за счёт выздоравливающих.)
Вирус вышел на плато,
Оказалось, не на то.
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24.05.2020 19:10 Ответить
вопрос в математических терминах. Сравнение идет с экспоненциальным ростом.
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24.05.2020 19:16 Ответить
Вы правы: по сравнению с экспоненциальным или просто геометрическим линейный рост можно считать выходом на плато то темпу роста (прироста изо дня в день нет, то есть производная равна константе 500). Однако это мало утешает, потому, что имеется общий рост. Просто раньше Степанов говорил о том, что карантин можно смягчать, если будет достигнуто плато по темпу роста. И вот такое плато достигнуто, но он, как мы видим, понял, что это не спад эпидемии. Дошло, наконец.
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24.05.2020 19:43 Ответить
вопрос академического плана - ежедневное количество заболевших 400-500 случаев, чем определяется. Почему не 100 или 1000.
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24.05.2020 20:08 Ответить
Ежедневно собирают пробы и проводят по Украине около 8 тысяч ПЦР-тестов. Тесты берут в основном у людей с симптомами. А люди с симптомами практически все обращаются к врачам, редко кто скрывает.
Находят примерно 7% положительных тестов на вирус - это около 500 человек. У остальных не находят, хотя симптомы есть, но это не корона.
Если увеличить количество проб и тестов в день, например, в 2 раза, распространив тесты на бессимптомных, не факт, что количество положительных тестов увеличится в 2 раза, потому, что процент носителей коронавируса среди бессимптомных всё же ниже, чем у симптомных.
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24.05.2020 21:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5eSSz2vmCJ0 В мире животных
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24.05.2020 19:57 Ответить
Зоопарк сегодня завтра так будет к метро только в 10 раз больше если начнут дистанцию контролтровать и притормаживать на входе Спаду епідемії немає, - Степанов - Цензор.НЕТ 527
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24.05.2020 20:43 Ответить
Нет спада того, чего нет ! Разумно.
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24.05.2020 23:48 Ответить
Ой дурак, уже все страны стараются молчать о ситуации а этот во главе всей эпидемии. Все всюду поедут а мы будем, по словам Степанова, все ещё страна с высоким уровнем, де це родиться, чим воно радується?
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25.05.2020 00:37 Ответить
это дурдом "Ромашка", а не пандемия...
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25.05.2020 05:26 Ответить
а вообще-то этого шлеца степанова надо самого срочно на самоизоляцию отправить... лет на 10...
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25.05.2020 05:45 Ответить
Майстри спорту з подолання епідемії. Так сказав президент. Стабільно високі результати - головний показник майстерності.
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25.05.2020 08:14 Ответить
Чтоб говорить про ковид надо поместить в график с другими болезнями. А так выходит стадо свиней и гебельс .старо как мир.
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25.05.2020 08:17 Ответить
Родственники и друзья степанова просто привезли из Китая тонны никому уже не нужных масок. Цена продажи здесь - уже ниже китайской с фабрики. И теперь надо товар слить кому-то хоть за какие -то деньги. Пока не выйдут в кэш - будэ вирус.
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25.05.2020 08:50 Ответить
С вами, уродами, эта пандемия никогда не закончится. Гнать в шею всех этих зелёных уродов.
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25.05.2020 10:29 Ответить
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