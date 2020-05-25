Украина и Турция начали обсуждение возобновления авиасообщения и туристических путешествий, - МИД
Украина и Турция обсуждают возобновление авиационного сообщения и туристических путешествий. Сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Гюльдере.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
По итогам встречи было договорено начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами власти двух стран по туристическим путишествиям.
Также отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.
В частности, обсуждались масштабные инфраструктурные проекты в Украине и строительство жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев, которые покинули территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым.
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Правительство Испании приняло решение отменить с 1 июля обязательный карантин для путешественников, которые приезжают из других стран.
Об этом сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/05/25/7110330/ Европейская правда " со ссылкой на El Pais.
Премьер Испании Педро Санчес в субботу объявил, что иностранные туристы смогут путешествовать в Испанию с июля.
Таким образом, определены сроки, когда жизненно важный сектор для экономики Испании будет перезапущен и отменено одно из огромных препятствий для продажи туристических услуг, поскольку обязательный карантин был определяющим фактором при выборе того или иного направления.
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