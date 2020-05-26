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Новини Коронавірус і карантин
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Жодної маніпуляції з цифрами немає. Показники критеріїв для пом'якшення карантину перераховувалися об'єктивно, - головний санлікар Ляшко

Жодної маніпуляції з цифрами немає. Показники критеріїв для пом'якшення карантину перераховувалися об'єктивно, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я не маніпулювало цифрами, а об'єктивно перераховувало показники критеріїв для послаблення карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV у понеділок увечері.

Він нагадав, що рішення про послаблення карантину ухвалюється на підставі трьох критеріїв: показник інцидентності (12 нових випадків захворювання на 100 тис. населення), показник завантаження лікарень для пацієнтів з COVID-19 не більше 50% і показник тестування - 12 за останні 7 днів на 100 тис. населення.

"Виникло питання стосовно Дніпропетровської області. У Дніпропетровську за попередній тиждень працювала два дні національна комісія з референс-лабораторії, перевіряла лабораторію. Це була наша перевірка, і ми вилучили цю лабораторію на цілий день з тестувань. Тому ми виключили цей день зі статистики семи днів. Коли перерахували, то спокійно потрапляли в діапазон 12 тестувань на 100 тис. населення", - сказав він.

Ляшко також повідомив, що показники в Луганській і Донецькій області були виконані з урахуванням населення, яке проживає на підконтрольній території.

Також показники тестування були перераховані в Полтавській області.

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"Полтава змогла за два дні нагнати показник тестування і подати реальну статистику, яка дозволила їй перейти до наступного етапу послаблення карантину. Ми не пішли на поводу в деяких глав областей, які просили нас виключити показник тестування, яким багато маніпулюють. У нас не настільки погано з тестуванням, як нам розповідають", - сказав він.

Ляшко нагадав, що показники захворюваності були перераховані також і для Києва.

"Коли міністр сказав у суботу на брифінгу, що Київ не відповідає критеріям, він оперував оперативними цифрами на ранок п'ятниці. Коли був зареєстрований спалах в інтернаті, цього дня в Києві було 167 випадків. Коли перерахували дані окремо в ті дні, то в цю суботу виходило лише 47 випадків. Це дозволило зменшити інцидентність із 15,7 до 11,8 на 100 тис. населення, в Києві ця цифра тримається вже третій день", - пояснив він.

Ляшко підкреслив, що "жодної маніпуляції з цифрами немає".

"Це статистика і оперативний розрахунок", - сказав головний санітарний лікар.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Да сами ваши критерии они никак не обоснованы. Следовательно, могут быть названы манипуляцией.
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26.05.2020 07:42
+6
Ляшко подчеркнул, что "никакой манипуляции с цифрами нет".
"Это статистика и оперативный расчет", - сказал главный санитарный врач. Источник: https://censor.net/n3197936
https://timeze2019.blogspot.com/2020/05/2.html Эпидемия от Зеленского и К-2 Не поленитесь прочесть 1(ОДНУ ) страницу текста https://timeze2019.blogspot.com/2020/05/2.html

Результати тестування, які не можуть бути визначені з достатньою вірогідністю" составляют 59,9% (!!!). Единственное исключение - Харьковская область - 14, 3%. Мы имеем классическую картину, когда власть сознательно использует данные некачественного тестирования для обоснования политического решения.

Жодної маніпуляції з цифрами немає. Показники критеріїв для пом'якшення карантину перераховувалися об'єктивно, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1170

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26.05.2020 08:00
+4
ну естесссна! вышли на плато заболеваемости - можно смягчать карантин. что он нюхает?
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26.05.2020 07:35
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ну естесссна! вышли на плато заболеваемости - можно смягчать карантин. что он нюхает?
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26.05.2020 07:35 Відповісти
А те, що ІНФІКУВАЛИ 4111 медика Ляшко не врахував. Чому?
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26.05.2020 07:35 Відповісти
Очень надеюсь,что этих манипуляторов при следующей власти распределят по платным камерам.
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26.05.2020 07:38 Відповісти
Поверьте мне, так и не прозвучало.
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26.05.2020 07:40 Відповісти
Вышли на плато...по самую горловину...
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26.05.2020 07:42 Відповісти
Да сами ваши критерии они никак не обоснованы. Следовательно, могут быть названы манипуляцией.
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26.05.2020 07:42 Відповісти
интересная политкорректная формулировка манипуляции:
"... могут быть названы манипуляцией."
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26.05.2020 07:56 Відповісти
Жодної маніпуляції з цифрами немає. Показники критеріїв для пом'якшення карантину перераховувалися об'єктивно, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 368
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26.05.2020 07:59 Відповісти
Ляшко подчеркнул, что "никакой манипуляции с цифрами нет".
"Это статистика и оперативный расчет", - сказал главный санитарный врач. Источник: https://censor.net/n3197936
https://timeze2019.blogspot.com/2020/05/2.html Эпидемия от Зеленского и К-2 Не поленитесь прочесть 1(ОДНУ ) страницу текста https://timeze2019.blogspot.com/2020/05/2.html

Результати тестування, які не можуть бути визначені з достатньою вірогідністю" составляют 59,9% (!!!). Единственное исключение - Харьковская область - 14, 3%. Мы имеем классическую картину, когда власть сознательно использует данные некачественного тестирования для обоснования политического решения.

