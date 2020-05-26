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Для населения платежку за электроэнергию разделят на две, - НКРЭКУ

Для населения платежку за электроэнергию разделят на две, - НКРЭКУ

Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует разделение тарифа на электроэнергию для населения на поставку и транспортировку, что уже введено на рынке газа с января 2020 года.

Об этом глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк заявил в интервью БизнесЦензор, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно. Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во все странах. Потому что транспортировка – это природная монополия, а поставка – это конкурентный рынок и эти услуги должны предоставлять разные компании", – сказал Тарасюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Буславец: У нас самый низкий тариф на электроэнергию среди европейских стран

Напомним, в конце декабря 2019 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменила порядок оплаты услуг по доставке газа. Если ранее оплата за услугу доставки газа была учтена в стоимости топлива, то теперь потребители получают отдельную платежку за распределение газа.

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) НКРЭКУ (479) электроэнергия (772) Тарасюк Валерий (17)


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Топ комментарии
+60
Грабителей надо ликвидировать ибо сами они не остановятся.
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26.05.2020 08:47
+47
В стране упало потребление электроэнергии, АЭС останавливают, олигархов дотирует государство. Что делать в такой ситуации? - правильно! Поднять тарифы!!
Зелохи в захваті!!!
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26.05.2020 08:54
+43
Зеля лидер по введению новых платёжек и налогов
такого усложнения как для населения так и для бизнесов не было ни при одном президенте..
всё делается для грабежа страны в мегамасштабах
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26.05.2020 08:49
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Для населення платіжку за електроенергію розділять на дві, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 1992
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26.05.2020 09:13 Ответить
Або влада знищить НКРЭКУ, або народ знищить владу! Газову мафію та енергетичну мафію Ахметова потрібно знищити бо буде велика біда!!!
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26.05.2020 09:14 Ответить
Именно власть и грабит. Очнись.
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26.05.2020 09:18 Ответить
А власть под алигархами !
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26.05.2020 09:39 Ответить
Именно. И уже давно.
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26.05.2020 09:43 Ответить
Нет не так! Власть это они и есть! И как бы вы там в выборы не играли результат будет тот же. И учтите что напившись крови они не отвалятся, не та порода - будут сосать с нас до конца пока мы все не передохнем. Ну или мы их или они нас - только так.
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26.05.2020 10:18 Ответить
- С тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Следующими будут введены налоги на осадки: за простой дождь- 100 лир, за проливной дождь - 200 лир, за дождь с громом и молнией - 300 лир.

©
🤣
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26.05.2020 09:15 Ответить
B Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками ВВЭР общей установленной мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе. По количеству энергетических реакторов (все типа ВВЭР) Украина занимает 10-е место в мире и пятое в Европе.

