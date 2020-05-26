Минреинтеграции начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с целью обеспечения условий для возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, информирует о начале работы над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса", - отмечают в министерстве.

При Минреинтеграции будет создана соответствующая межведомственная рабочая группа для разработки стратегии экономического восстановления Донбасса.

В связи с этим письма с приглашением присоединиться к работе направлены в 189 учреждений, среди которых - органы государственной власти (11 комитетов Верховной Рады, ОП, СНБО, НБУ, восемь министерств, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, Донецкая и Луганская ОГА, военно-гражданская администрация (ВГА) Авдеевки и Торецка) - 28; органы местного самоуправления (местные советы и ОТГ) - 44; ассоциативные объединения - 37; научно-исследовательские учреждения - 22; международные организации - семь; общественные организации - 51.

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