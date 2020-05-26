В Киево-Печерской лавре и двух монастырях столицы сняли карантин, - Кличко
В столице сняли карантин в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровского мужском монастырях.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 26 мая, передает Цензор.НЕТ.
"В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужском монастыре", - сообщил Кличко.
Он отметил, что за весь период карантина сделали более тысячи лабораторных исследований ПЦР-тестов священнослужителей.
"Благодаря своевременным противоэпидемическим мероприятиям и соблюдению строгого карантина, удалось локализовать очаги заболевания", - сказал Кличко.
Он отметил, что перед снятием карантинных мероприятий в монастырях осуществили полную дезинфекцию.
"Как вы знаете, правительство разрешило проводить службы в храмах - с соблюдением регламентов и санитарных требований. Я обращаюсь к служителям всех конфессий - берегите своих прихожан, соблюдайте правила! Не накапливайте в храмах большое количество людей. Чтобы не произошло новых вспышек болезни", - отметил Кличко.
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1. Вот и "статистика" - здоровым быкам делают тесты, только лаборатория не успевает, а простым - "на кого Боб пошлет(кроме министров, депутатов, их семей, любовниц и любовников....)"
2. А как же "бох"? И "принимай наказание как покаяние"?
но нет - толстая братва в рясах почему-то выбрасывает молитовнички и бежит делать бохопротивные еретические, диаволопоклонские тесты
Вспышка слева в лаврах и монастырях длилась два месяца но чисто виртуально, никто не пострадал .