Добавить даже дорогую "зеленую энергетику". В Украине перепроизводство электроэнергии, но Зеленский и его шобла поднимают цены в угоду олигархам и откатов на свой карман
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26.05.2020 09:17 Ответить
Так, нам дешевої електроенергії для АЕС+ГЕС вистачить на всю Україну (тим паче, в крим електрика не йде, та й на Даунбасі сєпари купу заводів на метал розпиляли).
Знайомий інженер-енергетик розповідав, що при Кучмі ТЕС використовувалися виключно для регулювання добових перепадів використання енергії, а значна частина ТЕС вмикалася лише в осінньо-зимовий період (і то більше для підігріву води!)...
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26.05.2020 09:21 Ответить
Именно так и есть. ТЕС нужны для баланса, но не для массово производства электроэнергии.
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26.05.2020 14:42 Ответить
Так разных компаний поставщиков не существует,там полная монополия,выбора поставщика не существует,кого вы пытаетесь,зеленые мрази,обмануть.
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26.05.2020 09:19 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
Не хотите идти на банковую бить морду власти (АТО ПУТИН НАПАДЕТ АТО ВИРУС ПРИЛЕТИТ АТО МАРСИАНЕ РОДЯТСЯ.....) значит платите! Французы за 3 цента центр парижа рзгромили и власти сразу все поняли а с вас ЛОХОВ уже 3ю майку с трусами снимают и вы молчите думаете они остановятся АГА ЩАЗЗ ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ!!
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!!
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26.05.2020 09:20 Ответить
Вы абсолютно правы.... Цены будут подниматься до тех пор, пока наши люди будут каждый месяц толпиться возле касс, желая побыстрее оплатить непонятные, несправедливые, лживые счета... Покорных, бессловесных, трусливых будут доить бесконечно.... Сейчас предлагают продавать собак, чтобы оплатить коммуналку....Затем пойдёт продажа органов....Раз мы молчим. значит нас всё устраивает...Кто же виноват в нашем дебилизме и холопской покорности подонкам, и ворам?
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26.05.2020 15:31 Ответить
...и пусть ещё добавят платёжку за трансформацию(во-как!)
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26.05.2020 09:21 Ответить
И за битурборежим
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26.05.2020 09:40 Ответить
Ой не подсказывай...
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26.05.2020 10:26 Ответить
Ещё ж за реактивную мощность можно коэффициент накинуть.
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26.05.2020 12:18 Ответить
падаль Буславец под сральником шустером заявила, что
жители Украины покупают киловатт/час за 15+/-- копеек
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26.05.2020 09:22 Ответить
зеленский охметовская перхоть
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26.05.2020 09:25 Ответить
Просто тупо будут поднимать цену на доставку, открытый рынок сами понимаете что это
Сегодня Укрэнерго покупает 80% электроэнергии для компенсации технологических потерь в сетях в ГП «Гарантированный покупатель» по предельной цене НАЭК «Энергоатом» (самой низкой на рынке). В то же время после изменений механизма ПСО (утверждены Постановлением КМУ от 09.12.2019 № 1003) все объем этой электроэнергии Укрэнерго придется покупать на свободных сегментах рынка по рыночной цене, которая значительно выше цены электроэнергии атомной генерации.
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26.05.2020 09:29 Ответить
Я не розумію як по двох проводах в одну хату можна доставляти єлектроєнергию від декількох виробників і при цьому вибирати від якого саме ти хочеш отримувати єлектроєнергію так само як і газ?
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26.05.2020 09:30 Ответить
Вся Европа так работает. Ты заключаешь договор с компанией "Ахметов", и таких у тебя в районе 40%. Остальные 60% заключают договора с компанией "БеняК". Владелец "проводов" дает заявку на месяц на обе компании - 40 МВт от "Ахметова" и 60 МВт от "БеняК". И ты по проводам получаешь свои 200 кВт за месяц и платишь "Ахметову" за электрику и владельцу проводов (РЭС) за транспортировку.
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26.05.2020 10:56 Ответить
какой ты умный аж страшно! я хочу покупать энергию от энергоатома она самая дешевая давай напиши мне сказку как это сделать!!
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26.05.2020 12:00 Ответить
Я описал как работает в Европе. Какие к моему комментарию претензии?
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26.05.2020 13:29 Ответить
а я описал как работает в Украине!! и тут в статье обсуждается Украина а не Европа!!
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26.05.2020 13:31 Ответить
я отвечал на камент не твой, человек спрашивал как это может работать я ему объяснил, какого ты тут раскукарекался? По сути моего камента претензии есть?
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26.05.2020 13:33 Ответить
ЕСТЬ! ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ!!
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26.05.2020 14:03 Ответить
Одна Ахметову,вторая Коломойскому?Чтобы мальчики не ссорились?
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26.05.2020 09:32 Ответить
а в платежке можно сделать офис, и чтоб через дія...
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26.05.2020 09:34 Ответить
Зебилы я за вас искренне рад , то как Осел вас нагибает , просто глаз радует. Хотя не чего удивительного в этом нет , обычная мошенническая схема , рассчитанная на лохов их жадность и глупость , а то что таких лохов было 73% , то было давно , сей час минимум 30% из них начало на глазах умнеть.
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26.05.2020 09:38 Ответить
Чему радуешься, глупец? Грабят не только зебилов, а и остальных!
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26.05.2020 09:41 Ответить
Меня нет . Во первых я знал , что такое будет еще год назад , но только тогда меня и слушать не кто не хотел , а во вторых я в частном доме живу , огород посажен , на крыше солнечные панели есть , в доме твердотопливный котел на отопление. По тому с полнейшей уверенностью , легко переживу ту жопу куда нас Осел ведет.
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26.05.2020 09:52 Ответить
Не волнуйся ты тоже за все заплатишь!(может меньше чем другие но заплатишь) когда пойдешь в магазин покупать своим батареям новые акамуляторы или просто что либо пойдешь покупать! ты же не думаешь что повышенную цену на электроинергию бизнес будет из своего кармана платить!!
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26.05.2020 10:04 Ответить
Не совсем так , просто жопа куда искренне стремилось 73% идиотов в Украине , меня коснется в легкой форме ,ну а так как руки у меня правильно стоят и я многое ими делать умею , то вполне могу поехать за бугор работать или вернуться в ВСУ , армию будут кормить в любом случае , по тому и семью прокормлю.
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26.05.2020 10:33 Ответить
кто то из знаменитых сказал
НЕЛЬЗЯ ПОСТРОИТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ РАЙ КОГДА КРУГОМ ЖОПА!!
т.е. в вашем случае хотите свой рай то строить его надо за границей в ЖОПЕ вам ничего не светит даже если у вас есть свои солнечные батареии и своя автономная система отопления! всеравно остальное типа врачи, дороги, магазины у вас общее и через это общее вы будите чувствовать ту ЖОПУ что будет вокруг!!
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26.05.2020 10:40 Ответить
Ну ну , будем посмотреть.
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26.05.2020 11:03 Ответить
