Намерен принять участие в праймериз по отбору кандидата на пост мера Киева от "Слуги народа", - Дубинский

Нардеп от "Слугм народа" Александр Дубинский заявил о намерении баллотироваться в мэры Киева. Он предлагает провести праймериз кандидата от партии.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло 10 дней с момента заявления президента о намерении провести праймериз для отбора кандидатов в меры крупнейших городов, которые получат поддержку и будут выдвинуты партией Слуга народа. Однако механизм праймериз до сих пор не разработан, и не обнародован функционерами партии. Как представитель партии и фракции, который намерен принять участие в праймериз по отбору кандидата на пост мера Киева, считаю нужным инициировать партийный и общественный диалог на тему правил и механизма этого отбора", - заявил Дубинский.

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"На мой взгляд, мы не должны выдумывать велосипед и затягивать процесс определения кандидатов, которые от имени партии могут начать борьбу с региональными элитами и местными князьками, которые продолжают грабить громады не смотря на смену власти и Президента. Нужно сделать несколько простых шагов, которые я и предлагаю нам совместно обсудить.

Шаг первый.

Определение внутри партии и фракции кандидатов, которые хотят и могут участвовать в выборах мэров.

Шаг второй.

Внутрипартийное / внутрифракционрое рейтинговое голосование, если для конкретного города таких желающих наберется больше 4 человек

Шаг третий.

2-3 одновременных социологических исследования с определением уровня поддержки и узнаваемости конкретных кандидатов.

Шаг четвёртый.

Проведение дебатов кандидатов на базе национальных и информационных телевизионных каналов с голосованием зрителей за кандидата с наибольшим уровнем доверия.

Шаг пятый.

Презентация финального списка кандидатов партии.

Уверен, такой отбор можно провести максимум в течение месяца и представить украинцам реальных кандидатов партии, которые будут готовы с честью бороться за интересы граждан во всех крупных городах", - предложил нардеп.



