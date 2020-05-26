Для населення платіжку за електроенергію розділять на дві, - НКРЕКП

Національна комісія з регулювання ринку електроенергії та комунальних послуг (НКРЕКП) планує розділення тарифу на електроенергію для населення на постачання і транспортування, що вже запроваджено на ринку газу з січня 2020 року.

Про це глава Нацкомісії Валерій Тарасюк заявив в інтерв'ю БізнесЦензор, передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно. Для промислових споживачів таке розділення вже існує. Надалі це чекає всі сфери енергетики. Так працює енергетика в усіх країнах. Тому що транспортування - це природна монополія, а поставка - це конкурентний ринок, і ці послуги мають надавати різні компанії", - сказав Тарасюк.

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Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) змінила порядок оплати послуг з доставки газу. Якщо раніше оплата за послугу доставки газу була врахована у вартості палива, то тепер споживачі отримують окрему платіжку за розподіл газу.