Понад чотири тисячі медпрацівників хворі на COVID-19, - Степанов

Понад чотири тисячі медичних працівників поки хворіють коронавірусною хворобою.

Про це Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На превеликий жаль, справді, близько 20% наших медичних працівників із загальної кількості, а на сьогодні це становить 4111 медичних працівників, хворі коронавірусною хворобою", - зазначив Степанов.

Також у відповідь на запитання ведучого, чому українські лікарі такі вразливі до COVID-19, міністр зазначив, що українські лікарні на самому початку епідемії "не були готові до зустрічі з таким викликом, як коронавірусна хвороба".

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