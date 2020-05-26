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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 выявлен у правоохранителя на блокпосту в зоне ООС

COVID-19 выявлен у правоохранителя на блокпосту в зоне ООС

У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Установлено, что правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области. Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное. Все, кто контактировал с ним в последнее время изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на COVID-19.

Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах.

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COVID-19 выявлен у правоохранителя на блокпосту в зоне ООС 01

карантин (16729) Донецкая область (9574) операция Объединенных сил (6766) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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У бабы Клавы пропала коза, подозреваем деда Демьяна.

новость как бы страха не нагнетает. как и эта.
Проверял - и был заражен. ну не знаю, это как бы - работал на стройке и был ударен по пальцу молотком.
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26.05.2020 11:52 Ответить
мусор приболел ?
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26.05.2020 12:08 Ответить
'это была тайная спецоперация мвд по заражению стороны противника
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26.05.2020 12:20 Ответить
Ну уже и наименование поприличнее озвучили : острая респираторная инфекция. ))) Такое и раньше было , до ковидки.
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26.05.2020 12:18 Ответить
 
 