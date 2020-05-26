Минздрав планирует создать в больницах трехмесячный запас средств индивидуальной защиты, - Степанов

Минздрав планирует создать трехмесячный запас средств индивидуальной защиты (СИЗ) непосредственно в больницах.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова".

"Мы должны создать трехмесячный запас всех СИЗ. Мы сейчас рассчитываем, какой объем финансовых средств необходим, чтобы создать этот запас непосредственно в больницах", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что "государственные закупки должны проводиться исключительно через ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ)".

"Я даже никогда об этом не спорил, но меня интересует, чтобы ГП МЗУ делало эффективную закупку", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более четырех тысяч медработников больны COVID-19, - Степанов

В свою очередь, глава Всеукраинского сети людей живущих с ВИЧ/СПИД Дмитрий Шерембей напомнил, что СИЗ для медиков, работающих с пациентами с Covid-19, кроме Минздрава закупали также волонтеры и благотворительные фонды. При этом цена защитного костюма, по его словам составляла от 135 до 240 грн за штуку, в то время, как Минздрав закупил костюмы по цене около 500 грн за штуку.

"Есть решение антикоррупционного комитета Верховной Рады конкретно по этим костюмам – провести сравнение, посчитать сколько гуманитарной помощи заехало и завозились ли такие костюмы как закупил Минздрав, как гуманитарная помощь. Мы сейчас ждем выводов, Счетная палата ведет расследование", - сказал он.