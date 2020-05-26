Сотрудники лабораторий, работающие с COVID-19, получат 300%-ную надбавку, - Ляшко
Сотрудники лабораторий, работающих с COVID-19, вскоре получат 300% надбавки за весь период работы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время онлайн-брифинга сообщил главный санврач Виктор Ляшко.
По словам главного санврача, правительство выделило дополнительно 650 млн грн для обеспечения готовности и реагирования лабораторных подразделений Минздрава.
"Из них 280 млн грн определены на зарплату работников лабцентров. В ближайшее время будет утвержден паспорт бюджетных программ, под эти средства", - отметил Ляшко.
Таким образом, работники лабораторий также получат 300% надбавки за весь период работы с больными коронавирусной болезнью и контактными лицами.
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Конечной целью Дорожной карты является, среди прочего, введение «общей карты / паспорта вакцинации» для всех граждан ЕС. Это предложение будет представлено перед комиссией в 2022 году, а «технико-экономическое обоснование» будет запущено с 2019 по 2021 год (то есть на данный момент оно находится примерно на полпути).
Подчеркнем: «дорожная карта вакцинации» - это не импровизированный ответ на пандемию Covid19, а скорее постоянный план, уходящий корнями в 2018 год, когда ЕС опубликовал опрос общественного мнения о вакцинах под названием «Состояние вакцины 2018 года». Уверенность»
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fsites%2Fhealth%2Ffiles%2Fvaccination%2Fdocs%2F2018_vaccine_confidence_en.pdf https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_vaccine_confidence_en.pdf
После этого исследования ЕС поручил подготовить технический отчет под названием «Разработка и внедрение информационной системы иммунизации» , в том числе о правдоподобности общеевропейской системы мониторинга вакцинации.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ecdc.europa.eu%2Fsites%2Fportal%2Ffiles%2Fdocuments%2Fdesigning-implementing-immunisation-information-system_0.pdf https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/designing-implementing-immunisation-information-system_0.pdf
В 3-м квартале 2019 года все эти отчеты были объединены в последнюю версию «Дорожной карты вакцинации», долгосрочного политического плана по распространению «осведомленности и понимания» о вакцинах при противодействии «мифам о вакцинах» и борьбе с «нерешительностью в отношении вакцин».
Вы можете прочитать весь отчет здесь https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foff-guardian.org%2Fwp-content%2Fmedialibrary%2F2019-2022_roadmap_en-1.pdf https://off-guardian.org/wp-content/medialibrary/2019-2022_roadmap_en-1.pdf , но ниже приведены некоторые из наиболее важных моментов:
- «Изучить возможность разработки общей карты вакцинации / паспорта для граждан ЕС »
- «Разработать руководство ЕС по созданию комплексных электронных информационных систем иммунизации для эффективного мониторинга программ иммунизации».
- «Преодолеть правовые и технические барьеры, препятствующие взаимодействию национальных информационных систем иммунизации».
С 12 сентября 2019 года , на совместном ЕС-ВОЗ «Глобальный саммит по вакцинации», они объявили « 10 действий по отношению к прививкам для всех» , которые охватывают большую часть той же деятельности.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fsites%2Fhealth%2Ffiles%2Fvaccination%2Fdocs%2F10actions_en.pdf https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/10actions_en.pdf
Через месяц, в октябре 2019 года , было проведено "Событие 201".
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Fabout https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about
Для тех, кто не знает, "Событие 201" было имитацией пандемического "упражнения" с акцентом на зоонозный новый коронавирус, происходящий от летучих мышей. Его спонсорами выступили Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса, Всемирный экономический форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Результатом моделирования стало семь ключевых предложений.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Frecommendations.html https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html
В ноябре 2019 года эти предложения были опубликованы как «призыв к действию».
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Fevent201-resources%2F200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-resources/200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf
Через месяц Китай сообщил о первых случаях заболевания Covid19.
Для ясности (и для предотвращения любых спорных аргументов): речь идет не о вакцинах, их эффективности, безопасности или их отсутствии.
Дело в том, что предлагаемые контрмеры COVID19, которые были представлены общественности как чрезвычайные меры, придуманные учреждениями-паникерами на лету, фактически существовали еще до появления этой болезни .
Они уже хотели отслеживать ваши записи о прививках и привязывать их к паспорту, вводить обязательные прививки и пресекать «дезинформацию». У них просто еще не было причины.
Это была ситуация, которая требовала кризиса, и, "к счастью", он произошел.
Точное отношение изобретательности к случайности никогда не будет известно. На данный момент мы действительно знаем, что Sars-Cov-2 - не что иное, как первоначально заявленная угроза , они сами признают это.
Мы также знаем и чувствуем, что они всеми способами нагоняют страх.
И, благодаря таким документам, может быть, теперь мы начинаем понимать, ДЛЯ ЧЕГО.
Ну вы поняли...