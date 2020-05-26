Кабмін звільнив Башлика з посади голови Держгеокадастру

Кабінет Міністрів звільнив Дениса Башлика з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Відповідне розпорядження від 25 травня № 566-р опубліковано на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Башлика Дениса Олександровича з посади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до частини першої статті 871 Закону України "Про державну службу", - йдеться у документі.

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Іншим розпорядженням № 567-р уряд тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, поклав виконання обов’язків керівника на першого заступника голови зазначеної Служби Юлію Мороз.

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