1 486 21
Более четырех тысяч медработников больны COVID-19, - Степанов
Более четырех тысяч медицинских работников пока болеют коронавирусной болезнью.
Об этом Министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"К большому сожалению, действительно, около 20% наших медицинских работников из общего количества, а на сегодняшний день это составляет 4111 медицинских работников, больны коронавирусной болезнью", - отметил Степанов.
Также в ответ на вопрос ведущего, почему украинские врачи такие уязвимые к COVID-19, министр отметил, что украинские больницы в самом начале эпидемии "не были готовы к встрече с таким вызовом, как коронавирусная болезнь".
Топ комментарии
+6 Лариса #401376
показать весь комментарий25.05.2020 23:49
+4 5 копійок
показать весь комментарий25.05.2020 23:51
+4 IN UA #422687
показать весь комментарий26.05.2020 00:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Радуется тому что выполнили его указание по симуляции коронавируса у медработников:
https://zn.ua/UKRAINE/rukovoditeli-bolnic-skryvayut-dannye-o-zarazhenii-koronavirusom-sredi-medikov-lyashko-354409_.html Руководители больниц скрывают данные о заражении коронавирусом среди медиков - Ляшко .
При таких доплатах и льготах нет никакого смысла скрывать это. Следовательно это прямой приказ приписывать коронавирус.
И вот результат через несколько дней:
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-ukrayne-viros-pokazatel-zabolevaemosty-covid-19-sredy-medykov-mynzdrav-215159.html В УКРАИНЕ ВЫРОС ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 СРЕДИ МЕДИКОВ - МИНЗДРАВ
Власть всеми силами пытается нагнетать истерию и дерибан средств...
20% медиков уже заражены в самом начале эпидемии, когда её ещё толком то и нету
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тобто Степанов визнав свою погану роботу. Тепер нехай подає у відставку!
Ну идут у відставку накосив бабла и едут в Англию.
Типо - пустили козла в огород...