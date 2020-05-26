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984 лікарні України недоотримали фінансування цього року, - Степанов

984 лікарні України недоотримали фінансування цього року, - Степанов

Поточного року 984 лікарні по всій Україні отримали фінансування менше, ніж в 2019-му.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми зустрілися з Національною службою здоров'я, на початку квітня, коли вони вже уклали всі договори. У розрахунках, які вони мені дали, 984 лікарні отримали фінансування менше, ніж в минулому році. З них 332 - на 50% менше, ніж минулого року", - зазначив Степанов.

Глава МОЗ додав, що кошти недоотримали близько 215 обласних лікарень, а також дитячих та інфекційних установ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ планує створити в лікарнях тримісячний запас засобів індивідуального захисту, - Степанов

Степанов також повідомив, що фінансування цілих напрямків, наприклад, протитуберкульозного або психіатричного, скоротилося на 70-80%.

Автор: 

лікарня (1357) фінансування (3103) Степанов Максим (2196)


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В Украине 984 или, пускай, 332 учреждения противотуберкулезного или психиатрического "направления", что они опять выпячиваются?
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26.05.2020 09:12 Відповісти
КУда выпячиваются? Никаких пересмотров никому не будет и вынуждены проводить. Денег нет, но вы держитесь...
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26.05.2020 09:24 Відповісти
больницы вынуждены проводить сокращения персонала
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26.05.2020 09:26 Відповісти
Кого они вылечили от туберкулеза? Это гадюшники которые только заразу разносят!
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26.05.2020 09:34 Відповісти
Результаты голосования 21.4.2020.
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26.05.2020 09:16 Відповісти
"Недополучили" или некорректно рассчитали тарифы? Дальше-то что?
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26.05.2020 09:28 Відповісти
При міністрі Супрун все фінансовалося нормально закупкі ліків проводились по тендерам прозоро ,а зараз корупція еврейська все підмяла під себе
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26.05.2020 09:47 Відповісти
Не доотримали фінансуваня цього року, як до речі і ті всі роки. Так вірніше. Штрафбат в глибинній країні не фінансують.
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26.05.2020 09:59 Відповісти
Яке хитрожопе трактуванння- недоотримали... А де про попередників, що у всьому винні? А про добру ватрушку, лідера галактики та супер профана Зе!осла?
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26.05.2020 10:23 Відповісти
 
 