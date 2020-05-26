Намерен принять участие в праймериз по отбору кандидата на пост мера Киева от "Слуги народа", - Дубинский
Нардеп от "Слугм народа" Александр Дубинский заявил о намерении баллотироваться в мэры Киева. Он предлагает провести праймериз кандидата от партии.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.
"Прошло 10 дней с момента заявления президента о намерении провести праймериз для отбора кандидатов в меры крупнейших городов, которые получат поддержку и будут выдвинуты партией Слуга народа. Однако механизм праймериз до сих пор не разработан, и не обнародован функционерами партии. Как представитель партии и фракции, который намерен принять участие в праймериз по отбору кандидата на пост мера Киева, считаю нужным инициировать партийный и общественный диалог на тему правил и механизма этого отбора", - заявил Дубинский.
"На мой взгляд, мы не должны выдумывать велосипед и затягивать процесс определения кандидатов, которые от имени партии могут начать борьбу с региональными элитами и местными князьками, которые продолжают грабить громады не смотря на смену власти и Президента. Нужно сделать несколько простых шагов, которые я и предлагаю нам совместно обсудить.
Шаг первый.
Определение внутри партии и фракции кандидатов, которые хотят и могут участвовать в выборах мэров.
Шаг второй.
Внутрипартийное / внутрифракционрое рейтинговое голосование, если для конкретного города таких желающих наберется больше 4 человек
Шаг третий.
2-3 одновременных социологических исследования с определением уровня поддержки и узнаваемости конкретных кандидатов.
Шаг четвёртый.
Проведение дебатов кандидатов на базе национальных и информационных телевизионных каналов с голосованием зрителей за кандидата с наибольшим уровнем доверия.
Шаг пятый.
Презентация финального списка кандидатов партии.
Уверен, такой отбор можно провести максимум в течение месяца и представить украинцам реальных кандидатов партии, которые будут готовы с честью бороться за интересы граждан во всех крупных городах", - предложил нардеп.
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особенно радуют челы с рейтингом около статистической ошибки
Говорит, что мама любит скорость. Сейчас депутат.
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Если так, то Дубинский ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ - он в этом деле (Ж©ПУ подставлять) ПРОФИ.
На предыдущих выборах Кличко был самый неподходящий кандидат - и Берёза , и Бондаренко были на голову лучшими . Но бабушки любят красивых и харизматичных и вот Виталя мэр . И им останется пА-любому .
Ни молдованин , ни Пальчевский , ни ещё кто -- тут не пройдёт , бо у обоих есть "ватный" налёт на реноме ... Ватник тут никогда не станет мэром . Про барыгу Тищенко - то вообще !
Мером Киева наконец-то должен быть украинец -коренной киевлянин, знающий и любящий этот город.