Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России

Житель Золотого воевал в рядах незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сбежал в Россию и прятался там 6 лет, но недавно решил побывать в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Третьего управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"Контрразведчики установили, что фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям весной 2014 года. Главари привлекали его к дежурствам с огнестрельным оружием на блокпостах боевиков. Незадолго до освобождения Золотого от террористических группировок злоумышленник скрылся в РФ", — сказано в сообщении.

Бывшего боевика задержали при попытке въехать на подконтрольную украинской власти территорию Луганской области.

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Против мужчины открыли дело ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. Если его вина будет доказана, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.