Маю намір взяти участь у праймеріз з відбору кандидата на пост мера Києва від "Слуги народу", - Дубінський
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив про намір балотуватися в мери Києва. Він пропонує провести праймеріз кандидата від партії.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.
"Минуло 10 днів з моменту заяви президента про намір провести праймеріз для відбору кандидатів у мери найбільших міст, які отримають підтримку і будуть висунуті партією "Слуга народу". Проте механізм праймеріз досі не розроблений і не оприлюднений функціонерами партії. Як представник партії та фракції, який має намір взяти участь у праймеріз з відбору кандидата на пост мера Києва, вважаю за потрібне ініціювати партійний і громадський діалог на тему правил і механізму цього відбору", - заявив Дубінський.
"На мій погляд, ми не маємо вигадувати велосипед і затягувати процес визначення кандидатів, які від імені партії можуть почати боротьбу з регіональними елітами і місцевими князьками, які продовжують грабувати громади попри зміну влади і Президента. Потрібно зробити кілька простих кроків, які я і пропоную нам спільно обговорити.
Крок перший.
Визначення всередині партії та фракції кандидатів, які хочуть і можуть брати участь у виборах мерів.
Крок другий.
Внутрішньопартійне / внутрішньофракційне рейтингове голосування, якщо для конкретного міста таких охочих набереться понад 4 особи.
Крок третій.
2-3 одночасні соціологічні дослідження з визначенням рівня підтримки і впізнаваності конкретних кандидатів.
Крок четвертий.
Проведення дебатів кандидатів на базі національних та інформаційних телевізійних каналів з голосуванням глядачів за кандидата з найбільшим рівнем довіри.
Крок п'ятий.
Презентація фінального списку кандидатів партії.
Упевнений, такий відбір можна провести щонайбільше протягом місяця і представити українцям реальних кандидатів партії, які будуть готові з честю боротися за інтереси громадян в усіх великих містах", - запропонував нардеп.
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особенно радуют челы с рейтингом около статистической ошибки
Говорит, что мама любит скорость. Сейчас депутат.
https://file.liga.net/persons/dubinskiy-aleksandr
Если так, то Дубинский ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ - он в этом деле (Ж©ПУ подставлять) ПРОФИ.
На предыдущих выборах Кличко был самый неподходящий кандидат - и Берёза , и Бондаренко были на голову лучшими . Но бабушки любят красивых и харизматичных и вот Виталя мэр . И им останется пА-любому .
Ни молдованин , ни Пальчевский , ни ещё кто -- тут не пройдёт , бо у обоих есть "ватный" налёт на реноме ... Ватник тут никогда не станет мэром . Про барыгу Тищенко - то вообще !
Мером Киева наконец-то должен быть украинец -коренной киевлянин, знающий и любящий этот город.