Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.

Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бразилия опередила США по числу умерших от COVID-19 за сутки. Всего жертвами коронавируса в мире стали 347,9 тыс. человек. ИНФОГРАФИКА