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Кабмін звільнив Башлика з посади голови Держгеокадастру

Кабмін звільнив Башлика з посади голови Держгеокадастру

Кабінет Міністрів звільнив Дениса Башлика з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Відповідне розпорядження від 25 травня № 566-р опубліковано на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Башлика Дениса Олександровича з посади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до частини першої статті 871 Закону України "Про державну службу", - йдеться у документі.

Також читайте: Башлик відсторонив керівництво всіх головних управлінь Держгеокадастру

Іншим розпорядженням № 567-р уряд тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, поклав виконання обов’язків керівника на першого заступника голови зазначеної Служби Юлію Мороз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон, який передбачає відкритий доступ до кадастрів

Автор: 

Кабмін (14078) звільнення (2670) Держгеокадастр (301) Денис Башлик (6)


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Топ коментарі
+4
Скорость ротации кадров при этом режиме побила все рекорды.
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26.05.2020 11:44
+2
а выходное пособие ему причитается?
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26.05.2020 11:51
+2
Зеленый принтер не успевает печатать приказы о назначении/увольнении.
Зеленое правительство судорожно тасует колоду карт с претенденами на должностя.
Беда в том,что в этой колоде один генетический мусор.Под стать главзебилу.
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26.05.2020 11:51
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мало брату ермака забашлял этот башлык.
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26.05.2020 11:41 Відповісти
Поставят Башлыка Министром приготовления шашлыка в условиях невыносимого периода вирусорезистентнонегативной вспышки пандемии атипичного помешательства)
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26.05.2020 11:41 Відповісти
Еще один-наработался...
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26.05.2020 11:41 Відповісти
Скорость ротации кадров при этом режиме побила все рекорды.
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26.05.2020 11:44 Відповісти
Зеленый принтер не успевает печатать приказы о назначении/увольнении.
Зеленое правительство судорожно тасует колоду карт с претенденами на должностя.
Беда в том,что в этой колоде один генетический мусор.Под стать главзебилу.
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26.05.2020 11:51 Відповісти
"Каков поп, таков и приход" (С)
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26.05.2020 12:21 Відповісти
Парадокс в том,что зеленый социальный лифт работает не на подьем,а на спуск.
Кто догадался об этом-в этот лифт уже не сядет.
Только олигофрены-маргиналы типа Сивухи еще толпятся у его дверей.
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26.05.2020 11:56 Відповісти
Вів облік землі не так як йому казали згори?
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26.05.2020 11:44 Відповісти
Обрізацця відмовився?
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26.05.2020 11:46 Відповісти
а выходное пособие ему причитается?
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26.05.2020 11:51 Відповісти
да, выходное пособие-обрезание
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26.05.2020 12:43 Відповісти
 
 