Украина и Турция начали обсуждение возобновления авиасообщения и туристических путешествий, - МИД

Украина и Турция обсуждают возобновление авиационного сообщения и туристических путешествий. Сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Гюльдере.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

По итогам встречи было договорено начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами власти двух стран по туристическим путишествиям.

Также отдельное внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

В частности, обсуждались масштабные инфраструктурные проекты в Украине и строительство жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев, которые покинули территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках ослабления карантина Турция разрешает украинцам и гражданам еще 30 стран приезжать на лечение