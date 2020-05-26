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Кабмин уволил Башлыка с должности главы Госгеокадастра

Кабмин уволил Башлыка с должности главы Госгеокадастра

Кабинет Министров уволил Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Соответствующее распоряжение от 25 мая № 566-р опубликовано на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 87 1 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.

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Другим распоряжением № 567-р правительство временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, возложило исполнение обязанностей руководителя на первого заместителя председателя указанной Службы Юлию Мороз.

Как сообщалось, Башлыка Кабмин назначил председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в ноябре 2019 года.

Автор: 

Кабмин (14025) увольнение (2675) Госгеокадастр (171) Денис Башлык (3)


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Топ комментарии
+4
Скорость ротации кадров при этом режиме побила все рекорды.
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26.05.2020 11:44
+2
а выходное пособие ему причитается?
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26.05.2020 11:51
+2
Зеленый принтер не успевает печатать приказы о назначении/увольнении.
Зеленое правительство судорожно тасует колоду карт с претенденами на должностя.
Беда в том,что в этой колоде один генетический мусор.Под стать главзебилу.
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26.05.2020 11:51
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Правила форума Совет форумчан
мало брату ермака забашлял этот башлык.
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26.05.2020 11:41 Ответить
Поставят Башлыка Министром приготовления шашлыка в условиях невыносимого периода вирусорезистентнонегативной вспышки пандемии атипичного помешательства)
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26.05.2020 11:41 Ответить
Еще один-наработался...
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26.05.2020 11:41 Ответить
Скорость ротации кадров при этом режиме побила все рекорды.
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26.05.2020 11:44 Ответить
Зеленый принтер не успевает печатать приказы о назначении/увольнении.
Зеленое правительство судорожно тасует колоду карт с претенденами на должностя.
Беда в том,что в этой колоде один генетический мусор.Под стать главзебилу.
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26.05.2020 11:51 Ответить
"Каков поп, таков и приход" (С)
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26.05.2020 12:21 Ответить
Парадокс в том,что зеленый социальный лифт работает не на подьем,а на спуск.
Кто догадался об этом-в этот лифт уже не сядет.
Только олигофрены-маргиналы типа Сивухи еще толпятся у его дверей.
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26.05.2020 11:56 Ответить
Вів облік землі не так як йому казали згори?
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26.05.2020 11:44 Ответить
Обрізацця відмовився?
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26.05.2020 11:46 Ответить
а выходное пособие ему причитается?
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26.05.2020 11:51 Ответить
да, выходное пособие-обрезание
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26.05.2020 12:43 Ответить
 
 