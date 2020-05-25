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Новости Агрессия России против Украины
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Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России

Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России

Житель Золотого воевал в рядах незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сбежал в Россию и прятался там 6 лет, но недавно решил побывать в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Третьего управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"Контрразведчики установили, что фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям весной 2014 года. Главари привлекали его к дежурствам с огнестрельным оружием на блокпостах боевиков. Незадолго до освобождения Золотого от террористических группировок злоумышленник скрылся в РФ", — сказано в сообщении.

Бывшего боевика задержали при попытке въехать на подконтрольную украинской власти территорию Луганской области.

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Против мужчины открыли дело ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. Если его вина будет доказана, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

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Топ комментарии
+10
Террористы орлдо прикрываються детьми

Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 5042
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25.05.2020 20:06
+9
Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 643Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 4093
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25.05.2020 20:07
+9
Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 708
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25.05.2020 20:10
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Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 451
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25.05.2020 20:02 Ответить
Террористы орлдо прикрываються детьми

Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 5042
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25.05.2020 20:06 Ответить
Подтверждаю.и стреляют они из миномётов с жилых домов или школ
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26.05.2020 06:51 Ответить
Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 643Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 4093
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25.05.2020 20:07 Ответить
кацапи завжди були шакалами
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25.05.2020 22:27 Ответить
А чого за тероризм дать максимум 8 років?
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25.05.2020 20:08 Ответить
Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 708
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25.05.2020 20:10 Ответить
тоска по родине?
Та простили бы уже от имени бубочки
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25.05.2020 20:21 Ответить
Отпустят,у нас сейчас модно отмазывать "стоял на блок посту,в боевых действиях участия не принимал" и отпускать.Только не понятно,кто же тогда в наших парней стрелял?
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25.05.2020 20:49 Ответить
та таких у буцегарню на відпочинок треба відправити!!!! оно сьогодні я з рогатим"поспілкувався",це такий виродок що страшне, готується вбивати патріотів, бо гніда чекає на рюскіх... а наша контра не бере таких, жаліє...
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25.05.2020 20:58 Ответить
Походу, все их боевики - это дежурные на блок-постах. Ну ничем больше не занимались, как дежурили.
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25.05.2020 21:18 Ответить
"...Если его вина будет доказана, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы..."

А може зразу через повішання? І всім краще і йому спокійніше буде.
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25.05.2020 22:51 Ответить
 
 