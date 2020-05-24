Спаду епідемії немає, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що бажаного спаду епідемії COVID-19 в Україні наразі немає. Тому українцям ще довго доведеться користуватися засобами захисту та дотримуватися соціальної дистанції.

Про це він сказав на брифінгу в неділю, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо вже упродовж місяця, що ми коливаємось в одних і тих же рамках - від 350 до 550 захворювань щодня. Ми дуже хотіли б, щоб рівень захворюваності почав знижуватися і щоб було знято всі без винятку обмеження, але життя таке, я думаю, що ми однаково будемо ще довго користуватися елементарними засобами захисту, будемо дотримуватися соціальної дистанції".

Читайте також: Відкриття фудкортів і зон розваг у ТРЦ наразі неможливе, - Степанов

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за останню добу в Україні лабораторно підтвердили ще 406 випадків Covid-19, 12 інфікованих людей померли.