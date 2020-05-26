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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 виявлено у правоохоронця на блокпосту в зоні ООС

COVID-19 виявлено у правоохоронця на блокпосту в зоні ООС

У поліцейського зі складу Об'єднаних сил підтверджено випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Встановлено, що правоохоронець виконував завдання на одному з блокпостів у Донецькій області. Хворий зараз перебуває в інфекційному відділенні медичного закладу під наглядом лікарів, стан його здоров'я задовільний. Всі, хто контактував з ним останнім часом ізольовані, а в службових приміщеннях проведено дезінфекцію. Також контактні особи пройшли медичний огляд і тестування на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ІФА-тестування проводитиметься для встановлення кількості перехворілих на COVID-19, - Степанов

Командування Об'єднаних сил вживає всіх необхідних заходів щодо недопущення поширення корона вірусної інфекції у військових колективах.

COVID-19 виявлено у правоохоронця на блокпосту в зоні ООС 01

Автор: 

карантин (18172) Донецька область (8386) операція Об’єднаних сил (6725) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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У бабы Клавы пропала коза, подозреваем деда Демьяна.

новость как бы страха не нагнетает. как и эта.
Проверял - и был заражен. ну не знаю, это как бы - работал на стройке и был ударен по пальцу молотком.
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26.05.2020 11:52 Відповісти
мусор приболел ?
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26.05.2020 12:08 Відповісти
'это была тайная спецоперация мвд по заражению стороны противника
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26.05.2020 12:20 Відповісти
Ну уже и наименование поприличнее озвучили : острая респираторная инфекция. ))) Такое и раньше было , до ковидки.
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26.05.2020 12:18 Відповісти
 
 