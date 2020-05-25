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Прокуратура установила 600 людей, пострадавших от пыток террористов на Луганщине

Прокуратура установила 600 людей, пострадавших от пыток террористов на Луганщине

Прокуратура Луганской области установила около 600 человек, пострадавших от пыток поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире проекта Радио Свобода Радио Донбас.Реалии сообщил прокурор Луганской области Алексей Ляшенко.

Данные внесены в реестр пострадавших от преступлений лиц, совершенных в условиях вооруженной агрессии России против Украины.

По данным Алексея Ляшенко, сейчас ведомство рассматривает более 6 тысяч уголовных преступлений, совершенных незаконными вооруженными формированиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО к задержанным применяют систематические пытки, - отчет ООН

"Прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в более 6 тыс. уголовных производств по правонарушениям, совершенным незаконными вооруженными формированиями, которые находятся под контролем оккупационной администрации России. С целью систематизации и аккумуляции данных о пострадавших от преступлений физических и юридических лиц, в прокуратуре запустила соответствующий реестр", - отметил областной прокурор.

Напомним, в октябре 2019-го в Генпрокуратуре создали департамент по преступлениям в условиях вооруженного конфликта.

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Автор: 

пытки (833) реестр (322) терроризм (18689) Луганская область (6494)


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Шо там Сивохо, скажет по этому поводу? Извинения должны просить украинцы?
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25.05.2020 22:26 Ответить
А суддя печерного суду, який катує Кузьменко, Дугарь і Антоненко, війського спецпризначення, потрапив у цю кількість осіб? Він же звідти?
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26.05.2020 08:22 Ответить
 
 