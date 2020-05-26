Семь областей не готовы к смягчению карантина, - главный санврач Ляшко

По состоянию на 25 мая Донецкая, Луганская, Волынская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом на брифинге заявил замглавы Минздрава, главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Условия для смягчения карантина касаются трех показателей: инцидентность (количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тыс. населения) должна быть не больше 12 на 100 тыс. населения, загруженность коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью не должна быть более 50%. Сегодня в Украине заполненность коек больше 50% только в одной области - Черновицкой области 54,5%. Следующий показатель - среднее количество ПЦР-тестирований за последние 7 дней на 100 тыс. населения. Сегодня мы перессчитали показатели и по тестированию не проходит Донецкая область, у них 9 тестов на 100 тыс. населения, Луганская область 9,03 тестов на 100 тыс. населения и Львовская область 11,98 тестов на 100 тыс. населения. По инцидентности не отвечают показетелям Волынская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области", - рассказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 1 июня заработают бассейны, спортзалы, учебные курсы и железнодорожное сообщение, - главный санврач Ляшко