Да нихрена вы не переживете - просто оттянете кончину и сдохнешь чуть позднее. Вы уважаемый не понимаете что как в том анекдоте о драконе, голов то у дракона три а ж@па одна.
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26.05.2020 10:36 Ответить
Мы все там будем и каждый в свой положенный час , так что , не хрен ныть . Главное надо понимать , что жопа это не всегда минус , можно иногда и заработать
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26.05.2020 11:05 Ответить
Поки товстий стухне - тонкий здохне. Помри ти сьогодні , а я завтра. Через рік або пан помре, або цуцик здохне.
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26.05.2020 11:14 Ответить
підараси !!!
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26.05.2020 09:39 Ответить
точно
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26.05.2020 21:24 Ответить
Зеля никак не может отсановиться с покращеннями для зебилов
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26.05.2020 09:42 Ответить
Тут как в анекдоте про змея горыныча: Когда бухала одна голова , а рыгали все втроем.
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26.05.2020 10:34 Ответить
..и на каждой дополнительной операции платежа украинец теряет просто так минимум пару гривень, вроде мелочь, но если самого платежа (условно) всего гривень десять, то выходит 20%.. так сейчас получается с газом
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26.05.2020 09:43 Ответить
Іди москалику до себе у московію, та там рахуй гроші, якщо вони є, або "держитесь и хорошего вам настроения".
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26.05.2020 10:19 Ответить
AllAll лишний раз подтвердило, что с логикой у зебилов совсем плохо..
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26.05.2020 16:51 Ответить
Шо ти там, москалику, бурмочеш? Якби ти був з України, то знав би скільки в нас беруть за платіжку. А з логікою у мене все добре бо робота з нею пов'язана.
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26.05.2020 21:33 Ответить
..то-то смотрю в зекоманде и у её крыши всё через сраку - оказывается это результат мозгового штурма хорошей логики инвалида трудоустроенного по социальной квоте.. ну, абы платили..)
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27.05.2020 15:24 Ответить
Іди у свій кацапстан та закрий свою пельку, бо насують в неї і порохкоманда і зекоманда.
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27.05.2020 16:23 Ответить
ти розсердилося?.. утіБозємой..)
схоже на те, що я значно старіший за тебе (нажаль), тому перший перерву цю дурнЮ..
"читай платіжки")
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27.05.2020 17:15 Ответить
Якщо ти значно старший за мене, то ти вже на пенсії. Як там казав ваш спялчий ведмідь: "денег нет, но вы держитесь, и хорошего вам настроения". Українську мову ти не знаєш. Нема слова дурню, є дурниця.
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27.05.2020 21:06 Ответить
пейсатые и тут закрутили замутили .что за люди такие эти маланцы ............
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26.05.2020 09:43 Ответить
Зєлю геть. Дострокові. Націоналізація ДТЕК.
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26.05.2020 09:44 Ответить
Ввімкни капс і жирним шрифтом його!
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26.05.2020 09:57 Ответить
ги-ги-ги
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26.05.2020 10:25 Ответить
Дякую! Дуже дякую!
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26.05.2020 10:21 Ответить
Потужно!
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26.05.2020 10:34 Ответить
Так уже давно так, в платёжке стоит две суммы: "за послугу з передачіелектроенергії" и "за послугу з розподілу"!!!
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26.05.2020 11:00 Ответить
Ещё можно " За УТИЛИЗАЦИЮ" добавить, а шо ?
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26.05.2020 11:08 Ответить
Не пользование электричеством - не освобождает от оплаты... жит(д)и по новому!
Шота зеленый тариф как-то нехорошо намекает на нынешнего гаранта
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26.05.2020 17:05 Ответить
Зае...ли.
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26.05.2020 11:33 Ответить
Пока не полностью. Вот когда будут платёжки за доставку воздуха в лёгкие - тогда да.
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26.05.2020 12:00 Ответить
и за каждое справляние естественных нужд (тариф варируется)
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26.05.2020 17:08 Ответить
Эти зелёные уроды скоро все учли разделят на две платёжки, увеличив коммунальные услуги в два раза. Где этот п#дарас Зеленский, который обещал уменьшить в два раза эти коммунальные услуги. Что, коксовые дорожки утюжит.
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26.05.2020 12:09 Ответить
Когда вы уже нажрётесь суки.
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26.05.2020 12:36 Ответить
Смысл в том, что система закольцована. Представьте себе водохранилище, куда втекают сто разных рек. и вода в каждой реке в свою цену. Ты в своём селе на берегу можешь купить воду из ЛЮБОЙ речки, просто накачав себе из водохранилища. Понятно, что физически это не будет вода из той конкретной речки, у которой ты покупал.
,
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26.05.2020 12:51 Ответить
тогда по теории все энергогенерирующие компании кроме атомных должны закрыться потому что атомная самая дешевая! так почему же в твоей закольцованой системы все с точностью наоборот закрываются атомные блоки?!! или думаешь все потребители мазохисты и дауны специально выбирают не самого дешевого а самого дорогого поставщика!!
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26.05.2020 12:57 Ответить
Потому что систему толком не доделали. Пляс суточные пики днём дороже, ночью - дешевле.
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26.05.2020 13:03 Ответить
потому что кто то хотит попилять бабло ну а ЛОХАМ 28 лет расказывают про недоделаную систему!!
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26.05.2020 13:05 Ответить
не потому.
Потребитель в Украине покупает самую дешевую энергию от Энергоатома, цену на которую заставляет держать государство. Нет дураков покупать "зеленую" энергию или дорогую энергию от Ахметова. Поэтому рынок не работает.
Система с возможным выбором поставщика может работать только тогда когда все работают по рыночным принципам. Т.е. надо разрешить Энергоатому устанавливать свои цены, го тогда он их поднимет до уровня Ахметова, и для потребителя цена будет выше чем сейчас.
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26.05.2020 13:37 Ответить
а Энергоатом это кто? дракон о трех головах, какойто супер олигарх со странным именем? кто этот самый энергоатом строил? типа мой батя его строил чтобы потом этот странный энергоатом обложил его тройными тарифами?!!
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26.05.2020 14:05 Ответить
Це тарифний геноцид!
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26.05.2020 13:29 Ответить
Вспомнили,в Одессе как минимум с октября уже в платёжках.
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26.05.2020 13:47 Ответить
А помните, Зеленский обещал, что коммуналка для пенсионеров будет бесплатно? Вооооот. И где? И что?
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26.05.2020 13:47 Ответить
Я плачу....долбоящерів треба вчити.😂😂😂
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26.05.2020 13:57 Ответить
Задолбали своими платежками.Сделайте уже одну общую на все и сами делите..
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26.05.2020 14:00 Ответить
Когда в счете на АЗС увидим две платежки - одну за стоимость бензина, а другую за стоимость его доставки?
А когда две платежки появятся в продовольственных магазинах?

