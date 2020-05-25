Более четырех тысяч медработников больны COVID-19, - Степанов

Более четырех тысяч медицинских работников пока болеют коронавирусной болезнью.

Об этом Министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"К большому сожалению, действительно, около 20% наших медицинских работников из общего количества, а на сегодняшний день это составляет 4111 медицинских работников, больны коронавирусной болезнью", - отметил Степанов.

Также в ответ на вопрос ведущего, почему украинские врачи такие уязвимые к COVID-19, министр отметил, что украинские больницы в самом начале эпидемии "не были готовы к встрече с таким вызовом, как коронавирусная болезнь".

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