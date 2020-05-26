ИФА-тестирование будет проводиться для установления количества переболевших COVID-19, - Степанов

ИФА-тестирование будет использоваться с целью скрининга, чтобы определить количество лиц, уже переболевших коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Приказом Минздрава четко установлен алгоритм ИФА-тестирования, четко установлен круг лиц и случаев, к которым применяется ИФА-тестирование. Если мы говорим в целом об ИФА-тестировании, то это не является диагностическим методом установления диагноза - единственным методом является ПЦР. Если, например, людям с симптомами в том числе ОРВИ или коронавирусной болезнью методом ПЦР диагноз не установлен, то внедряется ИФА-тестирование на показатель титра антител в организме человека или тестируются с целью скрининга, чтобы установить, какое количество людей уже переболело COVID-19 и имеет соответствующие антитела в своем организме", - сказал он.

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Помимо этого, Степанов отметил, что лабораторного оборудования для ИФА-тестирования, в частности в частных лабораториях, намного больше, чем для ПЦР-тестирования.