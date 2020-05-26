УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10739 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
1 042 14

Мінреінтеграції розпочало роботу над проєктом стратегії економічного відновлення Донбасу

Мінреінтеграції розпочало роботу над проєктом стратегії економічного відновлення Донбасу

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій розпочало роботу над проєктом стратегії економічного відновлення Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, з метою забезпечення умов для повернення людського капіталу, сталого розвитку та зростання соціально-економічних показників територій, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації, інформує про початок роботи над проєктом Стратегії економічного відновлення Донбасу", - відзначають в міністерстві.

При Мінреінтеграціі буде створена відповідна міжвідомча робоча група для розробки стратегії економічного відновлення Донбасу.

Також дивіться: Зараз не можна чітко сказати, яким буде план реінтеграції ОРДЛО. У мене в голові близько 12 сценаріїв розвитку подій, - Резніков. ВIДЕО

У зв'язку з цим листи із запрошенням долучитися до роботи було направлено Мінреінтеграції до 189 установ, серед яких: органи державної влади (11 Комітетів Верховної Ради, ОП, РНБО, НБУ, 8 Міністерств, Державна податкова служба, Державна митна служба, Донецька і Луганська ОДА, ВЦА м. Авдіївка та м. Торецьк) - 28; органи місцевого самоврядування (місцеві ради та ОТГ) - 44; асоціативні об‘єднання - 37; науково-дослідні установи - 22; міжнародні організації - 7; громадські організації - 51.

Автор: 

стратегія (200) Донбас (22354) Міністерство реінтеграції (500)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Нормальный поворот...Оккупация продолжается и тут-,,восстановление,, ...
Шизофреники или предатели???
показати весь коментар
26.05.2020 13:03
+6
********** , или зелёным терпилой за наш счёт ?
показати весь коментар
26.05.2020 12:57
+5
а на вільній території економіку відновлювати не збираються?
показати весь коментар
26.05.2020 13:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
********** , или зелёным терпилой за наш счёт ?
показати весь коментар
26.05.2020 12:57 Відповісти
Реінтеграція Донбасу має полягати в евакуації всіх заводів, в демонтажу всіх багатоповерхівок, в розселенні проросійського ворожого до України населення, та повернення Донбасу в статус аграрного регіону. Проросійське бидло ніколи не буде підтримувати Україну і тому цей гадюшник потрібно розселяти і ліквідовувати! Донбас має бути аграрним та українським!
показати весь коментар
26.05.2020 13:10 Відповісти
Нормальный поворот...Оккупация продолжается и тут-,,восстановление,, ...
Шизофреники или предатели???
показати весь коментар
26.05.2020 13:03 Відповісти
а на вільній території економіку відновлювати не збираються?
показати весь коментар
26.05.2020 13:06 Відповісти
якщо у них буде таке відновлення економіки Донбасу, як і вльної території то, можете не хвилюватися, ніхто з них і не подумає про реінтеграцію.
показати весь коментар
26.05.2020 13:07 Відповісти
а зачем? это не Порох - но как голосовали,так и получают )))
показати весь коментар
26.05.2020 13:33 Відповісти
Курочка в гнізді.
Яєчко в пи...ді.
А вони вже з пателнею...
показати весь коментар
26.05.2020 13:07 Відповісти
а как это можно сделать без деоккупации?
показати весь коментар
26.05.2020 13:16 Відповісти
Опять будет вся страна ишачить на Дамбац, а ватные дамбасяне будут выёживаться, как избранные.
показати весь коментар
26.05.2020 13:18 Відповісти
А может, зеля еще раз посмотрит ***** в глаза и тот вернет все вывезенные с Донбасса предприятия? А-то на голом заминированном поле как-то странно начинать восстанавливать экономику. Верю в неземную харизму нашего "величайшего лидера современности".
показати весь коментар
26.05.2020 13:21 Відповісти
рашисту смету уничтоженного и сворованого украинского имущества с украинского Донбасса выставте ,а не украинскому народу на бедную спину взваливайте...одним словос" зеленое служивое ордло в Украине при власти"
показати весь коментар
26.05.2020 13:23 Відповісти
Зебилы, не рановато ли? Может, сначала деоккупацию проведете?
показати весь коментар
26.05.2020 14:23 Відповісти
Граждане! Минимизируйте уплату налогов этим ворам (пусть за свой счет восстанавливают, развивают, интегрируют...)
показати весь коментар
26.05.2020 14:57 Відповісти
"Минреинтеграции начало работу над проектом стратегии экономического восстановления Донбасса" Над чем, интересно, они могут работать? Собрались что-то восстанавливать на оккупированном Донбассе? Его сначала надо вернуть под украинскую юрисдикцию, т.е. выгнать оккупанта, привлечь его к международному трибуналу, заставить заплатить репарации, установить военно-гражданскую администрацию на срок, равный сроку оккупации. Потом уже можно говорить об участии этого населения в выборах.
показати весь коментар
26.05.2020 15:11 Відповісти
 
 