Никакой манипуляции с цифрами нет. Показатели критериев для смягчения карантина пересчитывались объективно, - главный санврач Ляшко
Министерство здравоохранения не манипулировало цифрами, а объективно пересчитывало показатели критериев для послабления карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник вечером.
Он напомнил, что решение о послаблении карантина принимается на основании трех критериев: показатель инцидентности (12 новых случаев заболевания на 100 тыс. населения), показатель загрузки больниц для пациентов с COVID-19 не более 50% и показатель тестирования - 12 за последние 7 дней на 100 тыс. чел. населения.
"Возник вопрос по Днепропетровской области. В Днепропетровске за предыдущую неделю работала два дня национальная комиссия по референс-лаборатории, проверяла лабораторию. Это была наша проверка, и мы выключили эту лабораторию на целый день из тестирований. Поэтому мы исключили этот день из статистики семи дней. Когда пересчитали, то спокойно попадали в диапазон 12 тестирований на 100 тыс. населения", - сказал он.
Ляшко также сообщил, что показатели по Луганской и Донецкой области были пересчитаны с учетом населения, которое проживает на подконтрольной территории.
Также показатели тестирования были пересчитаны в Полтавской области.
"Полтава смогла за два нагнать показатель тестирования и подать реальную статистику, которая позволила ей перейти в следующий этап послабления карантина. Мы не пошли на поводу у некоторых глав областей, которые простили нас исключить показатель тестирования, которым много манипулируют. У нас не так плохо с тестированием, как нам рассказывают", - сказал он.
Ляшко напомнил, что показатели заболевамости были пересчитаны также и для Киева.
"Когда министр сказал в субботу на брифинге, что Киев не удовлетворяет критериям, он оперировал оперативными цифрами на утро пятницы. Когда была зарегистрирована вспышка в интернате, в этот день в Киеве было 167 случаев. Когда пересчитали данные отдельно в те дни, то в эту субботу получалось всего 47 случаев. Это позволило уменьшить инцидентность с 15,7 до 11,8 на 100 тыс. населения, в Киеве эта цифр держится уже третий день", - пояснил он.
Ляшко подчеркнул, что "никакой манипуляции с цифрами нет".
"Это статистика и оперативный расчет", - сказал главный санитарный врач.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"... могут быть названы манипуляцией."
"Это статистика и оперативный расчет", - сказал главный санитарный врач. Источник: https://censor.net/n3197936
https://timeze2019.blogspot.com/2020/05/2.html Эпидемия от Зеленского и К-2 Не поленитесь прочесть 1(ОДНУ ) страницу текста https://timeze2019.blogspot.com/2020/05/2.html
Результати тестування, які не можуть бути визначені з достатньою вірогідністю" составляют 59,9% (!!!). Единственное исключение - Харьковская область - 14, 3%. Мы имеем классическую картину, когда власть сознательно использует данные некачественного тестирования для обоснования политического решения.
Зе-ишак, я уверен, вообще ни разу не читал Конституцию и творит - на голову не налазит.
СБУ и прочая срань ловит мелких спекулянтов сигарет.
Где уголовные дела?
Государства нет.
Думал, что Виталя во время пандемии начал отстаивать интересы киевлян, в теперь вот вижу, что нет. ВИП-палаты для богатеев в детских кардиологиях обустроил, попов гэбнявых со всей Украины в Александровку посвозил, а вы, киевляне, - работать, чтоб олигархи не "обеднели". Да ещё совести хватило зоопарк в пандемию открыть и людей туда созвать. Хотя естественный отбор, конечно, никто не отменял.
НЕ ВЕРЮ!!!
И да, ситуация начинает напоминать Чернобыль при соФке, когда народ в Киеве на парад повыгоняли и правду скрывали не один год.
Красиво одевается, красиво говорит.
И знает в совершенстве английский и иврит.
Ну а мы с такими рожами возьмем да и припремся к Супрун."