Новий спалах COVID-19 на Закарпатті, закрили доступ у село Ворочево

У селі Ворочево Перечинського району на Закарпатті коронавірусну хворобу підтвердили у 28 жителів. В'їзд і виїзд у село перекрили.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Закарпатської ОДА у фейсбуці.

"У 28 жителів села Ворочево Перечинського району підтверджено COVID-19 за даними Закарпатського обласного лабораторного центру. У зв'язку з цим у Закарпатській ОДА відбулося засідання комісії з ліквідації надзвичайної ситуації. Керівник робіт видав розпорядження, за яким у межах села Ворочево з 24 травня 2020 року встановлять карантинну зону і облаштують контрольно-пропускний пункт на в'їзді та виїзді", - сказано в повідомленні.

Ворочево є приміським селом райцентру Перечин. Тому жителям села, які працюють в установах охорони здоров'я, закладах, організаціях і на об'єктах критичної інфраструктури видадуть спеціальні перепустки для переміщення через КПП.

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У селі проводитимуть дезінфекцію в житлових, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, а також забезпечать щоденну дезінфекцію проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та інших територій.

На Закарпатті за минулу добу у 19 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, загалом від початку пандемії діагноз COVID-19 встановлено у 1061 жителя регіону.

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