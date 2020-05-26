COVID-19 виявлено у правоохоронця на блокпосту в зоні ООС

У поліцейського зі складу Об'єднаних сил підтверджено випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Встановлено, що правоохоронець виконував завдання на одному з блокпостів у Донецькій області. Хворий зараз перебуває в інфекційному відділенні медичного закладу під наглядом лікарів, стан його здоров'я задовільний. Всі, хто контактував з ним останнім часом ізольовані, а в службових приміщеннях проведено дезінфекцію. Також контактні особи пройшли медичний огляд і тестування на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ІФА-тестування проводитиметься для встановлення кількості перехворілих на COVID-19, - Степанов

Командування Об'єднаних сил вживає всіх необхідних заходів щодо недопущення поширення корона вірусної інфекції у військових колективах.