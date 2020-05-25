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Новини Коронавірус і карантин
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Понад чотири тисячі медпрацівників хворі на COVID-19, - Степанов

Понад чотири тисячі медпрацівників хворі на COVID-19, - Степанов

Понад чотири тисячі медичних працівників поки хворіють коронавірусною хворобою.

Про це Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На превеликий жаль, справді, близько 20% наших медичних працівників із загальної кількості, а на сьогодні це становить 4111 медичних працівників, хворі коронавірусною хворобою", - зазначив Степанов.

Також у відповідь на запитання ведучого, чому українські лікарі такі вразливі до COVID-19, міністр зазначив, що українські лікарні на самому початку епідемії "не були готові до зустрічі з таким викликом, як коронавірусна хвороба".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У центральній міській лікарні Рівного 33 медики захворіли COVID-19

Автор: 

карантин (18172) медицина (2117) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
И чему ты радуешься Степанов, улыбаешься? Ты даже больных медиков не можешь обеспечить бесплатным лечением, а врал, что все больные будут бесплатно лечиться от ковида. Ужас какое вранье во власти.
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25.05.2020 23:49
+4
Фершал Степашка і санітар Хрюша спасуть на від вірусу.
Более четыре тысячи медработников больны COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8222
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25.05.2020 23:51
+4
Всё что нужно знать об эффективном министре Степанове
20% медиков уже заражены в самом начале эпидемии, когда её ещё толком то и нету
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26.05.2020 00:06
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И чему ты радуешься Степанов, улыбаешься? Ты даже больных медиков не можешь обеспечить бесплатным лечением, а врал, что все больные будут бесплатно лечиться от ковида. Ужас какое вранье во власти.
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25.05.2020 23:49 Відповісти
Чему радуется?
Радуется тому что выполнили его указание по симуляции коронавируса у медработников:

https://zn.ua/UKRAINE/rukovoditeli-bolnic-skryvayut-dannye-o-zarazhenii-koronavirusom-sredi-medikov-lyashko-354409_.html Руководители больниц скрывают данные о заражении коронавирусом среди медиков - Ляшко .

При таких доплатах и льготах нет никакого смысла скрывать это. Следовательно это прямой приказ приписывать коронавирус.
И вот результат через несколько дней:
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-ukrayne-viros-pokazatel-zabolevaemosty-covid-19-sredy-medykov-mynzdrav-215159.html В УКРАИНЕ ВЫРОС ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 СРЕДИ МЕДИКОВ - МИНЗДРАВ


Власть всеми силами пытается нагнетать истерию и дерибан средств...
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26.05.2020 05:36 Відповісти
"И вот результат через несколько дней:" - через три дня! приказ 15 мая и 18 мая второе сообщение.
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26.05.2020 05:38 Відповісти
Фершал Степашка і санітар Хрюша спасуть на від вірусу.
Более четыре тысячи медработников больны COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8222
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25.05.2020 23:51 Відповісти
Всё что нужно знать об эффективном министре Степанове
20% медиков уже заражены в самом начале эпидемии, когда её ещё толком то и нету
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26.05.2020 00:06 Відповісти
Нормальный министр с такими показателями сделал бы себе харакири...
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26.05.2020 00:16 Відповісти
Какое харакири ? Он такой позитивный. У него череп как яйцо сияет. Не лишайте наши серые будни сияния.
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26.05.2020 01:54 Відповісти
Зато защитные халаты медикам купил не у украинского производителя, а у китайского и в 2 раза дороже, к тому же они ДО СИХ ПОР не приехали))) Барыги и мародеры зеленые!
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26.05.2020 00:46 Відповісти
Интересно ,если медиков в Украине до 200 тысяч , то в случае заражения миллиона граждан все медики закончатся?
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26.05.2020 01:00 Відповісти
Коля азиров, с тебя был бы отличный сказочник)
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26.05.2020 01:21 Відповісти
А из тебя отличный президент соседней страны.
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26.05.2020 03:03 Відповісти
К тому времени граждане сами накчатся лечить ковид, и хрюша со степашей станут безработными.
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26.05.2020 01:55 Відповісти
Больны эти ребята давно и на поправку не идут. Почему? Неужели Чудо? Ответ прост как три пальца - диагноз Ковид обеспечивает медработнику без совести приличные бабки и отсутствие необходимости работать.
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26.05.2020 01:10 Відповісти
Также в ответ на вопрос ведущего, почему украинские врачи такие уязвимые к COVID-19, министр отметил, что украинские больницы в самом начале эпидемии "не были готовы к встрече с таким вызовом, как коронавирусная болезнь". Источник: https://censor.net.ua/n3197925
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Тобто Степанов визнав свою погану роботу. Тепер нехай подає у відставку!
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26.05.2020 02:53 Відповісти
Задрали своей "відставкой".
Ну идут у відставку накосив бабла и едут в Англию.
Типо - пустили козла в огород...
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26.05.2020 05:40 Відповісти
А як вас судити, якщо всі суди ваші? Краще йдіть у відставку!
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26.05.2020 06:53 Відповісти
Медпрацівники це штрафбат глибинної країни.
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26.05.2020 06:46 Відповісти
Каждый пятый заражённый -медик.В Харькове ОКИБ вообще парализована.Только памперсы больным меняет.Каждый пятый заражённый старик умирает. А народ без масок ходит.Победу над короновирусом обмывает.
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26.05.2020 07:51 Відповісти
Вчора на "Свободі слова" цей дядьо заявив, що наслідком захворювань - відсутність костюмів і масок у лікарів. І показав, які закупили і направляти БУДУТЬ у лікарні. Дядя, світ вже пройшов першу стадію епідемії, а ви тільки будуте направляти? І ще була його цинічна заява на те, що одна депутут із партії "Голос" показала у два рази дешевший костюм - що вони не заощаджують на здоровї медпрацівників. А де костюми? Де держрезерв? Хто там мародер? Хто це все прокрутив?
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26.05.2020 08:13 Відповісти
 
 