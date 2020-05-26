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Маю намір взяти участь у праймеріз з відбору кандидата на пост мера Києва від "Слуги народу", - Дубінський

Маю намір взяти участь у праймеріз з відбору кандидата на пост мера Києва від

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив про намір балотуватися в мери Києва. Він пропонує провести праймеріз кандидата від партії.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Минуло 10 днів з моменту заяви президента про намір провести праймеріз для відбору кандидатів у мери найбільших міст, які отримають підтримку і будуть висунуті партією "Слуга народу". Проте механізм праймеріз досі не розроблений і не оприлюднений функціонерами партії. Як представник партії та фракції, який має намір взяти участь у праймеріз з відбору кандидата на пост мера Києва, вважаю за потрібне ініціювати партійний і громадський діалог на тему правил і механізму цього відбору", - заявив Дубінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи від "Слуги народу" хочуть провести праймеріз на висунення кандидата в мери Києва

"На мій погляд, ми не маємо вигадувати велосипед і затягувати процес визначення кандидатів, які від імені партії можуть почати боротьбу з регіональними елітами і місцевими князьками, які продовжують грабувати громади попри зміну влади і Президента. Потрібно зробити кілька простих кроків, які я і пропоную нам спільно обговорити.

Крок перший.

Визначення всередині партії та фракції кандидатів, які хочуть і можуть брати участь у виборах мерів.

Крок другий.

Внутрішньопартійне / внутрішньофракційне рейтингове голосування, якщо для конкретного міста таких охочих набереться понад 4 особи.

Крок третій.

2-3 одночасні соціологічні дослідження з визначенням рівня підтримки і впізнаваності конкретних кандидатів.

Крок четвертий.

Проведення дебатів кандидатів на базі національних та інформаційних телевізійних каналів з голосуванням глядачів за кандидата з найбільшим рівнем довіри.

Крок п'ятий.

Презентація фінального списку кандидатів партії.

Упевнений, такий відбір можна провести щонайбільше протягом місяця і представити українцям реальних кандидатів партії, які будуть готові з честю боротися за інтереси громадян в усіх великих містах", - запропонував нардеп.

Маю намір взяти участь у праймеріз з відбору кандидата на пост мера Києва від Слуги народу, - Дубінський 01
Маю намір взяти участь у праймеріз з відбору кандидата на пост мера Києва від Слуги народу, - Дубінський 02

Автор: 

Київ (19436) місцеві вибори (1366) мер (506) праймеріз (29) Слуга народу (2811) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+38
Зебилы идут нах, лучше старый добрый Кличко чем зебобики
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26.05.2020 13:26
+34
Тищенко, Дубинский, Богдан .... -- шоу зеленых уродцев.
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26.05.2020 13:26
+30
*****
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26.05.2020 13:25
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я хочу быть деректором калхоза
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26.05.2020 15:19 Відповісти
бери в рабы(колхозники) дубину, сделаешь из него завсвинарника.
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26.05.2020 15:34 Відповісти
мама уже любит Киев?
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26.05.2020 15:30 Відповісти
что ни убогий, то в кресло мера сразу метит.
особенно радуют челы с рейтингом около статистической ошибки
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26.05.2020 15:35 Відповісти
Боробатый ватный коломошник мер Киева это глумление над здравым смыслом кроме мама любит скорость будет новый слоган мама любит площадь жилую коммерческую большую а Саша любит зелень опять бездари и рвачи хотят рулит
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26.05.2020 15:41 Відповісти
нах.
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26.05.2020 15:42 Відповісти
Києву не потрібні "Слуги Коломойського".
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26.05.2020 16:10 Відповісти
А вообще чем славен сей гражданин? Я просто не в теме - кто таков?
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26.05.2020 16:12 Відповісти
Блогер по совместительству. 17 авто и куча жилья в Киеве.
Говорит, что мама любит скорость. Сейчас депутат.
https://file.liga.net/persons/dubinskiy-aleksandr
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26.05.2020 16:29 Відповісти
Нам ще румунсько-підданого не вистачало. Твоє місце на радіо ринку.
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26.05.2020 16:19 Відповісти
гаварящая жопа каломойши - идет наюх. Киевляне голосуют за Витальку.
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26.05.2020 16:35 Відповісти
Клоун, мама тебе разрешила? Говорящая жоп_ бени.
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26.05.2020 16:36 Відповісти
А, праймерис кто будет проводить, БЕНЯ - по очереди претендентов в ОЧКО ТР@ХАТЬ ?
Если так, то Дубинский ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ - он в этом деле (Ж©ПУ подставлять) ПРОФИ.
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26.05.2020 16:49 Відповісти
ЗЕбилы не поняли до сих пор, что Киев особый город ... Тут "партейцы" никогда не пользовались успехом -- даже во времена противостояния Юли с енакиевским опудалом-гопником (которого кияне ненавидели люто) и когда мадам брала по Киеву больше половины и "Батькивщина" была самой крупной фракцией в Киевраде , то и тогда бабушки Лёни Космоса побеждали регулярно и навязчиво .
На предыдущих выборах Кличко был самый неподходящий кандидат - и Берёза , и Бондаренко были на голову лучшими . Но бабушки любят красивых и харизматичных и вот Виталя мэр . И им останется пА-любому .
Ни молдованин , ни Пальчевский , ни ещё кто -- тут не пройдёт , бо у обоих есть "ватный" налёт на реноме ... Ватник тут никогда не станет мэром . Про барыгу Тищенко - то вообще !
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26.05.2020 17:03 Відповісти
Через містечкову експансію столиці, вона поступово перетворюється на передмістя Тель-Авіва.
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26.05.2020 17:18 Відповісти
В Букарешті нехай праймерізується !
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26.05.2020 17:46 Відповісти
Еще этой бениной мрази нам здесь недоставало.
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26.05.2020 18:56 Відповісти
Удивительно, но даже ни один зебил не поставил "мне нравится" под этой новостью до сих пор. Зебилы, а шо такое?
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26.05.2020 19:37 Відповісти
Киевлян в Киеве осталось может меньше половины. Пару лет прожил в Киеве и киевлянин? Янукович привел с собой толпу донецких, целые многоэтажки по3 0этажей заселялись донбасятами при нем. Зе перетянул криворогих - они,что уже киевляне? Клычко,кстати, тоже не киевлянин.Всем эти варягам Киев нужен для " рубить бабло", а на город, его историю,культуру, инфраструктуру - плевать.
Мером Киева наконец-то должен быть украинец -коренной киевлянин, знающий и любящий этот город.
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26.05.2020 20:55 Відповісти
Это чмо любит скорость? Пусть быстро идет на.!
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27.05.2020 01:11 Відповісти
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