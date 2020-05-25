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Понад чотири тисячі медпрацівників хворі на COVID-19, - Степанов
Понад чотири тисячі медичних працівників поки хворіють коронавірусною хворобою.
Про це Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На превеликий жаль, справді, близько 20% наших медичних працівників із загальної кількості, а на сьогодні це становить 4111 медичних працівників, хворі коронавірусною хворобою", - зазначив Степанов.
Також у відповідь на запитання ведучого, чому українські лікарі такі вразливі до COVID-19, міністр зазначив, що українські лікарні на самому початку епідемії "не були готові до зустрічі з таким викликом, як коронавірусна хвороба".
Топ коментарі
+6 Лариса #401376
показати весь коментар25.05.2020 23:49
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+4 IN UA #422687
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Радуется тому что выполнили его указание по симуляции коронавируса у медработников:
https://zn.ua/UKRAINE/rukovoditeli-bolnic-skryvayut-dannye-o-zarazhenii-koronavirusom-sredi-medikov-lyashko-354409_.html Руководители больниц скрывают данные о заражении коронавирусом среди медиков - Ляшко .
При таких доплатах и льготах нет никакого смысла скрывать это. Следовательно это прямой приказ приписывать коронавирус.
И вот результат через несколько дней:
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/v-ukrayne-viros-pokazatel-zabolevaemosty-covid-19-sredy-medykov-mynzdrav-215159.html В УКРАИНЕ ВЫРОС ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 СРЕДИ МЕДИКОВ - МИНЗДРАВ
Власть всеми силами пытается нагнетать истерию и дерибан средств...
20% медиков уже заражены в самом начале эпидемии, когда её ещё толком то и нету
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Тобто Степанов визнав свою погану роботу. Тепер нехай подає у відставку!
Ну идут у відставку накосив бабла и едут в Англию.
Типо - пустили козла в огород...