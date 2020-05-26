В Киево-Печерской лавре и двух монастырях столицы сняли карантин, - Кличко

В столице сняли карантин в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровского мужском монастырях.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 26 мая, передает Цензор.НЕТ.

"В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужском монастыре", - сообщил Кличко.

Он отметил, что за весь период карантина сделали более тысячи лабораторных исследований ПЦР-тестов священнослужителей.

"Благодаря своевременным противоэпидемическим мероприятиям и соблюдению строгого карантина, удалось локализовать очаги заболевания", - сказал Кличко.

Он отметил, что перед снятием карантинных мероприятий в монастырях осуществили полную дезинфекцию.

"Как вы знаете, правительство разрешило проводить службы в храмах - с соблюдением регламентов и санитарных требований. Я обращаюсь к служителям всех конфессий - берегите своих прихожан, соблюдайте правила! Не накапливайте в храмах большое количество людей. Чтобы не произошло новых вспышек болезни", - отметил Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский ответил на петицию с требование забрать Лавру у УПЦ МП: объектами госсобственности управляет Кабмин