Жодної маніпуляції з цифрами немає. Показники критеріїв для пом'якшення карантину перераховувалися об'єктивно, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1170

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26.05.2020 08:00 Відповісти
Все представители власти поголовно нарушают законодательство.
Зе-ишак, я уверен, вообще ни разу не читал Конституцию и творит - на голову не налазит.
СБУ и прочая срань ловит мелких спекулянтов сигарет.

Где уголовные дела?
Государства нет.
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26.05.2020 08:00 Відповісти
Манипуляция есть! Коронавирус "испугался" открытия метро в Киеве и запуска общественного транспорта и количество заболевший резко упало до трёх десятков с гаком! А всё потому, что пора крепостным на заводики олигархов двигать- работать там до откидывания копыт. Пока олигархи со своими выводками в "Козинах" скрываюцца, за кордоном полицаев.
Думал, что Виталя во время пандемии начал отстаивать интересы киевлян, в теперь вот вижу, что нет. ВИП-палаты для богатеев в детских кардиологиях обустроил, попов гэбнявых со всей Украины в Александровку посвозил, а вы, киевляне, - работать, чтоб олигархи не "обеднели". Да ещё совести хватило зоопарк в пандемию открыть и людей туда созвать. Хотя естественный отбор, конечно, никто не отменял.
НЕ ВЕРЮ!!!

И да, ситуация начинает напоминать Чернобыль при соФке, когда народ в Киеве на парад повыгоняли и правду скрывали не один год.
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26.05.2020 08:01 Відповісти
Где та цифра чтоб количество больных от населения назвать эпидемией или карантином? Давай называй, а мы сравним с прошедшими случаями. Иначе это превышение власти в личных интересах или нанесение ущерба по халатности с консфискацией. Дурачком прикидываешься не поможет.
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26.05.2020 08:03 Відповісти
ловкость рук и ни какого мошенства.
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26.05.2020 08:03 Відповісти
Это чудо природы пугало нас прогулками в парке .Теперь и дальше пустым мешком пугает .А куда ему деваться?Он что признает ошибку и включит заднюю передачу?Он же не скажет ,что вся эта пандемия-просто шутка ,обман с целью наживы .Сезонный грипп ,можно легко подписать под любую страшилку .Фото короновируса мы так и не увидели ,рисованные картинки .Зато в списке Форбс добавились новые имена по этой теме .Швеция и Беларусь легко лопнули этот мыльный пузырь .
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26.05.2020 08:07 Відповісти
просто место хорошее. там "можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит". вот и несёт всякую ахинею, чтобы лавочку не прикрыли.
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26.05.2020 08:27 Відповісти
Ну звичайно обєктивно! Ось тільки на показниках які були значно занижені (в угоду місцевим царькам і облздравам), а так таки да, у вас все правильно, але з хибними вихідними даними!!!
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26.05.2020 08:07 Відповісти
Жодної маніпуляції з цифрами немає. Показники критеріїв для пом'якшення карантину перераховувалися об'єктивно, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6133
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26.05.2020 08:11 Відповісти
За рівної кількості хворих з Польщею і Румунією в нас вдвічі менша смертність... Дивина! З Польщею в нас хоч населення рівної кількості, а в Румунії воно вдвічі менше!
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26.05.2020 08:12 Відповісти
Как определили количество населения? Перепись была сто лет назад...
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26.05.2020 08:19 Відповісти
Да вы представьте исходные данные, а я уж определю, была ли манипуляция. Слава Богу опыт есть, я умею это делать. А все это словоблудие насчет "пиков", "плато" навевают мысль о том, что либо есть что скрывать, либо статистикой в МОЗ занимаются дилетанты понятия не имеющие как делаются предсказания.
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26.05.2020 08:23 Відповісти
Де статистичні дані про загальну кількість померлих в Україні по місяцям за 2020 рік? а все інше прісля. Її засеретили, мабуть дядько Білл дав на лапу землепроданцям України.
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26.05.2020 08:30 Відповісти
https://lb.ua/society/2020/05/07/457015_dubilet_smertnost_chetire_mesyatsa.html тут Дубилет чё-то считал.
Жодної маніпуляції з цифрами немає. Показники критеріїв для пом'якшення карантину перераховувалися об'єктивно, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1486
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26.05.2020 08:35 Відповісти
Ляшко был и есть коллегой Супрун.Ещё не поражен основательно коррупцией.Он свою работу знает в совершенстве!
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26.05.2020 08:42 Відповісти
"Кто такая Супрун?

Красиво одевается, красиво говорит.
И знает в совершенстве английский и иврит.
Ну а мы с такими рожами возьмем да и припремся к Супрун."
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26.05.2020 08:52 Відповісти
Вы хоть знаете общее число заболевших? дибилы
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26.05.2020 09:32 Відповісти
Статистика как закон ,а закон как дышло - куда повернул так и вышло! Озвучить можно любые цифры не совпадающие с реальностью , а мы ,получается , выпадаем из реальности. Когда каждый день находят 500 человек на протяжении недель , это говорит о том ,что тысячи находятся среди нас , и вот запускают транспорт , карантина фактически нет , а количество заболевших продолжает падать , я не верю в такое. Просто карантин уже держать нельзя ,вымрем от голода ,вот и озвучивают другие цифры. По сравнению с другими странами у нас очень мягкий карантин был , а о готовности медицины к болезни , говорит 20% из общего числа больных - медики. Так что ,зная привычку власти к поз#ежу , особенно теперешней - я не верю ни одной цифре.
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26.05.2020 10:35 Відповісти
 
 