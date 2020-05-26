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Новости
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984 больницы Украины недополучили финансирование в этом году, - Степанов

984 больницы Украины недополучили финансирование в этом году, - Степанов

В текущем году 984 больницы по всей Украине получили финансирование меньше, чем в 2019-м.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы встретились с Национальной службой здоровья, в начале апреля, когда они уже заключили все договоры. В расчетах, которые они мне дали, 984 больницы получили финансирование меньше, чем в прошлом году. Из них 332 - на 50% меньше, чем в прошлом году", - отметил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что средства недополучили около 215 областных больниц, а также детских и инфекционных учреждений.

Степанов также сообщил, что финансирование целых направлений, например, противотуберкулезного или психиатрического, сократилось на 70-80%.

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Автор: 

больница (1437) финансирование (1795) Степанов Максим (2062)


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В Украине 984 или, пускай, 332 учреждения противотуберкулезного или психиатрического "направления", что они опять выпячиваются?
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26.05.2020 09:12 Ответить
КУда выпячиваются? Никаких пересмотров никому не будет и вынуждены проводить. Денег нет, но вы держитесь...
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26.05.2020 09:24 Ответить
больницы вынуждены проводить сокращения персонала
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26.05.2020 09:26 Ответить
Кого они вылечили от туберкулеза? Это гадюшники которые только заразу разносят!
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26.05.2020 09:34 Ответить
Результаты голосования 21.4.2020.
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26.05.2020 09:16 Ответить
"Недополучили" или некорректно рассчитали тарифы? Дальше-то что?
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26.05.2020 09:28 Ответить
При міністрі Супрун все фінансовалося нормально закупкі ліків проводились по тендерам прозоро ,а зараз корупція еврейська все підмяла під себе
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26.05.2020 09:47 Ответить
Не доотримали фінансуваня цього року, як до речі і ті всі роки. Так вірніше. Штрафбат в глибинній країні не фінансують.
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26.05.2020 09:59 Ответить
Яке хитрожопе трактуванння- недоотримали... А де про попередників, що у всьому винні? А про добру ватрушку, лідера галактики та супер профана Зе!осла?
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26.05.2020 10:23 Ответить
 
 