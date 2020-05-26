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Новости Коронавирус и карантин
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В Киево-Печерской лавре и двух монастырях столицы сняли карантин, - Кличко

В Киево-Печерской лавре и двух монастырях столицы сняли карантин, - Кличко

В столице сняли карантин в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровского мужском монастырях.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 26 мая, передает Цензор.НЕТ.

"В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужском монастыре", - сообщил Кличко.

Он отметил, что за весь период карантина сделали более тысячи лабораторных исследований ПЦР-тестов священнослужителей.

"Благодаря своевременным противоэпидемическим мероприятиям и соблюдению строгого карантина, удалось локализовать очаги заболевания", - сказал Кличко.

Он отметил, что перед снятием карантинных мероприятий в монастырях осуществили полную дезинфекцию.

"Как вы знаете, правительство разрешило проводить службы в храмах - с соблюдением регламентов и санитарных требований. Я обращаюсь к служителям всех конфессий - берегите своих прихожан, соблюдайте правила! Не накапливайте в храмах большое количество людей. Чтобы не произошло новых вспышек болезни", - отметил Кличко.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25495) Кличко Виталий (4637) Лавра (421) монастырь (79) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
А вот это уже зрада((( в этой богодельне карантин должен быть вечен как господь бог
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26.05.2020 12:34
+3
Не надо было его там вообще вводить. Пусть бы дебилы чуть повыздыхали.
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26.05.2020 12:35
+3
а можно эту "высокодуховную" братию с рпц отправить за "поребрик" с концами!?
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26.05.2020 12:40
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А вот это уже зрада((( в этой богодельне карантин должен быть вечен как господь бог
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26.05.2020 12:34 Ответить
Не надо было его там вообще вводить. Пусть бы дебилы чуть повыздыхали.
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26.05.2020 12:35 Ответить
Открывайтесь, торговать пора....Гундяй терпит убытки из-за ваших болячек и смертей....
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26.05.2020 12:35 Ответить
а можно эту "высокодуховную" братию с рпц отправить за "поребрик" с концами!?
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26.05.2020 12:40 Ответить
Он отметил, что за весь период карантина сделали более тысячи лабораторных исследований ПЦР-тестов священнослужителей. Источник: https://censor.net/n3198013\\\\\\\\

1. Вот и "статистика" - здоровым быкам делают тесты, только лаборатория не успевает, а простым - "на кого Боб пошлет(кроме министров, депутатов, их семей, любовниц и любовников....)"
2. А как же "бох"? И "принимай наказание как покаяние"?

но нет - толстая братва в рясах почему-то выбрасывает молитовнички и бежит делать бохопротивные еретические, диаволопоклонские тесты
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26.05.2020 12:50 Ответить
Коронавірус пройшовся по московських попах і монахах тільки у чоловічих монастирях. А у Києві є ще два московських жіночих монастирі Покровський і Фролівський, але там монашок коронавірус не зачепив. Дивні діла твої Господи.
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26.05.2020 12:55 Ответить
Торописа не нада. Років за 20-30 можна було б відкрити ті монастирі...
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26.05.2020 13:13 Ответить
Падло открыли клоповник....ща попрет дерьмо по трубам....
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26.05.2020 13:16 Ответить
Не знаю как в других странах, но в Украине Ковид ******** вспыхивать в церквях, монастырях, интернат-психушках и общагах. С чем это связано доподлинно пока неизвестно, но Бритва Оккамы позволяет нам отсечь версию о сбоях в работе Гугл-карт и прийти к выводу,что жильцы таких сооружений особо интересоваться шо да как у властей не будут, а деньги , выделенные на поддержку Вируса, освоить как-то надо.

Вспышка слева в лаврах и монастырях длилась два месяца но чисто виртуально, никто не пострадал .
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26.05.2020 13:28 Ответить
"В Киево-Печерской лавре и двух монастырях столицы сняли карантин". А теперь московских попов, за злостное нарушение карантина, выслать в Россию. Пусть там призывают верующих причащаться, христосоваться, и лечатся от КОВИД постами и молитвой.
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26.05.2020 14:24 Ответить
 
 