ІФА-тестування проводитиметься для встановлення кількості перехворілих на COVID-19, - Степанов
ІФА-тестування буде використовуватися з метою скринінгу, щоб визначити кількість осіб, вже перехворіли на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок.
"Наказом МОЗ чітко встановлений алгоритм ІФА-тестування, чітко встановлено коло осіб і випадків, до яких застосовується ІФА-тестування. Якщо ми говоримо в цілому про ІФА-тестування, то це не є діагностичним методом встановлення діагнозу - єдиним методом є ПЛР. Якщо, наприклад, людям із симптомами в тому числі ГРВІ або коронавірусної хвороби методом ПЛР діагноз не встановлений, то впроваджується ІФА-тестування на показник титру антитіл в організмі людини або тестується з метою скринінгу, щоб встановити, яка кількість людей вже перехворіла на COVID-19 і має відповідні антитіла в своєму організмі", - сказав він.
Крім цього, Степанов зазначив, що лабораторного обладнання для ІФА-тестування, зокрема в приватних лабораторіях, набагато більше, ніж для ПЛР-тестування.
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