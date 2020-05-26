Для населения платежку за электроэнергию разделят на две, - НКРЭКУ
Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует разделение тарифа на электроэнергию для населения на поставку и транспортировку, что уже введено на рынке газа с января 2020 года.
Об этом глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк заявил в интервью БизнесЦензор, передает Цензор.НЕТ.
"Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во все странах. Потому что транспортировка – это природная монополия, а поставка – это конкурентный рынок и эти услуги должны предоставлять разные компании", – сказал Тарасюк.
Напомним, в конце декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Если ранее оплата за услугу доставки газа была учтена в стоимости топлива, то теперь потребители получают отдельную платежку за распределение газа.
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🤣
Добавить даже дорогую "зеленую энергетику". В Украине перепроизводство электроэнергии, но Зеленский и его шобла поднимают цены в угоду олигархам и откатов на свой карман
Знайомий інженер-енергетик розповідав, що при Кучмі ТЕС використовувалися виключно для регулювання добових перепадів використання енергії, а значна частина ТЕС вмикалася лише в осінньо-зимовий період (і то більше для підігріву води!)...
Не хотите идти на банковую бить морду власти (АТО ПУТИН НАПАДЕТ АТО ВИРУС ПРИЛЕТИТ АТО МАРСИАНЕ РОДЯТСЯ.....) значит платите! Французы за 3 цента центр парижа рзгромили и власти сразу все поняли а с вас ЛОХОВ уже 3ю майку с трусами снимают и вы молчите думаете они остановятся АГА ЩАЗЗ ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ!!
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!!
жители Украины покупают киловатт/час за 15+/-- копеек
Сегодня Укрэнерго покупает 80% электроэнергии для компенсации технологических потерь в сетях в ГП «Гарантированный покупатель» по предельной цене НАЭК «Энергоатом» (самой низкой на рынке). В то же время после изменений механизма ПСО (утверждены Постановлением КМУ от 09.12.2019 № 1003) все объем этой электроэнергии Укрэнерго придется покупать на свободных сегментах рынка по рыночной цене, которая значительно выше цены электроэнергии атомной генерации.
НЕЛЬЗЯ ПОСТРОИТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ РАЙ КОГДА КРУГОМ ЖОПА!!
т.е. в вашем случае хотите свой рай то строить его надо за границей в ЖОПЕ вам ничего не светит даже если у вас есть свои солнечные батареии и своя автономная система отопления! всеравно остальное типа врачи, дороги, магазины у вас общее и через это общее вы будите чувствовать ту ЖОПУ что будет вокруг!!
схоже на те, що я значно старіший за тебе (нажаль), тому перший перерву цю дурнЮ..
"читай платіжки")
Шота зеленый тариф как-то нехорошо намекает на нынешнего гаранта
,
Потребитель в Украине покупает самую дешевую энергию от Энергоатома, цену на которую заставляет держать государство. Нет дураков покупать "зеленую" энергию или дорогую энергию от Ахметова. Поэтому рынок не работает.
Система с возможным выбором поставщика может работать только тогда когда все работают по рыночным принципам. Т.е. надо разрешить Энергоатому устанавливать свои цены, го тогда он их поднимет до уровня Ахметова, и для потребителя цена будет выше чем сейчас.
А когда две платежки появятся в продовольственных магазинах?
Слуги, а вы не ох**ли?
Разве это не афера?
геологоразведка водопроводной воды 6 гр. куб.
обеззараживание водопроводной воды 4 гр. куб
стандартизация водопроводной воды 1 гр. куб
анализ водопроводной воды 2 гр. куб
добыча водопроводной воды 7 гр.куб
оператор распределения водопроводной воды 3 гр. куб
поставщик водопроводной воды 4 гр. куб
контроль учёта водопроводной воды 1 гр. куб
амортизация сетей водопроводной воды 3 гр. куб
реагенты обеззараживания водопроводной воды 3 гр.куб
реконструкция очистных сооружений 4 гр. куб
реконструкция сетей доставки 4 гр. куб.
Итого 42 гр. куб. - Это в два раза меньше чем в Чехии и Польше , где вы получаете зарплату.
делайте выводы , думаю осенью будут внеочередные. правящие земрази похоже потеряли берега))))
Уже до конца этого года среднестатистическая платежка в Украине заметно "потяжелеет". Подорожают практически все коммунальные услуги - от газа до электроэнергии и воды. Плюс придется переплачивать банковские комиссии за целую пачку квитанций.
График повышения тарифов следующий:
С 1 июля этого года повышается цена на газ. Население будет платить по тарифам как для промышленности, а это плюс 70%.
С 1 октября 2020 года отменят льготный тариф на электроэнергию (90 копеек за первый 100 киловатт). Среднее подорожание - 30%.
С 15 октября 2020 года, то есть с начала нового отопительного сезона, начнут действовать новые тарифы на отопление, утвержденные еще в марте. В среднем подорожание - на 10-15%.
С 1 января 2021 года- планируется повышение тарифов на воду и водоотвод на 17-20%.
Будут и другие нововведения. Через пять месяцев после окончания карантина в платежках появится абонплата за сети. Плюс увеличат обязательный платеж получателям субсидии.
В итоге даже за скромную двушку придется переплачивать до 700-800 гривен в месяц.
Логично что бы энергопоставляющая компания платила мне аренду за пользование моим оборудованием.
створили якусь"енеру"-кучу бумагомарак, а в обленерго скоротили бригади з обслуговування леп не дивлячись на те в якому вони стані за 50 років. приклад "покращення" бачимо на покійному "укртелекомі".