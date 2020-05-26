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Намерен принять участие в праймериз по отбору кандидата на пост мера Киева от "Слуги народа", - Дубинский

Намерен принять участие в праймериз по отбору кандидата на пост мера Киева от

Нардеп от "Слугм народа" Александр Дубинский заявил о намерении баллотироваться в мэры Киева. Он предлагает провести праймериз кандидата от партии.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН) Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло 10 дней с момента заявления президента о намерении провести праймериз для отбора кандидатов в меры крупнейших городов, которые получат поддержку и будут выдвинуты партией Слуга народа. Однако механизм праймериз до сих пор не разработан, и не обнародован функционерами партии. Как представитель партии и фракции, который намерен принять участие в праймериз по отбору кандидата на пост мера Киева, считаю нужным инициировать партийный и общественный диалог на тему правил и механизма этого отбора", - заявил Дубинский.

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"На мой взгляд, мы не должны выдумывать велосипед и затягивать процесс определения кандидатов, которые от имени партии могут начать борьбу с региональными элитами и местными князьками, которые продолжают грабить громады не смотря на смену власти и Президента. Нужно сделать несколько простых шагов, которые я и предлагаю нам совместно обсудить.

Шаг первый.

Определение внутри партии и фракции кандидатов, которые хотят и могут участвовать в выборах мэров.

Шаг второй.

Внутрипартийное / внутрифракционрое рейтинговое голосование, если для конкретного города таких желающих наберется больше 4 человек

Шаг третий.

2-3 одновременных социологических исследования с определением уровня поддержки и узнаваемости конкретных кандидатов.

Шаг четвёртый.

Проведение дебатов кандидатов на базе национальных и информационных телевизионных каналов с голосованием зрителей за кандидата с наибольшим уровнем доверия.

Шаг пятый.

Презентация финального списка кандидатов партии.

Уверен, такой отбор можно провести максимум в течение месяца и представить украинцам реальных кандидатов партии, которые будут готовы с честью бороться за интересы граждан во всех крупных городах", - предложил нардеп.

Намерен принять участие в праймериз по отбору кандидата на пост мера Киева от Слуги народа, - Дубинский 01
Намерен принять участие в праймериз по отбору кандидата на пост мера Киева от Слуги народа, - Дубинский 02

Автор: 

Киев (25495) местные выборы (2752) мэр (1648) праймериз (46) Слуга народа (2629) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+38
Зебилы идут нах, лучше старый добрый Кличко чем зебобики
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26.05.2020 13:26
+34
Тищенко, Дубинский, Богдан .... -- шоу зеленых уродцев.
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26.05.2020 13:26
+30
*****
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26.05.2020 13:25
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я хочу быть деректором калхоза
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26.05.2020 15:19 Ответить
бери в рабы(колхозники) дубину, сделаешь из него завсвинарника.
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26.05.2020 15:34 Ответить
мама уже любит Киев?
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26.05.2020 15:30 Ответить
что ни убогий, то в кресло мера сразу метит.
особенно радуют челы с рейтингом около статистической ошибки
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26.05.2020 15:35 Ответить
Боробатый ватный коломошник мер Киева это глумление над здравым смыслом кроме мама любит скорость будет новый слоган мама любит площадь жилую коммерческую большую а Саша любит зелень опять бездари и рвачи хотят рулит
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26.05.2020 15:41 Ответить
нах.
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26.05.2020 15:42 Ответить
Києву не потрібні "Слуги Коломойського".
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26.05.2020 16:10 Ответить
А вообще чем славен сей гражданин? Я просто не в теме - кто таков?
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26.05.2020 16:12 Ответить
Блогер по совместительству. 17 авто и куча жилья в Киеве.
Говорит, что мама любит скорость. Сейчас депутат.
https://file.liga.net/persons/dubinskiy-aleksandr
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26.05.2020 16:29 Ответить
Нам ще румунсько-підданого не вистачало. Твоє місце на радіо ринку.
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26.05.2020 16:19 Ответить
гаварящая жопа каломойши - идет наюх. Киевляне голосуют за Витальку.
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26.05.2020 16:35 Ответить
Клоун, мама тебе разрешила? Говорящая жоп_ бени.
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26.05.2020 16:36 Ответить
А, праймерис кто будет проводить, БЕНЯ - по очереди претендентов в ОЧКО ТР@ХАТЬ ?
Если так, то Дубинский ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ - он в этом деле (Ж©ПУ подставлять) ПРОФИ.
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26.05.2020 16:49 Ответить
ЗЕбилы не поняли до сих пор, что Киев особый город ... Тут "партейцы" никогда не пользовались успехом -- даже во времена противостояния Юли с енакиевским опудалом-гопником (которого кияне ненавидели люто) и когда мадам брала по Киеву больше половины и "Батькивщина" была самой крупной фракцией в Киевраде , то и тогда бабушки Лёни Космоса побеждали регулярно и навязчиво .
На предыдущих выборах Кличко был самый неподходящий кандидат - и Берёза , и Бондаренко были на голову лучшими . Но бабушки любят красивых и харизматичных и вот Виталя мэр . И им останется пА-любому .
Ни молдованин , ни Пальчевский , ни ещё кто -- тут не пройдёт , бо у обоих есть "ватный" налёт на реноме ... Ватник тут никогда не станет мэром . Про барыгу Тищенко - то вообще !
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26.05.2020 17:03 Ответить
Через містечкову експансію столиці, вона поступово перетворюється на передмістя Тель-Авіва.
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26.05.2020 17:18 Ответить
В Букарешті нехай праймерізується !
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26.05.2020 17:46 Ответить
Еще этой бениной мрази нам здесь недоставало.
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26.05.2020 18:56 Ответить
Удивительно, но даже ни один зебил не поставил "мне нравится" под этой новостью до сих пор. Зебилы, а шо такое?
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26.05.2020 19:37 Ответить
Киевлян в Киеве осталось может меньше половины. Пару лет прожил в Киеве и киевлянин? Янукович привел с собой толпу донецких, целые многоэтажки по3 0этажей заселялись донбасятами при нем. Зе перетянул криворогих - они,что уже киевляне? Клычко,кстати, тоже не киевлянин.Всем эти варягам Киев нужен для " рубить бабло", а на город, его историю,культуру, инфраструктуру - плевать.
Мером Киева наконец-то должен быть украинец -коренной киевлянин, знающий и любящий этот город.
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26.05.2020 20:55 Ответить
Это чмо любит скорость? Пусть быстро идет на.!
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27.05.2020 01:11 Ответить
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