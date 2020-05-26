Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бразилія випередила США за кількістю померлих від COVID-19 за добу. Загалом жертвами коронавірусу у світі стали 347,9 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА