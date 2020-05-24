Спада эпидемии нет, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что желаемого спада эпидемии COVID-19 в Украине пока нет. Поэтому украинцам еще долго придется пользоваться средствами защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Об этом он сказал на брифинге в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы видим уже в течение месяца, что мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 заболеваний каждый день. Мы бы очень хотели, чтобы оно начало снижаться и чтобы были сняты все без исключения ограничения, но жизнь такая, я думаю, что мы все равно будем еще долго пользоваться элементарными средствами защиты, мы будем пользоваться, то есть, социальной дистанцией".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, за последние сутки в Украине лабораторно подтвердили еще 406 случаев Covid-19, при этом 12 зараженных людей умерли.