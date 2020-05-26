Маю намір взяти участь у праймеріз з відбору кандидата на пост мера Києва від "Слуги народу", - Дубінський

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив про намір балотуватися в мери Києва. Він пропонує провести праймеріз кандидата від партії.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"Минуло 10 днів з моменту заяви президента про намір провести праймеріз для відбору кандидатів у мери найбільших міст, які отримають підтримку і будуть висунуті партією "Слуга народу". Проте механізм праймеріз досі не розроблений і не оприлюднений функціонерами партії. Як представник партії та фракції, який має намір взяти участь у праймеріз з відбору кандидата на пост мера Києва, вважаю за потрібне ініціювати партійний і громадський діалог на тему правил і механізму цього відбору", - заявив Дубінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепи від "Слуги народу" хочуть провести праймеріз на висунення кандидата в мери Києва

"На мій погляд, ми не маємо вигадувати велосипед і затягувати процес визначення кандидатів, які від імені партії можуть почати боротьбу з регіональними елітами і місцевими князьками, які продовжують грабувати громади попри зміну влади і Президента. Потрібно зробити кілька простих кроків, які я і пропоную нам спільно обговорити.

Крок перший.

Визначення всередині партії та фракції кандидатів, які хочуть і можуть брати участь у виборах мерів.

Крок другий.

Внутрішньопартійне / внутрішньофракційне рейтингове голосування, якщо для конкретного міста таких охочих набереться понад 4 особи.

Крок третій.

2-3 одночасні соціологічні дослідження з визначенням рівня підтримки і впізнаваності конкретних кандидатів.

Крок четвертий.

Проведення дебатів кандидатів на базі національних та інформаційних телевізійних каналів з голосуванням глядачів за кандидата з найбільшим рівнем довіри.

Крок п'ятий.

Презентація фінального списку кандидатів партії.

Упевнений, такий відбір можна провести щонайбільше протягом місяця і представити українцям реальних кандидатів партії, які будуть готові з честю боротися за інтереси громадян в усіх великих містах", - запропонував нардеп.



