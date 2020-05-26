984 больницы Украины недополучили финансирование в этом году, - Степанов
В текущем году 984 больницы по всей Украине получили финансирование меньше, чем в 2019-м.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы встретились с Национальной службой здоровья, в начале апреля, когда они уже заключили все договоры. В расчетах, которые они мне дали, 984 больницы получили финансирование меньше, чем в прошлом году. Из них 332 - на 50% меньше, чем в прошлом году", - отметил Степанов.
Глава Минздрава добавил, что средства недополучили около 215 областных больниц, а также детских и инфекционных учреждений.
Степанов также сообщил, что финансирование целых направлений, например, противотуберкулезного или психиатрического, сократилось на 70-80%.
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