Слуги, а вы не ох**ли?
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26.05.2020 14:47 Ответить
#ХУЖЕНЕБУДЕТ
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26.05.2020 15:02 Ответить
Просто вторую,большую часть в плетежке,надо присылать голосовавшим за зе-пусть шефа своей куклы беню оплачивают сами.
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26.05.2020 15:48 Ответить
Банда у влади була, банда і залишилися. На к голосовав за це .....
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26.05.2020 17:23 Ответить
Буславец!! Вы вообще по жизни кто??? Адекват или так, перекати -поле??? Вот вам и борьба с бедностью в Украине, по- жидовски, по -Зеленски!!!!!
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26.05.2020 17:35 Ответить
Интересно другое,от ГРП все село газифицировалось за свои деньги,в таком случае газовщики обязаны это учитывать,а еще транспортировка должна быть привязана к использованому газу а не взята с потолка.При теперышней цене за доставку выходит что я плачу больше чем кацапия за транзит.
Разве это не афера?
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26.05.2020 17:47 Ответить
P.S.Вот немножко посчитал и вышло что я за транспортировку газа мение чем на 2км от транзитного газопровода за который платят кацапы я по нынишнему курсу плачу 83,95 доллара за 1000 кубов хотя в год использую не более 1800 кубов.
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26.05.2020 18:01 Ответить
P.S. Извиняюсь 42 бакса за 1000 кубов.
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26.05.2020 18:09 Ответить
Кому они лапшу вешают, в Европе таких разделение платежей просто напросто нет. Очередная обдираловка для населения.
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26.05.2020 17:48 Ответить
Так відбувається приховане підвищення тарифів.Ось вона зера збагачення для олігархів..
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26.05.2020 18:25 Ответить
Але хоча б зараз хтось один з 73% ,що проголосували за пріЗєдєнта Вову подякував тут своєму "слузі" за його турботу про свій "народ" і виконанням ним своїх обіцянок про зниження тарифів за комунальні послуги. Негарно це якось виглядає чи то вже всі собаки в "народу" закінчилися? 😕
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26.05.2020 18:48 Ответить
давай...жгі ісчьо...добав налог ще й на огорожі. ворота та безхмарне небо...
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26.05.2020 18:50 Ответить
А когда снизят незаконно злочинные тарифы бариги мародьора???
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26.05.2020 20:43 Ответить
Давай, Вава, не зупиняйся!!! Більше покращень для зелебобіків 😂😂😂
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26.05.2020 21:48 Ответить
Уважаемые избиратели, сделаем это вместе - размножим платёжки за воду!

