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Украина и Турция начали обсуждение возобновления авиасообщения и туристических путешествий, - МИД

Украина и Турция начали обсуждение возобновления авиасообщения и туристических путешествий, - МИД

Украина и Турция обсуждают возобновление авиационного сообщения и туристических путешествий. Сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Гюльдере.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

По итогам встречи было договорено начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами власти двух стран по туристическим путишествиям.

Также отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

В частности, обсуждались масштабные инфраструктурные проекты в Украине и строительство жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев, которые покинули территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках ослабления карантина Турция разрешает украинцам и гражданам еще 30 стран приезжать на лечение

Автор: 

Турция (3374) авиасообщение (793)


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Топ комментарии
+4
Как актуальненьтко!
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25.05.2020 20:20
+1
среди моих знакомых в этом году никто никуда не идет.
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25.05.2020 20:22
+1
От ран тирании Зеленского хорошо помогают конфетки Рошен .
Есть такое мнение ...
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25.05.2020 21:05
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У багатьох нема бажання їхати на відпочинок, бо невідомо які там умови щодо дезінфекції короновірусу.
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25.05.2020 20:19 Ответить
уже отменяют обязательный 2 недельный карантин по прибытию
Правительство Испании приняло решение отменить с 1 июля обязательный карантин для путешественников, которые приезжают из других стран.
Об этом сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/05/25/7110330/ Европейская правда " со ссылкой на El Pais.
Премьер Испании Педро Санчес в субботу объявил, что иностранные туристы смогут путешествовать в Испанию с июля.
Таким образом, определены сроки, когда жизненно важный сектор для экономики Испании будет перезапущен и отменено одно из огромных препятствий для продажи туристических услуг, поскольку обязательный карантин был определяющим фактором при выборе того или иного направления.
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25.05.2020 21:33 Ответить
Как актуальненьтко!
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25.05.2020 20:20 Ответить
среди моих знакомых в этом году никто никуда не идет.
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25.05.2020 20:22 Ответить
Договорились пока на пробную партию дельтапланеристов .
Лети , лети мой дельтаплан ...
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25.05.2020 20:58 Ответить
И оголодавший и отгеноцидленный непосильным карантином народ рванёт к турецкому солнцу, зализывать раны, нанесённые ему тиранией Зеленского...
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25.05.2020 21:00 Ответить
От ран тирании Зеленского хорошо помогают конфетки Рошен .
Есть такое мнение ...
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25.05.2020 21:05 Ответить
Багато людей їдуть в Туреччину з метою лікування і проведення хірургічних операцій, а не тільки на відпочинок, тому авіасполучення для них важливе.
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25.05.2020 22:46 Ответить
сравнила цены в Турции нормальный отель 3* с All с ценами в хорошей гостиницей в Кирилловке. Кирилловка идет лесом.
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26.05.2020 11:23 Ответить
 
 