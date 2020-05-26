У Києво-Печерській лаврі та двох монастирях столиці зняли карантин, - Кличко

У столиці зняли карантин у Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічому монастирях.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 26 травня, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці зняли карантин у кількох монастирях, які були закриті через спалах захворювання. Зокрема, в Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічому монастирі", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що за весь період карантину зробили понад тисячу лабораторних досліджень ПЦР-тестів священнослужителів.

"Завдяки своєчасним протиепідемічним заходам і дотриманню суворого карантину вдалося локалізувати осередки захворювання", - сказав Кличко.

Він зазначив, що перед зняттям карантинних заходів у монастирях здійснили повну дезінфекцію.

"Як ви знаєте, уряд дозволив проводити служби в храмах - з дотриманням регламентів і санітарних вимог. Я звертаюся до служителів усіх конфесій - бережіть своїх вірян, дотримуйтеся правил! Не накопичуйте в храмах велику кількість людей. Щоб не сталося нових спалахів хвороби", - зазначив Кличко.

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