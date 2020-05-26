Сім областей не готові до пом'якшення карантину, - головний санлікар Ляшко
Станом на 25 травня Донецька, Луганська, Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це на брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Умови для пом'якшення карантину стосуються трьох показників: інцидентність (кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тис. населення) має бути не більш ніж 12 на 100 тис. населення, завантаженість ліжок у лікарнях для госпіталізації хворих із коронавірусною хворобою не має бути понад 50 %. Сьогодні в Україні заповненість ліжок більш як 50% тільки в одній області - Чернівецькій області 54,5%. Наступний показник - середня кількість ПЛР-тестувань за останні 7 днів на 100 тис. населення. Сьогодні ми перерахували показники і за тестуванням не проходить Донецька область, у них 9 тестів на 100 тис. населення, Луганська область 9,03 тестів на 100 тис. населення і Львівська область 11,98 тестів на 100 тис. населення. За інцидентністю не відповідають показникам Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області", - розповів Ляшко.
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Конечной целью Дорожной карты является, среди прочего, введение «общей карты / паспорта вакцинации» для всех граждан ЕС. Это предложение будет представлено перед комиссией в 2022 году, а «технико-экономическое обоснование» будет запущено с 2019 по 2021 год (то есть на данный момент оно находится примерно на полпути).
Подчеркнем: «дорожная карта вакцинации» - это не импровизированный ответ на пандемию Covid19, а скорее постоянный план, уходящий корнями в 2018 год, когда ЕС опубликовал опрос общественного мнения о вакцинах под названием «Состояние вакцины 2018 года». Уверенность»
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fsites%2Fhealth%2Ffiles%2Fvaccination%2Fdocs%2F2018_vaccine_confidence_en.pdf https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_vaccine_confidence_en.pdf
После этого исследования ЕС поручил подготовить технический отчет под названием «Разработка и внедрение информационной системы иммунизации» , в том числе о правдоподобности общеевропейской системы мониторинга вакцинации.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ecdc.europa.eu%2Fsites%2Fportal%2Ffiles%2Fdocuments%2Fdesigning-implementing-immunisation-information-system_0.pdf https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/designing-implementing-immunisation-information-system_0.pdf
В 3-м квартале 2019 года все эти отчеты были объединены в последнюю версию «Дорожной карты вакцинации», долгосрочного политического плана по распространению «осведомленности и понимания» о вакцинах при противодействии «мифам о вакцинах» и борьбе с «нерешительностью в отношении вакцин».
Вы можете прочитать весь отчет здесь https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foff-guardian.org%2Fwp-content%2Fmedialibrary%2F2019-2022_roadmap_en-1.pdf https://off-guardian.org/wp-content/medialibrary/2019-2022_roadmap_en-1.pdf , но ниже приведены некоторые из наиболее важных моментов:
- «Изучить возможность разработки общей карты вакцинации / паспорта для граждан ЕС »
- «Разработать руководство ЕС по созданию комплексных электронных информационных систем иммунизации для эффективного мониторинга программ иммунизации».
- «Преодолеть правовые и технические барьеры, препятствующие взаимодействию национальных информационных систем иммунизации».
С 12 сентября 2019 года , на совместном ЕС-ВОЗ «Глобальный саммит по вакцинации», они объявили « 10 действий по отношению к прививкам для всех» , которые охватывают большую часть той же деятельности.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fhealth%2Fsites%2Fhealth%2Ffiles%2Fvaccination%2Fdocs%2F10actions_en.pdf https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/10actions_en.pdf
Через месяц, в октябре 2019 года , было проведено "Событие 201".
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Fabout https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about
Для тех, кто не знает, "Событие 201" было имитацией пандемического "упражнения" с акцентом на зоонозный новый коронавирус, происходящий от летучих мышей. Его спонсорами выступили Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса, Всемирный экономический форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Результатом моделирования стало семь ключевых предложений.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Frecommendations.html https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html
В ноябре 2019 года эти предложения были опубликованы как «призыв к действию».
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.centerforhealthsecurity.org%2Fevent201%2Fevent201-resources%2F200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-resources/200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf
Через месяц Китай сообщил о первых случаях заболевания Covid19.
Для ясности (и для предотвращения любых спорных аргументов): речь идет не о вакцинах, их эффективности, безопасности или их отсутствии.
Дело в том, что предлагаемые контрмеры COVID19, которые были представлены общественности как чрезвычайные меры, придуманные учреждениями-паникерами на лету, фактически существовали еще до появления этой болезни .
Они уже хотели отслеживать ваши записи о прививках и привязывать их к паспорту, вводить обязательные прививки и пресекать «дезинформацию». У них просто еще не было причины.
Это была ситуация, которая требовала кризиса, и, "к счастью", он произошел.
Точное отношение изобретательности к случайности никогда не будет известно. На данный момент мы действительно знаем, что Sars-Cov-2 - не что иное, как первоначально заявленная угроза , они сами признают это.
Мы также знаем и чувствуем, что они всеми способами нагоняют страх.
И, благодаря таким документам, может быть, теперь мы начинаем понимать, ДЛЯ ЧЕГО.