УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10694 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 716 15

ІФА-тестування проводитиметься для встановлення кількості перехворілих на COVID-19, - Степанов

ІФА-тестування проводитиметься для встановлення кількості перехворілих на COVID-19, - Степанов

ІФА-тестування буде використовуватися з метою скринінгу, щоб визначити кількість осіб, вже перехворіли на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок.

"Наказом МОЗ чітко встановлений алгоритм ІФА-тестування, чітко встановлено коло осіб і випадків, до яких застосовується ІФА-тестування. Якщо ми говоримо в цілому про ІФА-тестування, то це не є діагностичним методом встановлення діагнозу - єдиним методом є ПЛР. Якщо, наприклад, людям із симптомами в тому числі ГРВІ або коронавірусної хвороби методом ПЛР діагноз не встановлений, то впроваджується ІФА-тестування на показник титру антитіл в організмі людини або тестується з метою скринінгу, щоб встановити, яка кількість людей вже перехворіла на COVID-19 і має відповідні антитіла в своєму організмі", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ІФА-тести безкоштовно робитимуть у державних і комунальних медзакладах за направленням лікаря, - Ляшко

Крім цього, Степанов зазначив, що лабораторного обладнання для ІФА-тестування, зокрема в приватних лабораторіях, набагато більше, ніж для ПЛР-тестування.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) тестування (456) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Це новий вірус для людства, за допомогою цих тестів про нього більше дізнаються.
Якщо за допомогою тестів визначити кількість людей що перехворіли безсимптомно, тобто мають імунітет, то можна прогнозувати як інтенсивно буде розвиватися наступна хвиля пандемії.
показати весь коментар
26.05.2020 10:30
+2
Не перепутал. ИФА - имунно-ферментный анализ - показывает наличие имунного ответа организма. Может использоваться уже после выздоровления, для подтверждения факта. ПЦР - показывает наличие вируса в момент тестирования. Это в теории. На практике в этой стране и то, и другое - обманки неизвестного происхождения. Используются для распила бабла зеленой верхушкой и обоснования полтических решений.
показати весь коментар
26.05.2020 10:57
+1
Ага, два раза. В реальности, то, что у них называется ИФА-тестированием, будет проводиться для скрытия количества переболевших COVID-19. Т.к. где они тесты берут - неизвестно. Фирма - прокладка, у которой они их традиционно закупят, имеет уставной фонд 1 тысячу гривен (ха-ха) и не имеет ни разрешений, ни лицензий. Т.е. потратят наши деньги, и скажут, что все мы здоровы. Например. Смотря что им будет выгодно сказать. А тем временем количество заболевших пневмонией постоянно растет. Эпидемия на самом деле только разворачивается.
показати весь коментар
26.05.2020 10:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вопрос , на который ответа нет и никто не хочет даже попытаться ответить - зачем все эти тесты? С какой целью? Что эти тесты дают и кому?
показати весь коментар
26.05.2020 10:17 Відповісти
Це новий вірус для людства, за допомогою цих тестів про нього більше дізнаються.
Якщо за допомогою тестів визначити кількість людей що перехворіли безсимптомно, тобто мають імунітет, то можна прогнозувати як інтенсивно буде розвиватися наступна хвиля пандемії.
показати весь коментар
26.05.2020 10:30 Відповісти
Ха. Ха. Ха. В США, Германии, Южной Корее тесты действительно делаются, чтобы что-то узнать. Настоящие тесты. То, что происходит у нас, это какой-то карго культ. Тесты - битая китайская дешевка, которую китайцы не сумели впарить никому другому, и ничего не показывают. Но по бумагам проводятся, как настоящие. И дадут они именно тот "результат", который закажет ермак.
показати весь коментар
26.05.2020 10:39 Відповісти
Ну от у Єрмака і будеш лікуватися, коли підхопиш заразу.
показати весь коментар
26.05.2020 10:41 Відповісти
Ты тоже. Зараза существует, и опасная. Но с COVID-19 клоуны не борятся, они с ним сотрудничают. Не было б COVID-а, как бы они объясняли развал в экономике? А так у них есть возможность списать все на COVID. А после украсть еще раз и списать все на COVID. Поэтому COVID они берегут.
показати весь коментар
26.05.2020 10:48 Відповісти
А если ковид обезврежен на вступительной стадии интерфиронов и антител нет, а это происходит больше чем в 50% случаях. Тоди як? За чей счет банкет.
показати весь коментар
26.05.2020 10:46 Відповісти
Я вот не понимаю, как можно на трезвую голову такой бред писать? Что можно узнать о вирусе с помощью любых тестов???? Во что?
показати весь коментар
26.05.2020 13:22 Відповісти
Може це ти щось читаєш на п'яну голову?
показати весь коментар
26.05.2020 13:34 Відповісти
Ну так скажи, что можно узнать о вирусе с помощью фуфлотестов?
показати весь коментар
26.05.2020 13:36 Відповісти
" ИФА-тестирование на показатель титра антител в организме человека или тестируются с целью скрининга, чтобы установить, какое количество людей уже переболело COVID-19 и имеет соответствующие антитела в своем организмеИсточник: https://censor.net/n3197972"
показати весь коментар
26.05.2020 13:55 Відповісти
Бабло, разумеется. Ну и обоснование для политических решений. Реальность их не интересует, это же клоуны. Поэтому они закупают за деньги бюджета какие-то клоунские "тесты"-обманки, которые дают ошибку в 3/4 случаев, и что-то "тестируют". А потом будут снимать карантин, продлевать карантин - смотря, что им в тот момент будет выгодно.
показати весь коментар
26.05.2020 10:33 Відповісти
Ага, два раза. В реальности, то, что у них называется ИФА-тестированием, будет проводиться для скрытия количества переболевших COVID-19. Т.к. где они тесты берут - неизвестно. Фирма - прокладка, у которой они их традиционно закупят, имеет уставной фонд 1 тысячу гривен (ха-ха) и не имеет ни разрешений, ни лицензий. Т.е. потратят наши деньги, и скажут, что все мы здоровы. Например. Смотря что им будет выгодно сказать. А тем временем количество заболевших пневмонией постоянно растет. Эпидемия на самом деле только разворачивается.
показати весь коментар
26.05.2020 10:23 Відповісти
Вы перепутали ИФА и ПЦР тесты.
какаяразница.
показати весь коментар
26.05.2020 10:46 Відповісти
Не перепутал. ИФА - имунно-ферментный анализ - показывает наличие имунного ответа организма. Может использоваться уже после выздоровления, для подтверждения факта. ПЦР - показывает наличие вируса в момент тестирования. Это в теории. На практике в этой стране и то, и другое - обманки неизвестного происхождения. Используются для распила бабла зеленой верхушкой и обоснования полтических решений.
показати весь коментар
26.05.2020 10:57 Відповісти
в Детройті, католицький священик обприскував своїх прихожан освяченою водою з іграшкового водяного пістолета....

ІФА-тестування проводитиметься для встановлення кількості перехворілих на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1296

...
показати весь коментар
26.05.2020 11:02 Відповісти
 
 