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Новини Коронавірус і карантин
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У Києво-Печерській лаврі та двох монастирях столиці зняли карантин, - Кличко

У Києво-Печерській лаврі та двох монастирях столиці зняли карантин, - Кличко

У столиці зняли карантин у Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічому монастирях.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 26 травня, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці зняли карантин у кількох монастирях, які були закриті через спалах захворювання. Зокрема, в Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічому монастирі", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що за весь період карантину зробили понад тисячу лабораторних досліджень ПЦР-тестів священнослужителів.

"Завдяки своєчасним протиепідемічним заходам і дотриманню суворого карантину вдалося локалізувати осередки захворювання", - сказав Кличко.

Він зазначив, що перед зняттям карантинних заходів у монастирях здійснили повну дезінфекцію.

"Як ви знаєте, уряд дозволив проводити служби в храмах - з дотриманням регламентів і санітарних вимог. Я звертаюся до служителів усіх конфесій - бережіть своїх вірян, дотримуйтеся правил! Не накопичуйте в храмах велику кількість людей. Щоб не сталося нових спалахів хвороби", - зазначив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відповів на петицію з вимогою забрати Лавру в УПЦ МП: об'єктами держвласності управляє Кабмін

Автор: 

карантин (18172) Київ (19436) Кличко Віталій (3509) Лавра (294) монастир (42) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
А вот это уже зрада((( в этой богодельне карантин должен быть вечен как господь бог
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26.05.2020 12:34
+3
Не надо было его там вообще вводить. Пусть бы дебилы чуть повыздыхали.
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26.05.2020 12:35
+3
а можно эту "высокодуховную" братию с рпц отправить за "поребрик" с концами!?
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26.05.2020 12:40
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А вот это уже зрада((( в этой богодельне карантин должен быть вечен как господь бог
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26.05.2020 12:34 Відповісти
Не надо было его там вообще вводить. Пусть бы дебилы чуть повыздыхали.
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26.05.2020 12:35 Відповісти
Открывайтесь, торговать пора....Гундяй терпит убытки из-за ваших болячек и смертей....
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26.05.2020 12:35 Відповісти
а можно эту "высокодуховную" братию с рпц отправить за "поребрик" с концами!?
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26.05.2020 12:40 Відповісти
Он отметил, что за весь период карантина сделали более тысячи лабораторных исследований ПЦР-тестов священнослужителей. Источник: https://censor.net/n3198013\\\\\\\\

1. Вот и "статистика" - здоровым быкам делают тесты, только лаборатория не успевает, а простым - "на кого Боб пошлет(кроме министров, депутатов, их семей, любовниц и любовников....)"
2. А как же "бох"? И "принимай наказание как покаяние"?

но нет - толстая братва в рясах почему-то выбрасывает молитовнички и бежит делать бохопротивные еретические, диаволопоклонские тесты
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26.05.2020 12:50 Відповісти
Коронавірус пройшовся по московських попах і монахах тільки у чоловічих монастирях. А у Києві є ще два московських жіночих монастирі Покровський і Фролівський, але там монашок коронавірус не зачепив. Дивні діла твої Господи.
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26.05.2020 12:55 Відповісти
Торописа не нада. Років за 20-30 можна було б відкрити ті монастирі...
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26.05.2020 13:13 Відповісти
Падло открыли клоповник....ща попрет дерьмо по трубам....
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26.05.2020 13:16 Відповісти
Не знаю как в других странах, но в Украине Ковид ******** вспыхивать в церквях, монастырях, интернат-психушках и общагах. С чем это связано доподлинно пока неизвестно, но Бритва Оккамы позволяет нам отсечь версию о сбоях в работе Гугл-карт и прийти к выводу,что жильцы таких сооружений особо интересоваться шо да как у властей не будут, а деньги , выделенные на поддержку Вируса, освоить как-то надо.

Вспышка слева в лаврах и монастырях длилась два месяца но чисто виртуально, никто не пострадал .
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26.05.2020 13:28 Відповісти
"В Киево-Печерской лавре и двух монастырях столицы сняли карантин". А теперь московских попов, за злостное нарушение карантина, выслать в Россию. Пусть там призывают верующих причащаться, христосоваться, и лечатся от КОВИД постами и молитвой.
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26.05.2020 14:24 Відповісти
 
 