Кабмин уволил Башлыка с должности главы Госгеокадастра
Кабинет Министров уволил Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Соответствующее распоряжение от 25 мая № 566-р опубликовано на правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.
"Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности Председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 87 1 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.
Другим распоряжением № 567-р правительство временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, возложило исполнение обязанностей руководителя на первого заместителя председателя указанной Службы Юлию Мороз.
Как сообщалось, Башлыка Кабмин назначил председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в ноябре 2019 года.
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Зеленое правительство судорожно тасует колоду карт с претенденами на должностя.
Беда в том,что в этой колоде один генетический мусор.Под стать главзебилу.
Кто догадался об этом-в этот лифт уже не сядет.
Только олигофрены-маргиналы типа Сивухи еще толпятся у его дверей.