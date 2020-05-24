Новий спалах COVID-19 на Закарпатті, закрили доступ у село Ворочево
У селі Ворочево Перечинського району на Закарпатті коронавірусну хворобу підтвердили у 28 жителів. В'їзд і виїзд у село перекрили.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Закарпатської ОДА у фейсбуці.
"У 28 жителів села Ворочево Перечинського району підтверджено COVID-19 за даними Закарпатського обласного лабораторного центру. У зв'язку з цим у Закарпатській ОДА відбулося засідання комісії з ліквідації надзвичайної ситуації. Керівник робіт видав розпорядження, за яким у межах села Ворочево з 24 травня 2020 року встановлять карантинну зону і облаштують контрольно-пропускний пункт на в'їзді та виїзді", - сказано в повідомленні.
Ворочево є приміським селом райцентру Перечин. Тому жителям села, які працюють в установах охорони здоров'я, закладах, організаціях і на об'єктах критичної інфраструктури видадуть спеціальні перепустки для переміщення через КПП.
У селі проводитимуть дезінфекцію в житлових, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, а також забезпечать щоденну дезінфекцію проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та інших територій.
На Закарпатті за минулу добу у 19 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, загалом від початку пандемії діагноз COVID-19 встановлено у 1061 жителя регіону.
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Ну вот сколько раз нужно объяснить, что конкретно эти меры не имеют никакого отношения к борьбе с коронавирусом, а являются тупой показухой и отмыванием бабла. Уже и Кличко признался, что мытье улиц - это только для поднятия духа населения, типа хоть что-то делается... А спишут потом, что мыли улицы медицинским спиртом 96%!
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