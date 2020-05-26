Жодної маніпуляції з цифрами немає. Показники критеріїв для пом'якшення карантину перераховувалися об'єктивно, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я не маніпулювало цифрами, а об'єктивно перераховувало показники критеріїв для послаблення карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV у понеділок увечері.

Він нагадав, що рішення про послаблення карантину ухвалюється на підставі трьох критеріїв: показник інцидентності (12 нових випадків захворювання на 100 тис. населення), показник завантаження лікарень для пацієнтів з COVID-19 не більше 50% і показник тестування - 12 за останні 7 днів на 100 тис. населення.

"Виникло питання стосовно Дніпропетровської області. У Дніпропетровську за попередній тиждень працювала два дні національна комісія з референс-лабораторії, перевіряла лабораторію. Це була наша перевірка, і ми вилучили цю лабораторію на цілий день з тестувань. Тому ми виключили цей день зі статистики семи днів. Коли перерахували, то спокійно потрапляли в діапазон 12 тестувань на 100 тис. населення", - сказав він.

Ляшко також повідомив, що показники в Луганській і Донецькій області були виконані з урахуванням населення, яке проживає на підконтрольній території.

Також показники тестування були перераховані в Полтавській області.

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"Полтава змогла за два дні нагнати показник тестування і подати реальну статистику, яка дозволила їй перейти до наступного етапу послаблення карантину. Ми не пішли на поводу в деяких глав областей, які просили нас виключити показник тестування, яким багато маніпулюють. У нас не настільки погано з тестуванням, як нам розповідають", - сказав він.

Ляшко нагадав, що показники захворюваності були перераховані також і для Києва.

"Коли міністр сказав у суботу на брифінгу, що Київ не відповідає критеріям, він оперував оперативними цифрами на ранок п'ятниці. Коли був зареєстрований спалах в інтернаті, цього дня в Києві було 167 випадків. Коли перерахували дані окремо в ті дні, то в цю суботу виходило лише 47 випадків. Це дозволило зменшити інцидентність із 15,7 до 11,8 на 100 тис. населення, в Києві ця цифра тримається вже третій день", - пояснив він.

Ляшко підкреслив, що "жодної маніпуляції з цифрами немає".

"Це статистика і оперативний розрахунок", - сказав головний санітарний лікар.