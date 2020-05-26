Жодної маніпуляції з цифрами немає. Показники критеріїв для пом'якшення карантину перераховувалися об'єктивно, - головний санлікар Ляшко
Міністерство охорони здоров'я не маніпулювало цифрами, а об'єктивно перераховувало показники критеріїв для послаблення карантину.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV у понеділок увечері.
Він нагадав, що рішення про послаблення карантину ухвалюється на підставі трьох критеріїв: показник інцидентності (12 нових випадків захворювання на 100 тис. населення), показник завантаження лікарень для пацієнтів з COVID-19 не більше 50% і показник тестування - 12 за останні 7 днів на 100 тис. населення.
"Виникло питання стосовно Дніпропетровської області. У Дніпропетровську за попередній тиждень працювала два дні національна комісія з референс-лабораторії, перевіряла лабораторію. Це була наша перевірка, і ми вилучили цю лабораторію на цілий день з тестувань. Тому ми виключили цей день зі статистики семи днів. Коли перерахували, то спокійно потрапляли в діапазон 12 тестувань на 100 тис. населення", - сказав він.
Ляшко також повідомив, що показники в Луганській і Донецькій області були виконані з урахуванням населення, яке проживає на підконтрольній території.
Також показники тестування були перераховані в Полтавській області.
"Полтава змогла за два дні нагнати показник тестування і подати реальну статистику, яка дозволила їй перейти до наступного етапу послаблення карантину. Ми не пішли на поводу в деяких глав областей, які просили нас виключити показник тестування, яким багато маніпулюють. У нас не настільки погано з тестуванням, як нам розповідають", - сказав він.
Ляшко нагадав, що показники захворюваності були перераховані також і для Києва.
"Коли міністр сказав у суботу на брифінгу, що Київ не відповідає критеріям, він оперував оперативними цифрами на ранок п'ятниці. Коли був зареєстрований спалах в інтернаті, цього дня в Києві було 167 випадків. Коли перерахували дані окремо в ті дні, то в цю суботу виходило лише 47 випадків. Це дозволило зменшити інцидентність із 15,7 до 11,8 на 100 тис. населення, в Києві ця цифра тримається вже третій день", - пояснив він.
Ляшко підкреслив, що "жодної маніпуляції з цифрами немає".
"Це статистика і оперативний розрахунок", - сказав головний санітарний лікар.
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"... могут быть названы манипуляцией."
"Это статистика и оперативный расчет", - сказал главный санитарный врач. Источник: https://censor.net/n3197936
https://timeze2019.blogspot.com/2020/05/2.html Эпидемия от Зеленского и К-2 Не поленитесь прочесть 1(ОДНУ ) страницу текста https://timeze2019.blogspot.com/2020/05/2.html
Результати тестування, які не можуть бути визначені з достатньою вірогідністю" составляют 59,9% (!!!). Единственное исключение - Харьковская область - 14, 3%. Мы имеем классическую картину, когда власть сознательно использует данные некачественного тестирования для обоснования политического решения.
Зе-ишак, я уверен, вообще ни разу не читал Конституцию и творит - на голову не налазит.
СБУ и прочая срань ловит мелких спекулянтов сигарет.
Где уголовные дела?
Государства нет.
Думал, что Виталя во время пандемии начал отстаивать интересы киевлян, в теперь вот вижу, что нет. ВИП-палаты для богатеев в детских кардиологиях обустроил, попов гэбнявых со всей Украины в Александровку посвозил, а вы, киевляне, - работать, чтоб олигархи не "обеднели". Да ещё совести хватило зоопарк в пандемию открыть и людей туда созвать. Хотя естественный отбор, конечно, никто не отменял.
НЕ ВЕРЮ!!!
И да, ситуация начинает напоминать Чернобыль при соФке, когда народ в Киеве на парад повыгоняли и правду скрывали не один год.
Красиво одевается, красиво говорит.
И знает в совершенстве английский и иврит.
Ну а мы с такими рожами возьмем да и припремся к Супрун."