геологоразведка водопроводной воды 6 гр. куб.
обеззараживание водопроводной воды 4 гр. куб
стандартизация водопроводной воды 1 гр. куб
анализ водопроводной воды 2 гр. куб
добыча водопроводной воды 7 гр.куб
оператор распределения водопроводной воды 3 гр. куб
поставщик водопроводной воды 4 гр. куб
контроль учёта водопроводной воды 1 гр. куб
амортизация сетей водопроводной воды 3 гр. куб
реагенты обеззараживания водопроводной воды 3 гр.куб
реконструкция очистных сооружений 4 гр. куб
реконструкция сетей доставки 4 гр. куб.

Итого 42 гр. куб. - Это в два раза меньше чем в Чехии и Польше , где вы получаете зарплату.
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26.05.2020 22:14 Ответить
Как уже достали эти турбо реформаторы. Еще только год у руля а как уже за#бали. А ведь впереди еще четыре года этого дурдома. А потом им на второй срок захочется.
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26.05.2020 23:20 Ответить
пока не будут висеть олигархи и их слуги сброда на фонарных столбах, так и буду их ставленники народ драть во все дыры во всех позах. вместо того что бы дрочить на клаве на цензоре , вышли бы под кабмин и парламент . берите пример с желтых жилетов во франции. пока правящая мразь не будет регулярно получать пи*дюлей, не будет ничего сделано для нормальной жизни народа. вы для правящей шалупени дорожная пыль))))))
делайте выводы , думаю осенью будут внеочередные. правящие земрази похоже потеряли берега))))
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26.05.2020 23:56 Ответить
122 с половиной тысячи просмотров новости про тарифы! Не про смерть воинов на передовой,не про угрозу наступления,Для населення платіжку за електроенергію розділять на дві, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6041 не про беспредел влады---про тарифы!
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27.05.2020 02:47 Ответить
Получайте!

