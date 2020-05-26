Кабмин уволил Башлыка с должности главы Госгеокадастра

Кабинет Министров уволил Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Соответствующее распоряжение от 25 мая № 566-р опубликовано на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 87 1 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.

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Другим распоряжением № 567-р правительство временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, возложило исполнение обязанностей руководителя на первого заместителя председателя указанной Службы Юлию Мороз.

Как сообщалось, Башлыка Кабмин назначил председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в ноябре 2019 года.