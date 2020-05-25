Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який 6 років переховувався в Росії

Житель Золотого воював у лавах незаконного збройного формування "ЛНР", втік до Росії і переховувався там 6 років, але нещодавно вирішив побувати в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Третього управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.

"Контррозвідники встановили, що фігурант приєднався до незаконних збройних формувань навесні 2014 року. Ватажки залучали його до чергувань із вогнепальною зброєю на блокпостах бойовиків. Незадовго до звільнення Золотого від терористичних угруповань зловмисник втік у РФ", - сказано в повідомленні.

Колишнього бойовика затримали під час спроби в'їхати на підконтрольну українській владіц територію Луганської області.

Проти чоловіка порушили справу ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України. Якщо його провину буде доведено, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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