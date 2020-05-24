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Новини Коронавірус і карантин
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Новий спалах COVID-19 на Закарпатті, закрили доступ у село Ворочево

Новий спалах COVID-19 на Закарпатті, закрили доступ у село Ворочево

У селі Ворочево Перечинського району на Закарпатті коронавірусну хворобу підтвердили у 28 жителів. В'їзд і виїзд у село перекрили.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Закарпатської ОДА у фейсбуці.

"У 28 жителів села Ворочево Перечинського району підтверджено COVID-19 за даними Закарпатського обласного лабораторного центру. У зв'язку з цим у Закарпатській ОДА відбулося засідання комісії з ліквідації надзвичайної ситуації. Керівник робіт видав розпорядження, за яким у межах села Ворочево з 24 травня 2020 року встановлять карантинну зону і облаштують контрольно-пропускний пункт на в'їзді та виїзді", - сказано в повідомленні.

Ворочево є приміським селом райцентру Перечин. Тому жителям села, які працюють в установах охорони здоров'я, закладах, організаціях і на об'єктах критичної інфраструктури видадуть спеціальні перепустки для переміщення через КПП.

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У селі проводитимуть дезінфекцію в житлових, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, а також забезпечать щоденну дезінфекцію проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та інших територій.

На Закарпатті за минулу добу у 19 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, загалом від початку пандемії діагноз COVID-19 встановлено у 1061 жителя регіону.

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Новий спалах COVID-19 на Закарпатті, закрили доступ у село Ворочево 01Новий спалах COVID-19 на Закарпатті, закрили доступ у село Ворочево 02
Новий спалах COVID-19 на Закарпатті, закрили доступ у село Ворочево 03

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2045)


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Топ коментарі
+3
а также обеспечат ежедневную дезинфекцию проезжей части дорог, тротуаров, придомовых и других территорийИсточник: https://censor.net/n3197611

Ну вот сколько раз нужно объяснить, что конкретно эти меры не имеют никакого отношения к борьбе с коронавирусом, а являются тупой показухой и отмыванием бабла. Уже и Кличко признался, что мытье улиц - это только для поднятия духа населения, типа хоть что-то делается... А спишут потом, что мыли улицы медицинским спиртом 96%!
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24.05.2020 14:44
+3
Больных отправить в больницы. А вот закрывать населенный пункт - незаконно и является преступлением.
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24.05.2020 14:45
+2
Теперь, после решений судов, все эти ограничения - незаконны. Ибо нет ЧП в стране.
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24.05.2020 14:39
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Теперь, после решений судов, все эти ограничения - незаконны. Ибо нет ЧП в стране.
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24.05.2020 14:39 Відповісти
І що, нехай інших заражають?
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24.05.2020 14:41 Відповісти
Больных отправить в больницы. А вот закрывать населенный пункт - незаконно и является преступлением.
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24.05.2020 14:45 Відповісти
Якби знали хто хворий то й не вводили карантин. Якби люди були відповідальні, то відразу по приїзду із-за кордону сиділи на ізоляції а не ходили і знайомих заражали. Якби знав де впадеш соломки підсилив би.
Закон не дає право заражати людей.
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24.05.2020 17:26 Відповісти
Заражают чем? Фэйковым макароновирусом?
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24.05.2020 14:49 Відповісти
Ви вже всі ручки в пц мп облизали, докази зібрали, відосики записали? Без доказів всі ваші слова це брехня, і ви брехун.
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24.05.2020 17:07 Відповісти
а также обеспечат ежедневную дезинфекцию проезжей части дорог, тротуаров, придомовых и других территорийИсточник: https://censor.net/n3197611

Ну вот сколько раз нужно объяснить, что конкретно эти меры не имеют никакого отношения к борьбе с коронавирусом, а являются тупой показухой и отмыванием бабла. Уже и Кличко признался, что мытье улиц - это только для поднятия духа населения, типа хоть что-то делается... А спишут потом, что мыли улицы медицинским спиртом 96%!
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24.05.2020 14:44 Відповісти
А жить в сраче это самое то ? Так хоть вирус помыть улицы заставит , а главное продезинфицировать ж.д. вокзалы и автостанции в ночное время суток .
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24.05.2020 14:52 Відповісти
В плане срача - это да, польза будет.
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24.05.2020 15:28 Відповісти
Просто в село завезли тесты. )))
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24.05.2020 14:47 Відповісти
Пам'ятаєте,як все починалося ?
Зе, журналісти, зустрічі на пуфиках.
Нові обличчя, нова струя.

Новая вспышка COVID-19 на Закарпатье, закрыли доступ в село Ворочево - Цензор.НЕТ 6661
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24.05.2020 14:50 Відповісти
5 апреля 2019.
- Зеленский: "Кумовства не будет".

12 мая 2020.
- Зеленский назначает главу пресс-службы "Квартала 95" Татьяну Руденко (сестру нардепа "слуги народа" Ольги Руденко) членом Нацсовета по телерадиовещанию.
Ну шо, 73%, покушали говна? Нравится? Вкусно? Приятного аппетита!
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24.05.2020 14:51 Відповісти
Что за чмо в центре на розовом пуфике ？
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24.05.2020 14:52 Відповісти
Портретики местами уже поменяли?) А то еще чего доброго придут, вирус найдут)
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24.05.2020 15:08 Відповісти
Там леса вокруг, множество троп в(из) села...колючкой окружат село или как?))
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24.05.2020 16:42 Відповісти
Небось, им львовский судья тоже процитировал австрийского императора....
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24.05.2020 16:57 Відповісти
Село на 800 чел. Каждый друг другу кум, брат, сват... Круговые родственники в общем). Один приехал с короной и всё...
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24.05.2020 17:06 Відповісти
 
 