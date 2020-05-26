Сім областей не готові до пом'якшення карантину, - головний санлікар Ляшко

Станом на 25 травня Донецька, Луганська, Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це на брифінгу заявив заступник голови МОЗ, головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Умови для пом'якшення карантину стосуються трьох показників: інцидентність (кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тис. населення) має бути не більш ніж 12 на 100 тис. населення, завантаженість ліжок у лікарнях для госпіталізації хворих із коронавірусною хворобою не має бути понад 50 %. Сьогодні в Україні заповненість ліжок більш як 50% тільки в одній області - Чернівецькій області 54,5%. Наступний показник - середня кількість ПЛР-тестувань за останні 7 днів на 100 тис. населення. Сьогодні ми перерахували показники і за тестуванням не проходить Донецька область, у них 9 тестів на 100 тис. населення, Луганська область 9,03 тестів на 100 тис. населення і Львівська область 11,98 тестів на 100 тис. населення. За інцидентністю не відповідають показникам Волинська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області", - розповів Ляшко.

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