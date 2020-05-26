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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Минреинтеграции начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса

Минреинтеграции начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с целью обеспечения условий для возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, информирует о начале работы над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса", - отмечают в министерстве.

При Минреинтеграции будет создана соответствующая межведомственная рабочая группа для разработки стратегии экономического восстановления Донбасса.

В связи с этим письма с приглашением присоединиться к работе направлены в 189 учреждений, среди которых - органы государственной власти (11 комитетов Верховной Рады, ОП, СНБО, НБУ, восемь министерств, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, Донецкая и Луганская ОГА, военно-гражданская администрация (ВГА) Авдеевки и Торецка) - 28; органы местного самоуправления (местные советы и ОТГ) - 44; ассоциативные объединения - 37; научно-исследовательские учреждения - 22; международные организации - семь; общественные организации - 51.

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стратегия (191) Донбасс (26955) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+7
Нормальный поворот...Оккупация продолжается и тут-,,восстановление,, ...
Шизофреники или предатели???
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26.05.2020 13:03
+6
********** , или зелёным терпилой за наш счёт ?
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26.05.2020 12:57
+5
а на вільній території економіку відновлювати не збираються?
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26.05.2020 13:06
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********** , или зелёным терпилой за наш счёт ?
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26.05.2020 12:57 Ответить
Реінтеграція Донбасу має полягати в евакуації всіх заводів, в демонтажу всіх багатоповерхівок, в розселенні проросійського ворожого до України населення, та повернення Донбасу в статус аграрного регіону. Проросійське бидло ніколи не буде підтримувати Україну і тому цей гадюшник потрібно розселяти і ліквідовувати! Донбас має бути аграрним та українським!
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26.05.2020 13:10 Ответить
Нормальный поворот...Оккупация продолжается и тут-,,восстановление,, ...
Шизофреники или предатели???
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26.05.2020 13:03 Ответить
а на вільній території економіку відновлювати не збираються?
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26.05.2020 13:06 Ответить
якщо у них буде таке відновлення економіки Донбасу, як і вльної території то, можете не хвилюватися, ніхто з них і не подумає про реінтеграцію.
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26.05.2020 13:07 Ответить
а зачем? это не Порох - но как голосовали,так и получают )))
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26.05.2020 13:33 Ответить
Курочка в гнізді.
Яєчко в пи...ді.
А вони вже з пателнею...
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26.05.2020 13:07 Ответить
а как это можно сделать без деоккупации?
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26.05.2020 13:16 Ответить
Опять будет вся страна ишачить на Дамбац, а ватные дамбасяне будут выёживаться, как избранные.
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26.05.2020 13:18 Ответить
А может, зеля еще раз посмотрит ***** в глаза и тот вернет все вывезенные с Донбасса предприятия? А-то на голом заминированном поле как-то странно начинать восстанавливать экономику. Верю в неземную харизму нашего "величайшего лидера современности".
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26.05.2020 13:21 Ответить
рашисту смету уничтоженного и сворованого украинского имущества с украинского Донбасса выставте ,а не украинскому народу на бедную спину взваливайте...одним словос" зеленое служивое ордло в Украине при власти"
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26.05.2020 13:23 Ответить
Зебилы, не рановато ли? Может, сначала деоккупацию проведете?
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26.05.2020 14:23 Ответить
Граждане! Минимизируйте уплату налогов этим ворам (пусть за свой счет восстанавливают, развивают, интегрируют...)
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26.05.2020 14:57 Ответить
"Минреинтеграции начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса" Над чем, интересно, они могут работать? Собрались что-то восстанавливать на оккупированном Донбассе? Его сначала надо вернуть под украинскую юрисдикцию, т.е. выгнать оккупанта, привлечь его к международному трибуналу, заставить заплатить репарации, установить военно-гражданскую администрацию на срок, равный сроку оккупации. Потом уже можно говорить об участии этого населения в выборах.
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26.05.2020 15:11 Ответить
 
 