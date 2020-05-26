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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав планирует создать в больницах трехмесячный запас средств индивидуальной защиты, - Степанов

Минздрав планирует создать в больницах трехмесячный запас средств индивидуальной защиты, - Степанов

Минздрав планирует создать трехмесячный запас средств индивидуальной защиты (СИЗ) непосредственно в больницах.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова".

"Мы должны создать трехмесячный запас всех СИЗ. Мы сейчас рассчитываем, какой объем финансовых средств необходим, чтобы создать этот запас непосредственно в больницах", - сказал он.

Степанов подчеркнул, что "государственные закупки должны проводиться исключительно через ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ)".

"Я даже никогда об этом не спорил, но меня интересует, чтобы ГП МЗУ делало эффективную закупку", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более четырех тысяч медработников больны COVID-19, - Степанов

В свою очередь, глава Всеукраинского сети людей живущих с ВИЧ/СПИД Дмитрий Шерембей напомнил, что СИЗ для медиков, работающих с пациентами с Covid-19, кроме Минздрава закупали также волонтеры и благотворительные фонды. При этом цена защитного костюма, по его словам составляла от 135 до 240 грн за штуку, в то время, как Минздрав закупил костюмы по цене около 500 грн за штуку.

"Есть решение антикоррупционного комитета Верховной Рады конкретно по этим костюмам – провести сравнение, посчитать сколько гуманитарной помощи заехало и завозились ли такие костюмы как закупил Минздрав, как гуманитарная помощь. Мы сейчас ждем выводов, Счетная палата ведет расследование", - сказал он.

Автор: 

защита (184) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Где деньги, Зин? Клоун. Тоесть, будут или не будут - неясно. Но, наперед, похвастались. По жанру преЗЕдента, этот хрен 300% уже выплатил. Или снова врет?
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26.05.2020 00:44
+5
Лучше бы твоему папе, своевременно, подарили средство защиты от внезапных родов. В больницах областного подчинения нет даже мусорных пакетов. О чем говорит этот гуманоид?
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26.05.2020 00:49
+2
Это естественно, на поддержку Вируса выделены гигантские бабки, грех не распилить.
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26.05.2020 00:59
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Правила форума Совет форумчан
Где деньги, Зин? Клоун. Тоесть, будут или не будут - неясно. Но, наперед, похвастались. По жанру преЗЕдента, этот хрен 300% уже выплатил. Или снова врет?
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26.05.2020 00:44 Ответить
Вопрос риторический
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26.05.2020 00:46 Ответить
А в Госрезерве до того, как вы его китайцам распродали, и бабки по карманам рассовали, на три месяца запасов лежало ? Или больше?
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26.05.2020 02:00 Ответить
Кстати, до сих пор по факту "дерибана" госрезерва данные не внесены в ЕРДР в порядке ст. 214 УПК Украины.
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26.05.2020 04:40 Ответить
Лучше бы твоему папе, своевременно, подарили средство защиты от внезапных родов. В больницах областного подчинения нет даже мусорных пакетов. О чем говорит этот гуманоид?
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26.05.2020 00:49 Ответить
Петя запасы масок в Китай вывез перед эпидемией ?
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26.05.2020 02:01 Ответить
Пусть он поженит свою голову с мозгами, а то там совсем "вава".
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26.05.2020 04:43 Ответить
Это естественно, на поддержку Вируса выделены гигантские бабки, грех не распилить.
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26.05.2020 00:59 Ответить
Чтобы защититься от вируса необходимо использовать изолирующий противогаз и комплект ПХЗ. Но самый главный вопрос - зачем от Ковида защищаться? С какой целью?
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26.05.2020 01:03 Ответить
И где это все хранить?
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26.05.2020 01:05 Ответить
Просто факты - По кол-ву тестов на 100 тыс. населения Украина занимает предпоследнее место в Европе..
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26.05.2020 01:13 Ответить
И что? Это как то на что-то влияет?
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26.05.2020 01:17 Ответить
Та 3-месячные запасы надо иметь в больницах сразу как построили. Теперь уже как бы нахер. Привыкли когда нехрен.
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26.05.2020 01:20 Ответить
Свиняче птичим грипом переболели,Летуче мышиной Короной тоже,следующая стадия Кроляче заячий Короновирус...
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26.05.2020 01:24 Ответить
Пятилетку за три дня.
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26.05.2020 02:58 Ответить
При этом цена защитного костюма, по его словам составляла от 135 до 240 грн за штуку, в то время, как Минздрав закупил костюмы по цене около 500 грн за штуку. Источник: https://censor.net.ua/n3197929
ЦЬОГО ДОСТАТНЬО ДЛЯ ВІДСТАВКИ.
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26.05.2020 03:39 Ответить
Цього достатньо для посадки.
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26.05.2020 08:20 Ответить
Только планирует🤦🐸🐸🐸🤣 А в Белоцерковский больнице уже научились маски стирать😂 подскажите Шмыге ,что нужен министр по стирке масок.
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26.05.2020 06:51 Ответить
Це бєнє чи Ахмєтову треба підказати, бо Шмига нічого не вирішує.
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26.05.2020 06:57 Ответить
Какая замечательная жизнь ждёт всех в будущем.
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26.05.2020 07:10 Ответить
ВОЗ против масок: эксперты рассказали, почему такая защита от коронавируса может навредить
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26.05.2020 07:12 Ответить
...Минздрав планирует создать трехмесячный запас средств индивидуальной защиты (СИЗ) непосредственно в больницах.Источник: планы могут быть полеты на Марс!. у нас это может ассоциировать токо с возможностью стырить и повесить на уши макарены) зачем кидать в эфир такое?)
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26.05.2020 07:45 Ответить
Жива 1008 рекомендации засуньте им в жопы, маски нужно менять часто, а есть респираторы с фильтром они помогают не заразиться вместе с защитой для глаз🙂
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26.05.2020 08:06 Ответить
Вони ще тільки планують! А ліки які повинні були для хронічних хворих закуповуватися ще з початку року вони теж тільки планують почати закупівлі!
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26.05.2020 08:19 Ответить
"Может быть", "когда нибудь", "планируем", "предположительно к 2035". Пришибленные вовки *********** много в чем похожи. Осталось в риторике ишаковских добавить "не имеющий аналогов в мире" и будет типичное "ху..ло 2"
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26.05.2020 08:50 Ответить
Опять обещания... А где министр МОЗ и Премьер возьмут деньги на все все свои обещания, когда казна пуста? Ведь сокращения медиков продолжается, никаких обещанных доплат они не получали. Равно как никто не пересматривает бюджет для сохранения инфекционных и психиатрических больниц, диспансеров для лечения туберкулезных больных... Разрушит "до основания" то, что до тебя годами строили очень легко. Вначале постройте внебольничную помощь таким больным. А потом проводите реформу дальше.
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26.05.2020 08:54 Ответить
Стыдно, господа высшие чиновники от медицины. Вы только и можете что наказывать и отчитывать других. А кто и когда вас накажет за разрушение медицины. У нас нет нормальных рыночных отношений в стране. Чем люди будут платить за нормальное современное лечение, которое вы не " обещаете"? Что вы творите с народом?
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26.05.2020 08:58 Ответить
Эффективные закупки от Степашки
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26.05.2020 09:29 Ответить
 
 