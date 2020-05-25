Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России
Житель Золотого воевал в рядах незаконного вооруженного формирования "ЛНР", сбежал в Россию и прятался там 6 лет, но недавно решил побывать в Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Третьего управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
"Контрразведчики установили, что фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям весной 2014 года. Главари привлекали его к дежурствам с огнестрельным оружием на блокпостах боевиков. Незадолго до освобождения Золотого от террористических группировок злоумышленник скрылся в РФ", — сказано в сообщении.
Бывшего боевика задержали при попытке въехать на подконтрольную украинской власти территорию Луганской области.
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Против мужчины открыли дело ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины. Если его вина будет доказана, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
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Та простили бы уже от имени бубочки
А може зразу через повішання? І всім краще і йому спокійніше буде.