Мінреінтеграції розпочало роботу над проєктом стратегії економічного відновлення Донбасу

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій розпочало роботу над проєктом стратегії економічного відновлення Донбасу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, з метою забезпечення умов для повернення людського капіталу, сталого розвитку та зростання соціально-економічних показників територій, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації, інформує про початок роботи над проєктом Стратегії економічного відновлення Донбасу", - відзначають в міністерстві.

При Мінреінтеграціі буде створена відповідна міжвідомча робоча група для розробки стратегії економічного відновлення Донбасу.

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У зв'язку з цим листи із запрошенням долучитися до роботи було направлено Мінреінтеграції до 189 установ, серед яких: органи державної влади (11 Комітетів Верховної Ради, ОП, РНБО, НБУ, 8 Міністерств, Державна податкова служба, Державна митна служба, Донецька і Луганська ОДА, ВЦА м. Авдіївка та м. Торецьк) - 28; органи місцевого самоврядування (місцеві ради та ОТГ) - 44; асоціативні об‘єднання - 37; науково-дослідні установи - 22; міжнародні організації - 7; громадські організації - 51.