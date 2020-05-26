COVID-19 выявлен у правоохранителя на блокпосту в зоне ООС
У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Установлено, что правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области. Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное. Все, кто контактировал с ним в последнее время изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на COVID-19.
Командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах.
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новость как бы страха не нагнетает. как и эта.
Проверял - и был заражен. ну не знаю, это как бы - работал на стройке и был ударен по пальцу молотком.