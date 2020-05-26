Сотрудники лабораторий, работающие с COVID-19, получат 300%-ную надбавку, - Ляшко

Сотрудники лабораторий, работающих с COVID-19, вскоре получат 300% надбавки за весь период работы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время онлайн-брифинга сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

По словам главного санврача, правительство выделило дополнительно 650 млн грн для обеспечения готовности и реагирования лабораторных подразделений Минздрава.

"Из них 280 млн грн определены на зарплату работников лабцентров. В ближайшее время будет утвержден паспорт бюджетных программ, под эти средства", - отметил Ляшко.

Таким образом, работники лабораторий также получат 300% надбавки за весь период работы с больными коронавирусной болезнью и контактными лицами.

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