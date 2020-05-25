УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11181 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
8 250 12

Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який 6 років переховувався в Росії

Контррозвідка СБУ затримала бойовика, який 6 років переховувався в Росії

Житель Золотого воював у лавах незаконного збройного формування "ЛНР", втік до Росії і переховувався там 6 років, але нещодавно вирішив побувати в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Третього управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.

"Контррозвідники встановили, що фігурант приєднався до незаконних збройних формувань навесні 2014 року. Ватажки залучали його до чергувань із вогнепальною зброєю на блокпостах бойовиків. Незадовго до звільнення Золотого від терористичних угруповань зловмисник втік у РФ", - сказано в повідомленні.

Колишнього бойовика затримали під час спроби в'їхати на підконтрольну українській владіц територію Луганської області.

Проти чоловіка порушили справу ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу України. Якщо його провину буде доведено, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Дивіться також: Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині танкіста "1 АК ДНР". ФОТО

Автор: 

бойовик (3414) затримання (4339) контррозвідка (470) росія (65007) СБУ (12790) тероризм (2865)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Террористы орлдо прикрываються детьми

Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 5042
показати весь коментар
25.05.2020 20:06
+9
Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 643Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 4093
показати весь коментар
25.05.2020 20:07
+9
Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 708
показати весь коментар
25.05.2020 20:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 451
показати весь коментар
25.05.2020 20:02 Відповісти
Террористы орлдо прикрываються детьми

Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 5042
показати весь коментар
25.05.2020 20:06 Відповісти
Подтверждаю.и стреляют они из миномётов с жилых домов или школ
показати весь коментар
26.05.2020 06:51 Відповісти
Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 643Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 4093
показати весь коментар
25.05.2020 20:07 Відповісти
кацапи завжди були шакалами
показати весь коментар
25.05.2020 22:27 Відповісти
А чого за тероризм дать максимум 8 років?
показати весь коментар
25.05.2020 20:08 Відповісти
Контрразведка СБУ задержала боевика, который 6 лет прятался в России - Цензор.НЕТ 708
показати весь коментар
25.05.2020 20:10 Відповісти
тоска по родине?
Та простили бы уже от имени бубочки
показати весь коментар
25.05.2020 20:21 Відповісти
Отпустят,у нас сейчас модно отмазывать "стоял на блок посту,в боевых действиях участия не принимал" и отпускать.Только не понятно,кто же тогда в наших парней стрелял?
показати весь коментар
25.05.2020 20:49 Відповісти
та таких у буцегарню на відпочинок треба відправити!!!! оно сьогодні я з рогатим"поспілкувався",це такий виродок що страшне, готується вбивати патріотів, бо гніда чекає на рюскіх... а наша контра не бере таких, жаліє...
показати весь коментар
25.05.2020 20:58 Відповісти
Походу, все их боевики - это дежурные на блок-постах. Ну ничем больше не занимались, как дежурили.
показати весь коментар
25.05.2020 21:18 Відповісти
"...Если его вина будет доказана, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы..."

А може зразу через повішання? І всім краще і йому спокійніше буде.
показати весь коментар
25.05.2020 22:51 Відповісти
 
 