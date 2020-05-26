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Новости Коронавирус и карантин
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ИФА-тестирование будет проводиться для установления количества переболевших COVID-19, - Степанов

ИФА-тестирование будет проводиться для установления количества переболевших COVID-19, - Степанов

ИФА-тестирование будет использоваться с целью скрининга, чтобы определить количество лиц, уже переболевших коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Приказом Минздрава четко установлен алгоритм ИФА-тестирования, четко установлен круг лиц и случаев, к которым применяется ИФА-тестирование. Если мы говорим в целом об ИФА-тестировании, то это не является диагностическим методом установления диагноза - единственным методом является ПЦР. Если, например, людям с симптомами в том числе ОРВИ или коронавирусной болезнью методом ПЦР диагноз не установлен, то внедряется ИФА-тестирование на показатель титра антител в организме человека или тестируются с целью скрининга, чтобы установить, какое количество людей уже переболело COVID-19 и имеет соответствующие антитела в своем организме", - сказал он.

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Помимо этого, Степанов отметил, что лабораторного оборудования для ИФА-тестирования, в частности в частных лабораториях, намного больше, чем для ПЦР-тестирования.

карантин (16729) Минздрав (4899) тестирование (496) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Це новий вірус для людства, за допомогою цих тестів про нього більше дізнаються.
Якщо за допомогою тестів визначити кількість людей що перехворіли безсимптомно, тобто мають імунітет, то можна прогнозувати як інтенсивно буде розвиватися наступна хвиля пандемії.
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26.05.2020 10:30
+2
Не перепутал. ИФА - имунно-ферментный анализ - показывает наличие имунного ответа организма. Может использоваться уже после выздоровления, для подтверждения факта. ПЦР - показывает наличие вируса в момент тестирования. Это в теории. На практике в этой стране и то, и другое - обманки неизвестного происхождения. Используются для распила бабла зеленой верхушкой и обоснования полтических решений.
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26.05.2020 10:57
+1
Ага, два раза. В реальности, то, что у них называется ИФА-тестированием, будет проводиться для скрытия количества переболевших COVID-19. Т.к. где они тесты берут - неизвестно. Фирма - прокладка, у которой они их традиционно закупят, имеет уставной фонд 1 тысячу гривен (ха-ха) и не имеет ни разрешений, ни лицензий. Т.е. потратят наши деньги, и скажут, что все мы здоровы. Например. Смотря что им будет выгодно сказать. А тем временем количество заболевших пневмонией постоянно растет. Эпидемия на самом деле только разворачивается.
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26.05.2020 10:23
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Вопрос , на который ответа нет и никто не хочет даже попытаться ответить - зачем все эти тесты? С какой целью? Что эти тесты дают и кому?
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26.05.2020 10:17 Ответить
Це новий вірус для людства, за допомогою цих тестів про нього більше дізнаються.
Якщо за допомогою тестів визначити кількість людей що перехворіли безсимптомно, тобто мають імунітет, то можна прогнозувати як інтенсивно буде розвиватися наступна хвиля пандемії.
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26.05.2020 10:30 Ответить
Ха. Ха. Ха. В США, Германии, Южной Корее тесты действительно делаются, чтобы что-то узнать. Настоящие тесты. То, что происходит у нас, это какой-то карго культ. Тесты - битая китайская дешевка, которую китайцы не сумели впарить никому другому, и ничего не показывают. Но по бумагам проводятся, как настоящие. И дадут они именно тот "результат", который закажет ермак.
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26.05.2020 10:39 Ответить
Ну от у Єрмака і будеш лікуватися, коли підхопиш заразу.
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26.05.2020 10:41 Ответить
Ты тоже. Зараза существует, и опасная. Но с COVID-19 клоуны не борятся, они с ним сотрудничают. Не было б COVID-а, как бы они объясняли развал в экономике? А так у них есть возможность списать все на COVID. А после украсть еще раз и списать все на COVID. Поэтому COVID они берегут.
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26.05.2020 10:48 Ответить
А если ковид обезврежен на вступительной стадии интерфиронов и антител нет, а это происходит больше чем в 50% случаях. Тоди як? За чей счет банкет.
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26.05.2020 10:46 Ответить
Я вот не понимаю, как можно на трезвую голову такой бред писать? Что можно узнать о вирусе с помощью любых тестов???? Во что?
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26.05.2020 13:22 Ответить
Може це ти щось читаєш на п'яну голову?
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26.05.2020 13:34 Ответить
Ну так скажи, что можно узнать о вирусе с помощью фуфлотестов?
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26.05.2020 13:36 Ответить
" ИФА-тестирование на показатель титра антител в организме человека или тестируются с целью скрининга, чтобы установить, какое количество людей уже переболело COVID-19 и имеет соответствующие антитела в своем организмеИсточник: https://censor.net/n3197972"
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26.05.2020 13:55 Ответить
Бабло, разумеется. Ну и обоснование для политических решений. Реальность их не интересует, это же клоуны. Поэтому они закупают за деньги бюджета какие-то клоунские "тесты"-обманки, которые дают ошибку в 3/4 случаев, и что-то "тестируют". А потом будут снимать карантин, продлевать карантин - смотря, что им в тот момент будет выгодно.
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26.05.2020 10:33 Ответить
Ага, два раза. В реальности, то, что у них называется ИФА-тестированием, будет проводиться для скрытия количества переболевших COVID-19. Т.к. где они тесты берут - неизвестно. Фирма - прокладка, у которой они их традиционно закупят, имеет уставной фонд 1 тысячу гривен (ха-ха) и не имеет ни разрешений, ни лицензий. Т.е. потратят наши деньги, и скажут, что все мы здоровы. Например. Смотря что им будет выгодно сказать. А тем временем количество заболевших пневмонией постоянно растет. Эпидемия на самом деле только разворачивается.
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26.05.2020 10:23 Ответить
Вы перепутали ИФА и ПЦР тесты.
какаяразница.
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26.05.2020 10:46 Ответить
Не перепутал. ИФА - имунно-ферментный анализ - показывает наличие имунного ответа организма. Может использоваться уже после выздоровления, для подтверждения факта. ПЦР - показывает наличие вируса в момент тестирования. Это в теории. На практике в этой стране и то, и другое - обманки неизвестного происхождения. Используются для распила бабла зеленой верхушкой и обоснования полтических решений.
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26.05.2020 10:57 Ответить
в Детройті, католицький священик обприскував своїх прихожан освяченою водою з іграшкового водяного пістолета....

ІФА-тестування проводитиметься для встановлення кількості перехворілих на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1296

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26.05.2020 11:02 Ответить
 
 