Уже до конца этого года среднестатистическая платежка в Украине заметно "потяжелеет". Подорожают практически все коммунальные услуги - от газа до электроэнергии и воды. Плюс придется переплачивать банковские комиссии за целую пачку квитанций.
График повышения тарифов следующий:
С 1 июля этого года повышается цена на газ. Население будет платить по тарифам как для промышленности, а это плюс 70%.
С 1 октября 2020 года отменят льготный тариф на электроэнергию (90 копеек за первый 100 киловатт). Среднее подорожание - 30%.
С 15 октября 2020 года, то есть с начала нового отопительного сезона, начнут действовать новые тарифы на отопление, утвержденные еще в марте. В среднем подорожание - на 10-15%.
С 1 января 2021 года- планируется повышение тарифов на воду и водоотвод на 17-20%.
Будут и другие нововведения. Через пять месяцев после окончания карантина в платежках появится абонплата за сети. Плюс увеличат обязательный платеж получателям субсидии.
В итоге даже за скромную двушку придется переплачивать до 700-800 гривен в месяц.
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27.05.2020 02:50 Ответить
При подключении моего дома к энергосети я оплатил столб, кабель, счётчик, пакетники, пломбу, установку, монтаж, доставку. Получается что мне электроэнергию поставляют по моему оборудованию.
Логично что бы энергопоставляющая компания платила мне аренду за пользование моим оборудованием.
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27.05.2020 05:54 Ответить
мізки собі розділіть на двоє.я плачу постачальнику. а він нехай хоч безкоштовно добуває енергію. абож надайте право населеню купувати атомну енергію без так званого постачальника.
створили якусь"енеру"-кучу бумагомарак, а в обленерго скоротили бригади з обслуговування леп не дивлячись на те в якому вони стані за 50 років. приклад "покращення" бачимо на покійному "укртелекомі".
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28.05.2020 22:47 Ответить
пока бандюка ахметку не повесим на фонарном столбе вместо фонаря, не будет в стране будущего. эта мразь еще не все замки в европе скупила))))
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29.05.2020 11:35 Ответить
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