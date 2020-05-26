984 лікарні України недоотримали фінансування цього року, - Степанов
Поточного року 984 лікарні по всій Україні отримали фінансування менше, ніж в 2019-му.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ми зустрілися з Національною службою здоров'я, на початку квітня, коли вони вже уклали всі договори. У розрахунках, які вони мені дали, 984 лікарні отримали фінансування менше, ніж в минулому році. З них 332 - на 50% менше, ніж минулого року", - зазначив Степанов.
Глава МОЗ додав, що кошти недоотримали близько 215 обласних лікарень, а також дитячих та інфекційних установ.
Степанов також повідомив, що фінансування цілих напрямків, наприклад, протитуберкульозного або психіатричного, скоротилося на 70-80%.
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